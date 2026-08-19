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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: दरिया बना पाकिस्तान का रावलपिंडी, पानी में बहती दिखी गंदगी

Viral Video: दरिया बना पाकिस्तान का रावलपिंडी, पानी में बहती दिखी गंदगी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान के रावलपिंडी का है. वीडियो में चारों ओर पानी ही पानी है. शहर की सड़कों पर कचरे के डिब्बे मछलियों की तरह तैर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Aug 2026 06:21 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान की सैन्य राजधानी रावलपिंडी काफी चर्चा में है. वजह कोई आतंकी हमला या मुठभेड़ नहीं बल्कि लगातार 36 घंटों से हो रही बारिश है. जी हां, सोशल मीडिया पर रावलपिंडी के कई सारे वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें शहर की बदहाली और सड़क पर बहता कूड़ा देख यूजर्स हैरान हैं. आम दिनों में धूल और मिट्टी से सना रहने वाला शहर रावलपिंडी जब बारिश की जद में आया तो शहर की सारी गंदगी सड़क पर इकट्ठा हो गई जिन्हें पार करके लोग आने जाने को मजबूर हुए. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

रावलपिंडी में बारिश बनी आफत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान के रावलपिंडी का है. वीडियो में चारों ओर पानी ही पानी है. शहर की सड़कों पर कचरे के डिब्बे मछलियों की तरह तैर रहे हैं. हर ओर कचरा है और लोग सीने तक गंदे पानी में डूबे हुए सड़कें पार कर रहे हैं. वीडियो में शहर की गंदगी पानी के साथ निकलकर सड़क पर आ गई है और ऐसा लग रहा है मानों पूरा शहर गंदा नाला बन गया है. वीडियो देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इतनी सी बरसात में घबरा गए, गुड़गांव आकर देखो अपना दुख कम लगने लगेगा. कुल मिलाकर रावलिंडी की यह बरसात शहर के लोगों के लिए आफत बनकर आई है लेकिन सोशल मीडिया पर इसने लोगों को नया मसाला दे दिया है.

720 करोड़ खर्च के बाद भी नदी बना शहर

आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी इसी रावलपिंडी शहर में है, साथ ही पाकिस्तानी सेना के सर्विंग और रिटायर्ड अधिकारियों के मकान भी इसी रावलपिंडी शहर में है. रावलपिंडी में सिविक व्यवस्था जैसे नालों की सफाई करना, शहर के बाहर नालों का निर्माण करना, जलभराव से शहर को बचाना, इस सबकी जिम्मेदारी वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी की है. इसका सालाना बजट 720 करोड़ पाकिस्तानी रुपये है. ये 720 करोड़ का बजट भी रावलपिंडी को डूबने से बचाने के लिए असफल रहा है.

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यूजर्स ने कर दी गुड़गांव से तुलना

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई गुड़गांव आकर देखो, मजा आ जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...बारिश में किसी ने नाले के द्वार खोल दिए हैं क्या. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान में भी बाढ़ आती है, पहली बार देखा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 06:21 PM (IST)
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