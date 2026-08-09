ये हैं सोयाबीन की टॉप किस्में, कम समय में देंगी बेहतर मुनाफा

कम अवधि में तैयार होने वाली सोयाबीन किस्मों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान खेत को अगली फसल के लिए जल्दी खाली कर सकता है. इससे फसल चक्र को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है. हालांकि सिर्फ कम अवधि देखकर बीज चुनना सही नहीं है. स्थानीय मौसम, मिट्टी और बाजार की स्थिति भी देखना जरूरी है.