जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को उनके अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसको लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है. तमाम राजनेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी तीखा हमला बोला है.

सोशल मीडिया के जरिए चंद्रशेखर आजाद ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, "लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार!" उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सादा कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाना तथा उनके साथियों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लेना अत्यंत निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है."

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पूर्व सैनिकों के साथ भी यही हुआ- चंद्रशेखर आजाद

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, "इससे पहले वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर महीनों तक धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ भी यही हुआ. देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इसी तरह बलपूर्वक हटाया गया. अब सोनम वांगचुक के सत्याग्रह के साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा है.

उन्होंने आगे सवाल पूछते हुए लिखा, "क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया? हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक को उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करे." सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है.

डीसीपी ने सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा?

नयी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और चिकित्सकों की निगरानी में उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है.

पुलिस की कार्रवाई के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया. दीपके ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की है और मुझे हिरासत में ले लिया है." एक अन्य पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर रही है और वांगचुक को जबरन वहां से ले जा रही है.

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