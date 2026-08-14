खेत में Solar Fencing क्यों जरूरी, इससे क्या होता है फायदा?

Solar Fencing for Farmers: आजकल किसानों के सामने फसल को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाना एक बड़ी समस्या है. नीलगाय, जंगली सूअर, हिरण और आवारा गाय-भैंस खेत में घुसकर कुछ ही समय में पूरी फसल खराब कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ फसल को नुकसान होता है, बल्कि किसानों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो जाता है. ऐसे में किसान खेत की रखवाली के लिए सोलर फेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सोलर फेंसिंग क्या होती है?

सोलर फेंसिंग यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़. इसमें खेत के चारों तरफ तार लगाए जाते हैं. इन तारों में सोलर पैनल की मदद से बिजली का करंट भेजा जाता है. जब कोई जानवर तार को छूता है, तो उसे हल्का झटका लगता है और वह डरकर पीछे हट जाता है. इसका मकसद जानवर को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे खेत में आने से रोकना होता है. सोलर पैनल दिन में सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज करता है. यही बैटरी रात में बाड़ को चलाने में मदद करती है. इस वजह से रात के समय भी खेत की रखवाली की जा सकती है.

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किसानों के लिए क्यों काम की है सोलर फेंसिंग?

नीलगाय, जंगली सूअर और दूसरे जानवर खेत में घुसकर फसल खराब कर सकते हैं. सोलर फेंसिंग उन्हें खेत में आने से रोकने में मदद करती है. इसे चलाने के लिए हर समय घर या खेत की बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज करता है और रातभर यह सिस्टम काम करता है. ऐसे में किसानों को हर रात खेत में जाकर जानवरों को भगाने की जरूरत कम हो सकती है. इतना ही नहीं, सोलर पैनल से बिजली मिलने के कारण अलग से बिजली का बिल नहीं आता. कुछ राज्यों में किसानों को सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकारी मदद या सब्सिडी भी मिलती है. हालांकि, यह सुविधा हर राज्य में अलग हो सकती है.

सोलर फेंसिंग लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

सोलर फेंसिंग लगाते समय इसे किसी जानकार व्यक्ति से ही लगवाना बेहतर है. तारों में कितना करंट होना चाहिए, इसका सही ध्यान रखना जरूरी है. सोलर पैनल और बैटरी की समय-समय पर सफाई और जांच करते रहें. खेत के पास चेतावनी वाला बोर्ड भी लगाएं, ताकि बच्चों और दूसरे लोगों को इसके बारे में पता रहे.

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