भिंडी की फली टेढ़ी होने का सबसे बड़ा कारण फल छेदक कीट है. यह कीट बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा हमला करता है. शुरुआत में इस कीट की छोटी इल्लियां पौधे के नरम तने में छेद करके अंदर घुस जाती हैं, जिससे तना सूखने लगता है. इसके बाद यही कीट फूलों पर हमला करता है, जिससे फूल कमजोर होकर गिरने लगते हैं. जो फूल बच जाते हैं और फली बनाते हैं, उनमें भी यही कीट छेद करके अंदर का हिस्सा खा जाता है, जिसके कारण फली टेढ़ी-मेढ़ी और बेढंगी हो जाती है. ऐसी फली न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है.