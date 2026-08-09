ये हैं सोयाबीन की टॉप किस्में, कम समय में देंगी बेहतर मुनाफा
Soyabean Farming Tips: सोयाबीन की खेती के लिए आपको सही किस्में अपनाना जरूरी है. जानिए सोयाबीन की उन बढ़िया वैरायटीज के बारे में जो बीमारियों से बचकर सबसे जल्दी पकती हैं.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Aug 2026 01:29 PM (IST)
सोयाबीन की खेती में अच्छी कमाई के लिए सिर्फ खेत तैयार करना काफी नहीं है. सही किस्म का चुनाव भी उतना ही जरूरी है. अगर किस्म इलाके की मिट्टी और मौसम के हिसाब से सही बैठती है तो फसल की ग्रोथ बेहतर रहती है और किसान को उत्पादन के साथ समय की भी बचत मिल सकती है.
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जेएस 20-29 सोयाबीन की चर्चित किस्मों में शामिल है. इसकी खेती कई इलाकों में की जाती है और कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों के तौर पर किसान इसे पसंद करते हैं. समय पर बुवाई और सही प्रबंधन मिलने पर पौधों की बढ़वार अच्छी रहती है. इससे किसान अगली फसल की तैयारी भी समय पर कर सकता है.
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जेएस 93-05 भी किसानों के बीच काफी लोकप्रिय किस्म है. इसकी खासियत इसकी अच्छी उत्पादन क्षमता मानी जाती है. सही समय पर बुवाई करने पर फसल का विकास बेहतर रहता है. हालांकि किसी भी किस्म को लगाने से पहले अपने क्षेत्र में इसकी उपयुक्तता और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए.
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जेएस 95-60 को भी सोयाबीन की बेहतर किस्मों में गिना जाता है. यह कई कृषि क्षेत्रों में किसानों के बीच इस्तेमाल की जाती है. अच्छी जल निकासी वाली जमीन और संतुलित पोषण मिलने पर फसल बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. किसान को बुवाई से पहले बीज की गुणवत्ता और खेत की तैयारी पर खास ध्यान देना चाहिए.
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एनआरसी 37 सोयाबीन की ऐसी किस्म है जिसे किसान अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार चुन सकते हैं. इसकी खेती में सही समय पर बुवाई और खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी होता है. अगर शुरुआत से फसल का प्रबंधन ठीक रखा जाए तो पौधों की ग्रोथ अच्छी रहती है और उत्पादन बेहतर मिलने की उम्मीद रहती है.
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एनआरसी 86 भी सोयाबीन की उपयोगी किस्मों में शामिल है. किसानों के लिए इसका चुनाव स्थानीय मौसम और मिट्टी की स्थिति देखकर करना बेहतर रहता है. बुवाई के समय अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें. साथ ही खेत में पानी जमा न होने दें, क्योंकि ज्यादा नमी सोयाबीन की फसल के लिए नुकसानदायक हो सकती है.
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कम अवधि में तैयार होने वाली सोयाबीन किस्मों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान खेत को अगली फसल के लिए जल्दी खाली कर सकता है. इससे फसल चक्र को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है. हालांकि सिर्फ कम अवधि देखकर बीज चुनना सही नहीं है. स्थानीय मौसम, मिट्टी और बाजार की स्थिति भी देखना जरूरी है.
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अच्छी किस्म का बीज तभी फायदा देगा जब उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो. इसलिए किसान को भरोसेमंद स्रोत से प्रमाणित बीज खरीदना चाहिए. पैकेट पर किस्म का नाम, लॉट नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी जरूर जांचें. बिना जानकारी के सस्ता बीज खरीदना बाद में भारी पड़ सकता है. बुवाई से पहले बीज उपचार करना भी फायदेमंद रहता है.
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सोयाबीन में बेहतर उत्पादन के लिए सिर्फ किस्म पर निर्भर रहना ठीक नहीं है. खेत की तैयारी, बुवाई का समय, बीज की मात्रा, पोषण, खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई जैसे काम भी सही तरीके से करने होते हैं. किसान अगर इन सभी चीजों का ध्यान रखता है तो चुनी गई किस्म से बेहतर उत्पादन लेने की संभावना बढ़ जाती है.