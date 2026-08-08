खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है सब्सिडी

मधुमक्खी पालन से किसानों को दो तरह का फायदा मिलता है. पहला, शहद बेचकर सीधी कमाई होती है. दूसरा, जब मधुमक्खियां खेत के आसपास फूलों पर बैठती हैं, तो इससे फसल भी अच्छी होती है और फल-सब्जी ज्यादा लगते हैं. यानी किसान को एक साथ दो फायदे मिलते हैं. केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए पैसों की मदद देती हैं. नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत मधुमक्खी के बॉक्स खरीदने, ट्रेनिंग लेने और शहद निकालने की मशीन लगाने पर पैसा मिलता है. हर राज्य में यह रकम और नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए सही जानकारी के लिए अपने राज्य के किसान विभाग से संपर्क करना चाहिए.