Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिताबें को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? सामने आ गई वजह

किताबें को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? सामने आ गई वजह

Artificial Intelligence: रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस प्रोसेस में किताबों को नॉर्मल तरीके से स्कैन करने के बजाय उनकी रीढ़ यानी spine को काटकर पन्नों को अलग किया जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Aug 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इस प्रक्रिया से सांस्कृतिक/ऐतिहासिक किताबों को नुकसान पहुंचने की चिंता।

Artificial Intelligence: बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पूरी दुनिया में काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है. लोग एआई को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, बड़ी-बड़ी एआई कंपनियां आज भी इनको और बेहतर बनाने के ऊपर काम कर रही हैं. इसी कड़ी में बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार, एआई कंपनियां किताबों को खरीद कर उन्हें खत्म करने का काम कर रही हैं. आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है.

Anthropic का Project Panama क्या है?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, AI कंपनी Anthropic ने बड़ी संख्या में किताबें खरीदकर उन्हें स्कैन करने का एक खास प्रोसेस अपनाया है जिसे उसने Project Panama नाम दिया है.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस प्रोसेस में किताबों को नॉर्मल तरीके से स्कैन करने के बजाय उनकी रीढ़ यानी spine को काटकर पन्नों को अलग किया जाता है. इसके बाद अलग किए गए पन्नों को तेज रफ्तार स्कैनिंग मशीनों से डिजिटल रूप में बदला जाता है. यानी यहां किताबों को स्कैन करने के बाद उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

क्या सिर्फ Anthropic ही ऐसा कर रही है?

इसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये प्रोसेस सिर्फ एंथ्रोपिक ने अपनाया है या फिर बाकी एआई कंपनियां भी इसे अपना चुकी हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि किताबों की दुकानों और विक्रेताओं को हाल के समय में ऐसी किताबों के बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं जिनकी बिक्री काफी कम होती है. इससे ये अटकल जरूर लगाई गई कि AI कंपनियां बड़े पैमाने पर पुरानी और कम जगहों पर मिलने वाली किताबें खरीद रही हैं.

आखिर किताबों को काटने की जरूरत क्यों?

दरअसल, इसका कारण है समय और लागत. बताया जा रहा है कि नॉर्मल तरीके से किसी किताब को स्कैन करने के लिए हर पेज को संभालकर पलटना पड़ता है. अब बड़ी संख्या में अगर किताबों को स्कैन करना है तो इसमें काफी समय और लागत लगेगी. इसीलिए कंपनी ने किताबों को काटकर उसके सभी पन्नों को एक साथ अलग करना और उन्हें ऑटोमेटेड स्कैनर में डालने का तरीका अपनाया है.

AI मॉडल के लिए करोड़ों पन्नों को डिजिटल डेटा में बदलने की जरूरत को देखते हुए कंपनियां ऐसे प्रोसेस को ज्यादा बेहतर ऑप्शन के रूप में देख रही है. हालांकि, इसके चलते कंपनी की आलोचनाएं भी हो रही हैं और कई सवाल भी सामने आ रहे हैं कि क्या तेज और सस्ता तरीका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक किताबों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर अपनाया जाना चाहिए?

यह भी पढ़ें:

मोबाइल रिचार्ज फिर हो सकता है महंगा! ये बताई जा रही वजह

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI Anthropic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
किताबें को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? सामने आ गई वजह
किताबें को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? सामने आ गई वजह
टेक्नोलॉजी
मोबाइल रिचार्ज फिर हो सकता है महंगा! ये बताई जा रही वजह
मोबाइल रिचार्ज फिर हो सकता है महंगा! ये बताई जा रही वजह
टेक्नोलॉजी
Budget Friendly Laptop: कितने रुपये का आ जाता है सबसे सस्ता और अच्छा लैपटॉप
कितने रुपये का आ जाता है सबसे सस्ता और अच्छा लैपटॉप
टेक्नोलॉजी
4K या 4K Blu-Ray! कौन देता है बेहतर पिक्चर क्वालिटी? कैसे पता करें अंतर
4K या 4K Blu-Ray! कौन देता है बेहतर पिक्चर क्वालिटी? कैसे पता करें अंतर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
विश्व
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ट्रेंडिंग
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget