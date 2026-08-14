स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरट्रैक्टर खरीदने से पहले, किसान भाई जानें ये जरूरी बातें

ट्रैक्टर खरीदने से पहले, किसान भाई जानें ये जरूरी बातें

Farmers Tractor Buying Tips: नया ट्रैक्टर खरीदने से पहले किसानों को कुछ जरूरी बातों के बारे में पता कर लेना जरूरी है. नहीं तो फिर हो सकता है नुकसान. जानें किन-किन बातों को पूछना है जरूरी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 14 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

Farmers Tractor Buying Tips: खेती में किसानों के लिए अच्छे बीज,खाद और कीटनाशकों की ही जरूरी नहीं होते. बल्कि कई और चीजें खेती के लिए पहले जरूरी होती है. किसी फसल की बुवाई से पहले खेत की जुताई और फसल तैयार होने पर उसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी जरूरी होती है. किसानों को लिए खेत में इस्तेमाल होने वाला ट्रेक्टर भी बहुत अहम होता है. जुताई से लेकर बुवाई, ढुलाई और दूसरे कामों तक इसकी जरूरत पड़ती है. और यही वजह है कि किसानों के लिए नया ट्रैक्टर खरीदना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है. 

इसलिए ट्रेक्टर खरीदने से पहले उसके बारे में कई बातें जान लेना बेहतर होता है. ट्रेक्टर की बुकिंग से पहले डीलर से कुछ सवाल पूछने भी जरूरी हैं. ट्रैक्टर की ऑन रोड कीमत, फीचर्स, वारंटी, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी पहले ही पता करना सही रहता है. चलिए आपको बताते हैं किन चीजों के बारे में पहले ही पता कर लेना है सही.

सबसे पहले कीमत और फीचर्स पता करें

अगर आपको कोई ट्रैक्टर पसंद आ गया है तो  सबसे पहले डीलर से उसकी पूरी ऑन रोड कीमत पूछें. एक्स शोरूम कीमत के बाद बीमा, रजिस्ट्रेशन, टैक्स, डिलीवरी और दूसरे चार्ज जुड़ने के बाद फाइनल कीमत बदल सकती है. इसलिए डीलर से लिखित कोटेशन जरूर लें. इसके बाद मॉडल के फीचर्स को अच्छी तरह समझें. इंजन पावर, गियरबॉक्स, हाइड्रोलिक क्षमता, पीटीओ और लिफ्टिंग कैपेसिटी जैसी चीजों के बारे में सवाल करें.

इसके साथ यह भी देख लें कि जिस मॉडल की बुकिंग कर रहे हैं. उसमें वही फीचर्स मौजूद हैं जो डीलर ने बताए हैं. अलग-अलग वेरिएंट में थोड़े बदलाव हो सकते हैं. अगर ट्रैक्टर लोन पर लेना है तो इंटरेस्ट रेट, डाउन पेमेंट, लोन का टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस और टोटल पेमेंट की जानकारी भी पहले लें. सिर्फ कम ईएमआई देखकर फैसला करना सही नहीं है. क्योंकि लंबे टेन्योर में टोटल पेमेंट ज्यादा हो सकता है.


ट्रैक्टर खरीदने से पहले, किसान भाई जानें ये जरूरी बातें

यह भी पढ़ें: इस हरी सब्जी से किसानों को होगा मोटा मुनाफा

वारंटी और सर्विस का खर्च पहले ही समझ लें

ट्रैक्टर खरीदने से पहले वारंटी की जानकारी लेना भी जरूरी है. डीलर से पूछें कि वारंटी कितने साल या कितने घंटे की है. इंजन, गियरबॉक्स और दूसरे बड़े पार्ट्स पर अलग नियम हैं या नहीं यह भी समझ लें. वारंटी में क्या शामिल है और किन चीजों की जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेती. इसकी जानकारी लिखित दस्तावेज में देखना बेहतर रहेगा.

सिर्फ वारंटी जानना काफी नहीं है. पहली सर्विस कब होगी और उसके बाद कितने समय या कितने घंटे के अंतर पर सर्विस करानी होगी यह भी पूछें. नार्मल सर्विस में इंजन ऑयल, फिल्टर और दूसरे जरूरी सामान पर कितना खर्च आ सकता है इसका अंदाजा भी लें. 

इससे ट्रैक्टर खरीदने के बाद आने वाला रेगुलर रखरखाव खर्च पहले से समझ में आ जाएगा. इसके साथ ही अपने इलाके में कंपनी का अधिकृत सर्विस सेंटर कहां है और खराबी आने पर मदद कितनी जल्दी मिल सकती है. यह भी पता कर लें.

इन बातों को भी जान लें

हमेशा गाड़ी खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव लेना बेहतर होता है. ट्रैक्टर लेने से पहले उसकी भी टेस्ट ड्राइव जरूर लें.अगर आप उसे खेत में चलाकर नहीं देखेंगे तो गियर, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम की सही जानकारी नहीं पता चलेगी. इसलिए टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी चाहिए. 

एक और जरूरी चीज है आपके पास जो कृषि उपकरण जिनें रोटावेटर, कल्टीवेटर, हल, सीड ड्रिल और ट्रॉली हैं. उनके साथ ट्रैक्टर सही तरीके से काम करेगा या नहीं. पीटीओ और हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की जानकारी जरूर लें. इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की अवेलिबिलिटी और उनकी कीमत भी पूछें. 

इसके अलावा कितना डिस्काउंट मिल रहा है यह भी पता करें कई डीलरशिप ट्रैक्टर पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं. 2-3 डीलर्स के पास जाकर सारी बातें कंपेयर करें इसके बाद आपको जो डील सही लगे वहीं से ट्रैक्टर खरीदें ऐसे मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें.

यह भी पढ़ें: केले में फंसाएं इलायची और गमले में लगा दें, कुछ ही दिनों में होगी तगड़ी कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tractor Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
ट्रैक्टर खरीदने से पहले, किसान भाई जानें ये जरूरी बातें
ट्रैक्टर खरीदने से पहले, किसान भाई जानें ये जरूरी बातें
एग्रीकल्चर
इस हरी सब्जी से किसानों को होगा मोटा मुनाफा
इस हरी सब्जी से किसानों को होगा मोटा मुनाफा
एग्रीकल्चर
Solar Fencing: खेत में Solar Fencing क्यों जरूरी, इससे क्या होता है फायदा?
खेत में Solar Fencing क्यों जरूरी, इससे क्या होता है फायदा?
एग्रीकल्चर
खेत में मौसम स्टेशन लगाने के फायदे, जानें कितनी होगी कमाई?
खेत में मौसम स्टेशन लगाने के फायदे, जानें कितनी होगी कमाई?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
झारखंड
JPSC मामले में बड़ा खुलासा, ₹100 करोड़ की वसूली का था प्लान
JPSC मामले में बड़ा खुलासा, ₹100 करोड़ की वसूली का था प्लान
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
बिहार
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
टेक्नोलॉजी
सोलर पैनल लगवाने से पहले जान लें! कितने साल में निकलेगा पूरा खर्च?
सोलर पैनल लगवाने से पहले जान लें! कितने साल में निकलेगा पूरा खर्च?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget