शुरू करें अपना कृषि यूट्यूब चैनल, ऐसे होगी लाखों की कमाई

Farming Youtube Channel: पहले किसानों को अपनी फसलों को लेकर कोई सलाह लेनी होती थी. या फिर उन्हें किसी सरकारी योजना की जानकारी लेनी होती थी. तो इस काम के लिए कृषि विशेषज्ञों के भरोसे रहना पड़ता था. लेकिन अब यह तरीका पूरी तरह बदल चुका है. स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने खेती और किसानी में भी डिजिटल क्रांति ला दी है. आज बुवाई की तारीख तय करनी हो, किसी कीट का इलाज खोजना हो या मंडी के ताजे भाव देखने हों किसान सीधे यूट्यूब खोलकर पता कर ले रहे हैं.

इसी बदलते तरीके ने एग्री-कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा मार्केट खोल दिया है. अगर आपको खेती-किसानी के बारे में ठीक-ठाक जानकारी है और आप अपनी बात आसान शब्दों में समझा सकते हैं. तो यूट्यूब आपके लिए कमाई का एक मजबूत जरिया बन सकता है. इसके लिए किसी महंगे स्टूडियो की जरूरत नहीं है आपके हाथ में मौजूद फोन और आपकी सटीक जानकारी ही लोगों को चैनल से जोड़ने के लिए काफी है. जानें कैसे इससे आप कर सकते हैं अच्छी कमाई.

शुरुआत कैसे करें और कंटेंट कैसा हो?

यूट्यूब पर चैनल शुरू करते ही सब कुछ एक साथ बताने की कोशिश न करें. पहले किसी एक टाॅपिक को चुनें जैसे जैविक खेती, पशुपालन, सब्जियों की उन्नत किस्में या सरकारी योजनाएं. पहले इनकी जानकारी देना शुरू करें. इससे दर्शकों को पता रहता है कि उन्हें आपके चैनल पर क्या मिलने वाला है. किताबी ज्ञान देने के बजाय खेत में खड़े होकर सीधी और आम बोलचाल की भाषा में बात करें.

फसल की तैयारी से लेकर कटाई तक का पूरा तरीका कैमरे पर लाइव दिखाएं. अगर कोई किसान नया प्रयोग कर रहा है तो उसका एक्सपीरिएंस शेयर करें. मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते समय आवाज साफ रखने के लिए एक बेसिक कॉलर माइक का यूज जरूर करें. थंबनेल साफ रखें और दी गई जानकारी 100% सही और आजमाई हुई होनी चाहिए.





यूट्यूब से कमाई के कौन-कौन से रास्ते हैं?

चैनल पर जब दर्शक जुड़ने लगते हैं, तो कमाई के कई नए रास्ते खुल जाते हैं. सबसे पहला और सीधा जरिया है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जहां वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों से व्यूज के आधार पर इनकम होती है. लेकिन एग्री-चैनलों की सबसे बड़ी कमाई स्पॉन्सरशिप और ब्रांड प्रमोशन से आती है. खाद-बीज निर्माता, ट्रैक्टर कंपनियां, ड्रिप सिस्टम और सोलर पंप के ब्रांड अपने उत्पादों के प्रचार के लिए सीधे क्रिएटर्स से संपर्क करते हैं.

इसके अलावा कृषि उपकरणों या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर भी अच्छा कमीशन कमाया जा सकता है. चैनल बड़ा होने पर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग प्रोग्राम या अपने तैयार किए हुए देसी बीज और वर्मीकंपोस्ट सीधे बेचकर भी अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

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लाखों की कमाई के लिए क्या जरूरी है?

यूट्यूब चैनल बनाना तो बहुत आसान है. लेकिन इससे लाखों की कमाई करना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है. कई लोग यही सोचकर यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए नियिमितता यानी लागतार वीडियो डालना जरूरी है. शुरुआत में अगर व्यूज कम आएं तो परेशान होने के बजाय यह समझें कि दर्शक क्या देखना चाह रहे हैं. खेती के मौसम के हिसाब से कंटेंट प्लान करें.

जैसे खरीफ के समय धान और कपास पर बात करें और रबी के सीजन में गेहूं और सरसों की फसलों पर फोकस रखें. मंडी भाव और नई सरकारी योजनाओं पर तुरंत दिया गया सटीक अपडेट हमेशा ज्यादा व्यूज दिलाता है. हर हफ्ते तय समय पर वीडियो अपलोड करने का नियम बनाएं. जैसे-जैसे लोगों का आपके कंटेंट पर भरोसा बढ़ेगा, सब्सक्राइबर्स और कमाई दोनों में इजाफा होता जाएगा.





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