ट्रैक्टर खरीदने से पहले, किसान भाई जानें ये जरूरी बातें

Farmers Tractor Buying Tips: खेती में किसानों के लिए अच्छे बीज,खाद और कीटनाशकों की ही जरूरी नहीं होते. बल्कि कई और चीजें खेती के लिए पहले जरूरी होती है. किसी फसल की बुवाई से पहले खेत की जुताई और फसल तैयार होने पर उसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी जरूरी होती है. किसानों को लिए खेत में इस्तेमाल होने वाला ट्रेक्टर भी बहुत अहम होता है. जुताई से लेकर बुवाई, ढुलाई और दूसरे कामों तक इसकी जरूरत पड़ती है. और यही वजह है कि किसानों के लिए नया ट्रैक्टर खरीदना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है.

इसलिए ट्रेक्टर खरीदने से पहले उसके बारे में कई बातें जान लेना बेहतर होता है. ट्रेक्टर की बुकिंग से पहले डीलर से कुछ सवाल पूछने भी जरूरी हैं. ट्रैक्टर की ऑन रोड कीमत, फीचर्स, वारंटी, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी पहले ही पता करना सही रहता है. चलिए आपको बताते हैं किन चीजों के बारे में पहले ही पता कर लेना है सही.

सबसे पहले कीमत और फीचर्स पता करें

अगर आपको कोई ट्रैक्टर पसंद आ गया है तो सबसे पहले डीलर से उसकी पूरी ऑन रोड कीमत पूछें. एक्स शोरूम कीमत के बाद बीमा, रजिस्ट्रेशन, टैक्स, डिलीवरी और दूसरे चार्ज जुड़ने के बाद फाइनल कीमत बदल सकती है. इसलिए डीलर से लिखित कोटेशन जरूर लें. इसके बाद मॉडल के फीचर्स को अच्छी तरह समझें. इंजन पावर, गियरबॉक्स, हाइड्रोलिक क्षमता, पीटीओ और लिफ्टिंग कैपेसिटी जैसी चीजों के बारे में सवाल करें.

इसके साथ यह भी देख लें कि जिस मॉडल की बुकिंग कर रहे हैं. उसमें वही फीचर्स मौजूद हैं जो डीलर ने बताए हैं. अलग-अलग वेरिएंट में थोड़े बदलाव हो सकते हैं. अगर ट्रैक्टर लोन पर लेना है तो इंटरेस्ट रेट, डाउन पेमेंट, लोन का टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस और टोटल पेमेंट की जानकारी भी पहले लें. सिर्फ कम ईएमआई देखकर फैसला करना सही नहीं है. क्योंकि लंबे टेन्योर में टोटल पेमेंट ज्यादा हो सकता है.





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वारंटी और सर्विस का खर्च पहले ही समझ लें

ट्रैक्टर खरीदने से पहले वारंटी की जानकारी लेना भी जरूरी है. डीलर से पूछें कि वारंटी कितने साल या कितने घंटे की है. इंजन, गियरबॉक्स और दूसरे बड़े पार्ट्स पर अलग नियम हैं या नहीं यह भी समझ लें. वारंटी में क्या शामिल है और किन चीजों की जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेती. इसकी जानकारी लिखित दस्तावेज में देखना बेहतर रहेगा.

सिर्फ वारंटी जानना काफी नहीं है. पहली सर्विस कब होगी और उसके बाद कितने समय या कितने घंटे के अंतर पर सर्विस करानी होगी यह भी पूछें. नार्मल सर्विस में इंजन ऑयल, फिल्टर और दूसरे जरूरी सामान पर कितना खर्च आ सकता है इसका अंदाजा भी लें.

इससे ट्रैक्टर खरीदने के बाद आने वाला रेगुलर रखरखाव खर्च पहले से समझ में आ जाएगा. इसके साथ ही अपने इलाके में कंपनी का अधिकृत सर्विस सेंटर कहां है और खराबी आने पर मदद कितनी जल्दी मिल सकती है. यह भी पता कर लें.

इन बातों को भी जान लें

हमेशा गाड़ी खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव लेना बेहतर होता है. ट्रैक्टर लेने से पहले उसकी भी टेस्ट ड्राइव जरूर लें.अगर आप उसे खेत में चलाकर नहीं देखेंगे तो गियर, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम की सही जानकारी नहीं पता चलेगी. इसलिए टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी चाहिए.

एक और जरूरी चीज है आपके पास जो कृषि उपकरण जिनें रोटावेटर, कल्टीवेटर, हल, सीड ड्रिल और ट्रॉली हैं. उनके साथ ट्रैक्टर सही तरीके से काम करेगा या नहीं. पीटीओ और हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की जानकारी जरूर लें. इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की अवेलिबिलिटी और उनकी कीमत भी पूछें.

इसके अलावा कितना डिस्काउंट मिल रहा है यह भी पता करें कई डीलरशिप ट्रैक्टर पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं. 2-3 डीलर्स के पास जाकर सारी बातें कंपेयर करें इसके बाद आपको जो डील सही लगे वहीं से ट्रैक्टर खरीदें ऐसे मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें.

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