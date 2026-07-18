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डेयरी शुरू करने के लिए बंपर सब्सिडी दे रही सरकार, 40 लाख की यूनिट पर मिलेंगे 10 लाख

Dairy Farming Subsidy Scheme: अब कोई भी किसान 40 लाख तक की लागत वाली मॉडर्न डेयरी यूनिट सेटअप करके सीधे 10 लाख की बंपर सब्सिडी पा सकता है. जानें कैसे करना होगा आवेदन.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jul 2026 10:57 AM (IST)
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Dairy Farming Subsidy Scheme: आजकल खेती-किसानी के साथ-साथ साइड बिजनेस करने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है और इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला सेक्टर है डेयरी फार्मिंग. दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली यह हम सब जानते हैं. इसी बात को भांपते हुए सरकार ग्रामीण युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कमाल की स्कीम लेकर आई है.

अब आप भारी-भरकम सरकारी मदद के साथ अपना मॉडर्न डेयरी फार्म खोल सकते हैं. अगर आप 40 लाख रुपये तक की लागत वाली एक बड़ी डेयरी यूनिट सेटअप करने का प्लान बनाते हैं. तो सरकार की तरफ से आपको सीधे 10 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी मिलेगी. यानी कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद उठा रही है जिससे आपको बिजनेस शुरू करने में पैसों की तंगी न हो.

किसानों के लिए कमाई का नया जरिया

एमपी सरकार की यह स्कीम खासतौर पर किसानों को टारगेट करके बनाई गई है जो रिस्क कम लेते हुए एक बड़ा ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए साफ किया कि सरकार डेयरी सेक्टर को कृषि आय बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया मान रही है. 

जब आप 40 लाख रुपये के बजट वाली यूनिट लगाते हैं. तो उसमें सिर्फ गाय-भैंस खरीदना, पशुओं के रहने के लिए शेड, ऑटोमैटिक मिल्किंग मशीनें और दूध को स्टोर करने के लिए चिलिंग प्लांट जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं. इस लेवल पर काम शुरू करने से न सिर्फ दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है. बल्कि उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है.

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कैसे उठाएं इस स्कीम का फायदा?

मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करना काफी आसान है. लेकिन इसके लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR होनी चाहिए. सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कितनी गाय या भैंसों के साथ काम शुरू करने वाले हैं और आपकी यूनिट की कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी बैठ रही है. इसके बाद आपको अपने पास मौजूद जमीन के पेपर्स, पहचान पत्र और बैंक डिटेल्स तैयार रखने होंगे. 

इस योजना के तहत आप बैंक से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और लोन अप्रूव होने के बाद सरकार आपकी सब्सिडी राशि सीधे आपके लोन अकाउंट या यूनिट के हिसाब से एडजस्ट कर देती है. ध्यान रहे कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आप किसी बैंक के डिफॉल्टर न हों. इस योजना की पूरी जानकारी और अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी पशुपालन विभाग के ऑफिस या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: विदेशों में बढ़ रही इन भारतीय फसलों की डिमांड, किसानों के लिए बन सकता है मौका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Dairy Farming Subsidy Scheme Schemes For Farmers
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