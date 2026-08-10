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Growing Bhindi at Home: भिंडी की फली टेढ़ी क्यों हो जाती है? नोट कर लें किचन गार्डनिंग टिप्स
Growing Bhindi at Home: भिंडी की फली टेढ़ी होने के पीछे कीड़ों का हमला, पानी और पोषण की कमी हो सकती है. जानें सीधी और स्वादिष्ट भिंडी उगाने के आसान तरीके.
घर के किचन गार्डन में भिंडी लगाना बहुत आसान माना जाता है, लेकिन कई बार लोगों की शिकायत होती है कि भिंडी की फली सीधी न होकर टेढ़ी-मेढ़ी निकलती है. ऐसी फली न तो देखने में अच्छी लगती है और न ही खाने में उतनी स्वादिष्ट होती है. बाजार में भी टेढ़ी भिंडी का सही दाम नहीं मिल पाता. यह समस्या कीड़ों के हमले, पानी की कमी और पोषण की कमी की वजह से होती है. अगर सही समय पर इसका कारण समझ लिया जाए तो इसे आसानी से रोका जा सकता है. आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण और बचाव के आसान तरीके.
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Published at : 10 Aug 2026 11:11 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion