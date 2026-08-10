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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरGrowing Bhindi at Home: भिंडी की फली टेढ़ी क्यों हो जाती है? नोट कर लें किचन गार्डनिंग टिप्स

Growing Bhindi at Home: भिंडी की फली टेढ़ी क्यों हो जाती है? नोट कर लें किचन गार्डनिंग टिप्स

Growing Bhindi at Home: भिंडी की फली टेढ़ी होने के पीछे कीड़ों का हमला, पानी और पोषण की कमी हो सकती है. जानें सीधी और स्वादिष्ट भिंडी उगाने के आसान तरीके.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Aug 2026 11:11 AM (IST)
Growing Bhindi at Home: भिंडी की फली टेढ़ी होने के पीछे कीड़ों का हमला, पानी और पोषण की कमी हो सकती है. जानें सीधी और स्वादिष्ट भिंडी उगाने के आसान तरीके.

घर के किचन गार्डन में भिंडी लगाना बहुत आसान माना जाता है, लेकिन कई बार लोगों की शिकायत होती है कि भिंडी की फली सीधी न होकर टेढ़ी-मेढ़ी निकलती है. ऐसी फली न तो देखने में अच्छी लगती है और न ही खाने में उतनी स्वादिष्ट होती है. बाजार में भी टेढ़ी भिंडी का सही दाम नहीं मिल पाता. यह समस्या कीड़ों के हमले, पानी की कमी और पोषण की कमी की वजह से होती है. अगर सही समय पर इसका कारण समझ लिया जाए तो इसे आसानी से रोका जा सकता है. आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण और बचाव के आसान तरीके. 

