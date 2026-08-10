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How to Improve Barren Land: बंजर जमीन को हरा भरा बना देंगी ये फसल, ऐसे करें बुवाई
How to Improve Barren Land: बंजर जमीन को मिट्टी की जांच, ढैंचा और सनई जैसी हरी खाद वाली फसलों और जैविक खाद की मदद से दोबारा उपजाऊ बनाया जा सकता है.
देश में आज भी बहुत सी ऐसी जमीन है, जहां किसान चाहकर भी खेती नहीं कर पाते, क्योंकि वह जमीन बंजर हो चुकी होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमारे देश में करीब 67 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है, जहां किसी भी तरह की फसल उगाना बहुत मुश्किल माना जाता है. ऐसी जमीन में मिट्टी को पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से फसल की पैदावार बहुत कम या न के बराबर होती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ खास फसलों और सही तरीकों को अपनाकर बंजर जमीन को भी दोबारा हरा-भरा और उपजाऊ बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कौन सी फसलें बंजर जमीन के लिए फायदेमंद हैं और इनकी बुवाई कैसे करनी चाहिए.
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Published at : 10 Aug 2026 10:03 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion