बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ढैंचा एक बहुत अच्छी फसल मानी जाती है. यह हरी खाद के रूप में इस्तेमाल होने वाली फसल है, जिसे बरसात के मौसम में खाली पड़े खेत में बोया जाता है. ढैंचा की जड़ों में नाइट्रोजन जमा करने की खास क्षमता होती है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है. बुवाई के करीब 30 से 35 दिन बाद इस फसल की जुताई कर दी जाती है, जिससे यह मिट्टी में मिलकर खाद का काम करती है और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है.