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भिंडी की फली टेढ़ी होने का सबसे बड़ा कारण फल छेदक कीट है. यह कीट बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा हमला करता है. शुरुआत में इस कीट की छोटी इल्लियां पौधे के नरम तने में छेद करके अंदर घुस जाती हैं, जिससे तना सूखने लगता है. इसके बाद यही कीट फूलों पर हमला करता है, जिससे फूल कमजोर होकर गिरने लगते हैं. जो फूल बच जाते हैं और फली बनाते हैं, उनमें भी यही कीट छेद करके अंदर का हिस्सा खा जाता है, जिसके कारण फली टेढ़ी-मेढ़ी और बेढंगी हो जाती है. ऐसी फली न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है. 
भिंडी की फली टेढ़ी होने का सबसे बड़ा कारण फल छेदक कीट है. यह कीट बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा हमला करता है. शुरुआत में इस कीट की छोटी इल्लियां पौधे के नरम तने में छेद करके अंदर घुस जाती हैं, जिससे तना सूखने लगता है. इसके बाद यही कीट फूलों पर हमला करता है, जिससे फूल कमजोर होकर गिरने लगते हैं. जो फूल बच जाते हैं और फली बनाते हैं, उनमें भी यही कीट छेद करके अंदर का हिस्सा खा जाता है, जिसके कारण फली टेढ़ी-मेढ़ी और बेढंगी हो जाती है. ऐसी फली न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है. 
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पानी सही समय पर न मिलना भी भिंडी की फली टेढ़ी होने की एक वजह बनता है. अगर पौधे को कभी बहुत ज्यादा पानी दिया जाए और कभी कई दिनों तक पानी न मिले, तो पौधे पर तनाव पड़ता है. इस असंतुलन की वजह से फली का बढ़ना ठीक तरह से नहीं हो पाता और वह टेढ़ी निकलती है. इसलिए घर के गमले या किचन गार्डन में मिट्टी की नमी का ध्यान रखना जरूरी है. मिट्टी सूखी लगे तभी पानी देना चाहिए, ताकि जड़ों में पानी जमा न हों और पौधा स्वस्थ रहे. 
पानी सही समय पर न मिलना भी भिंडी की फली टेढ़ी होने की एक वजह बनता है. अगर पौधे को कभी बहुत ज्यादा पानी दिया जाए और कभी कई दिनों तक पानी न मिले, तो पौधे पर तनाव पड़ता है. इस असंतुलन की वजह से फली का बढ़ना ठीक तरह से नहीं हो पाता और वह टेढ़ी निकलती है. इसलिए घर के गमले या किचन गार्डन में मिट्टी की नमी का ध्यान रखना जरूरी है. मिट्टी सूखी लगे तभी पानी देना चाहिए, ताकि जड़ों में पानी जमा न हों और पौधा स्वस्थ रहे. 
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अगर मिट्टी में बोरॉन और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो भी भिंडी की फली का आकार बिगड़ जाता है. ये तत्व पौधे में फूल और फली के सही विकास के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं. इनकी कमी होने पर फली अंदर से ठीक से नहीं भरती और टेढ़ी हो जाती है. इसलिए समय-समय पर पौधे को जैविक खाद और जरूरी पोषक तत्व देते रहना चाहिए, ताकि पौधे की बढ़वार सही तरीके से हो सके. 
अगर मिट्टी में बोरॉन और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो भी भिंडी की फली का आकार बिगड़ जाता है. ये तत्व पौधे में फूल और फली के सही विकास के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं. इनकी कमी होने पर फली अंदर से ठीक से नहीं भरती और टेढ़ी हो जाती है. इसलिए समय-समय पर पौधे को जैविक खाद और जरूरी पोषक तत्व देते रहना चाहिए, ताकि पौधे की बढ़वार सही तरीके से हो सके. 
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बहुत से लोग भिंडी की तुड़ाई सही समय पर नहीं करते, जिसकी वजह से भी फली टेढ़ी और सख्त हो जाती है. भिंडी की फली जब ज्यादा पक जाती है, तो उसमें रेशे बन जाते हैं और आकार भी बिगड़ जाता है. इसलिए भिंडी को हमेशा छोटी और कोमल रहते हुए ही तोड़ना चाहिए. सामान्यतौर पर फूल आने के 4-5 दिन बाद ही फली तोड़ लेनी चाहिए, इससे पौधे में नई फली भी जल्दी आने लगती है. 
बहुत से लोग भिंडी की तुड़ाई सही समय पर नहीं करते, जिसकी वजह से भी फली टेढ़ी और सख्त हो जाती है. भिंडी की फली जब ज्यादा पक जाती है, तो उसमें रेशे बन जाते हैं और आकार भी बिगड़ जाता है. इसलिए भिंडी को हमेशा छोटी और कोमल रहते हुए ही तोड़ना चाहिए. सामान्यतौर पर फूल आने के 4-5 दिन बाद ही फली तोड़ लेनी चाहिए, इससे पौधे में नई फली भी जल्दी आने लगती है. 
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टेढ़ी फली की समस्या से बचने के लिए सबसे पहले कीड़ों पर नजर रखें और प्रभावित तने-फूल को तुरंत तोड़कर हटा दें, ताकि कीट आगे न फैले. नीम के तेल का हल्का छिड़काव कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है. पौधे को नियमित लेकिन सीमित मात्रा में पानी दें और मिट्टी में जैविक खाद मिलाते रहें. पौधे के आसपास खरपतवार साफ रखें, ताकि कीड़ों को छिपने की जगह न मिले. इसके अलावा भिंडी को समय-समय पर तोड़ते रहें, इससे पौधा स्वस्थ रहता है और फली भी सीधी निकलती है. 
टेढ़ी फली की समस्या से बचने के लिए सबसे पहले कीड़ों पर नजर रखें और प्रभावित तने-फूल को तुरंत तोड़कर हटा दें, ताकि कीट आगे न फैले. नीम के तेल का हल्का छिड़काव कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है. पौधे को नियमित लेकिन सीमित मात्रा में पानी दें और मिट्टी में जैविक खाद मिलाते रहें. पौधे के आसपास खरपतवार साफ रखें, ताकि कीड़ों को छिपने की जगह न मिले. इसके अलावा भिंडी को समय-समय पर तोड़ते रहें, इससे पौधा स्वस्थ रहता है और फली भी सीधी निकलती है. 
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भिंडी की फली टेढ़ी होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से इसे आसानी से रोका जा सकता है. कीड़ों पर नजर रखना, सही समय पर पानी देना, जरूरी पोषक तत्व देना और समय पर तुड़ाई करना, ये चार आदतें अपनाकर किचन गार्डन में भी सीधी और स्वादिष्ट भिंडी उगाई जा सकती है.
भिंडी की फली टेढ़ी होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से इसे आसानी से रोका जा सकता है. कीड़ों पर नजर रखना, सही समय पर पानी देना, जरूरी पोषक तत्व देना और समय पर तुड़ाई करना, ये चार आदतें अपनाकर किचन गार्डन में भी सीधी और स्वादिष्ट भिंडी उगाई जा सकती है.
Published at : 10 Aug 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Ladyfinger Farming Kitchen Gardening Agriculture News Ladyfinger Plant Care

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