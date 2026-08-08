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खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन, सरकार देती है सब्सिडी

खेती के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करके किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं. जानें सरकारी सब्सिडी, ट्रेनिंग और आवेदन की पूरी और आसान जानकारी.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Aug 2026 03:41 PM (IST)
खेती के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करके किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं. जानें सरकारी सब्सिडी, ट्रेनिंग और आवेदन की पूरी और आसान जानकारी.

आजकल बहुत से किसान खेती के साथ-साथ अपनी कमाई बढ़ाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं. ऐसे में मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा तरीका बनकर सामने आया है. इसे शुरू करने में ज्यादा जमीन या भारी खर्च की जरूरत नहीं पड़ती, और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार भी इसके लिए सब्सिडी देती है.

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मधुमक्खी पालन से किसानों को दो तरह का फायदा मिलता है. पहला, शहद बेचकर सीधी कमाई होती है. दूसरा, जब मधुमक्खियां खेत के आसपास फूलों पर बैठती हैं, तो इससे फसल भी अच्छी होती है और फल-सब्जी ज्यादा लगते हैं. यानी किसान को एक साथ दो फायदे मिलते हैं. केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए पैसों की मदद देती हैं. नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत मधुमक्खी के बॉक्स खरीदने, ट्रेनिंग लेने और शहद निकालने की मशीन लगाने पर पैसा मिलता है. हर राज्य में यह रकम और नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए सही जानकारी के लिए अपने राज्य के किसान विभाग से संपर्क करना चाहिए.
मधुमक्खी पालन से किसानों को दो तरह का फायदा मिलता है. पहला, शहद बेचकर सीधी कमाई होती है. दूसरा, जब मधुमक्खियां खेत के आसपास फूलों पर बैठती हैं, तो इससे फसल भी अच्छी होती है और फल-सब्जी ज्यादा लगते हैं. यानी किसान को एक साथ दो फायदे मिलते हैं. केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए पैसों की मदद देती हैं. नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत मधुमक्खी के बॉक्स खरीदने, ट्रेनिंग लेने और शहद निकालने की मशीन लगाने पर पैसा मिलता है. हर राज्य में यह रकम और नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए सही जानकारी के लिए अपने राज्य के किसान विभाग से संपर्क करना चाहिए.
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मधुमक्खी पालन से होने वाली कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि कितने बॉक्स लगाए गए हैं और शहद कितना अच्छा है. शुरुआत में कम बॉक्स से भी ठीक-ठाक कमाई शुरू हो जाती है, और समय के साथ बॉक्स बढ़ाकर कमाई भी बढ़ाई जा सकती है. शहद के अलावा मोम और दूसरी चीजें बेचकर भी अतिरिक्त पैसा कमाया जा सकता है.
मधुमक्खी पालन से होने वाली कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि कितने बॉक्स लगाए गए हैं और शहद कितना अच्छा है. शुरुआत में कम बॉक्स से भी ठीक-ठाक कमाई शुरू हो जाती है, और समय के साथ बॉक्स बढ़ाकर कमाई भी बढ़ाई जा सकती है. शहद के अलावा मोम और दूसरी चीजें बेचकर भी अतिरिक्त पैसा कमाया जा सकता है.
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मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले सही ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है. कृषि विज्ञान केंद्र, खादी ग्रामोद्योग और कई राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त या कम कीमत में ट्रेनिंग दी जाती है. इस ट्रेनिंग में बॉक्स की देखभाल, मधुमक्खियों को बीमारी से बचाने और शहद निकालने का सही तरीका सिखाया जाता है.
मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले सही ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है. कृषि विज्ञान केंद्र, खादी ग्रामोद्योग और कई राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त या कम कीमत में ट्रेनिंग दी जाती है. इस ट्रेनिंग में बॉक्स की देखभाल, मधुमक्खियों को बीमारी से बचाने और शहद निकालने का सही तरीका सिखाया जाता है.
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सरकारी मदद पाने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि या बागवानी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है. इसके लिए जमीन के कागजात, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स जैसे कागज जमा करने होते हैं. आवेदन मंजूर होने के बाद ही पैसा मिलता है.
सरकारी मदद पाने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि या बागवानी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है. इसके लिए जमीन के कागजात, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स जैसे कागज जमा करने होते हैं. आवेदन मंजूर होने के बाद ही पैसा मिलता है.
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मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले मधुमक्खी के बॉक्स चाहिए. इसके साथ ही मधुमक्खियों का एक झुंड भी चाहिए होता है, जो किसी अनुभवी बी-कीपर या सरकारी सेंटर से खरीदा जा सकता है. शुरुआत में 10-20 बॉक्स से भी यह काम शुरू किया जा सकता है, और धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है. मधुमक्खी के बॉक्स को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आसपास फूल वाले पौधे या फसलें हों, क्योंकि मधुमक्खियां इन्हीं फूलों से रस लेकर शहद बनाती हैं. खेत के किनारे या बगीचे के पास की जगह इसके लिए सबसे सही रहती है. बॉक्स को सीधी तेज धूप और तेज हवा से बचाकर रखना चाहिए.
मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले मधुमक्खी के बॉक्स चाहिए. इसके साथ ही मधुमक्खियों का एक झुंड भी चाहिए होता है, जो किसी अनुभवी बी-कीपर या सरकारी सेंटर से खरीदा जा सकता है. शुरुआत में 10-20 बॉक्स से भी यह काम शुरू किया जा सकता है, और धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है. मधुमक्खी के बॉक्स को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आसपास फूल वाले पौधे या फसलें हों, क्योंकि मधुमक्खियां इन्हीं फूलों से रस लेकर शहद बनाती हैं. खेत के किनारे या बगीचे के पास की जगह इसके लिए सबसे सही रहती है. बॉक्स को सीधी तेज धूप और तेज हवा से बचाकर रखना चाहिए.
Published at : 08 Aug 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Beekeeping Subsidy For Farmers Government Scheme For Beekeepin

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