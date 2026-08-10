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How to Control Brinjal Pests: बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
How to Control Brinjal Pests: बैंगन के पौधे में कीड़े लगने से फसल खराब हो सकती है. नीम तेल, लहसुन-मिर्च और साबुन के घोल से पौधे को सुरक्षित रखें.
बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे किसान और घर में गार्डनिंग करने वाले लोग दोनों ही उगाना पसंद करते हैं. लेकिन बैंगन के पौधे में अक्सर कीड़े लगने की समस्या देखने को मिलती है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और फल भी खराब हो जाते हैं. बाजार से महंगी कीटनाशक दवाएं खरीदने के बजाय घर में मौजूद चीजों से भी आसानी से असरदार दवा बनाई जा सकती है. इससे न सिर्फ पैसा बचता है बल्कि बिना केमिकल के भी पौधे को सुरक्षित रखा जा सकता है. आइए जानते हैं बैंगन में कीड़े लगने का कारण और इसके घरेलू उपाय.
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Published at : 10 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion