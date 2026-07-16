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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur Bypoll: बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव की दो टूक, 'जो पार्टी…'

Bankipur Bypoll: बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव की दो टूक, 'जो पार्टी…'

Bankipur By-Election: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमलावर पप्पू यादव ने कहा ये लोग राजनीति के लिए खतरा हैं. पीके के बारे में कहा कि इससे बड़ा नटरवलाल मैंने जिंदगी में नहीं देखा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Jul 2026 02:08 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) भी चुनावी मैदान में हैं. उनके चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने सवाल उठाया है. पप्पू यादव का कहना है कि प्रशांत किशोर की बांकीपुर में क्या भूमिका है? इस चुनाव के पहले वे कितने दिन बांकीपुर गए थे? 

सांसद ने कहा, "जो पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही है क्या उसको अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए? जब ऐसे बहरूपिए को पैसे की बदौलत जनता वोट देने लगे… पप्पू यादव ने बाढ़ में सब कुछ दिया… हमको लात मार के भगा दिया… तो क्या बिहार बहरूपियों को देखती है क्या?" 

प्रशांत किशोर को बताया राजनीति के लिए खतरा

प्रशांत किशोर पर हमलावर पप्पू यादव ने कहा, "इससे (पीके) बड़ा नटरवलाल मैंने जिंदगी में नहीं देखा. ये लोग राजनीति के लिए खतरा हैं. इनको लगता है पैराशूट से आओ, जनता का आईवॉश करो, युवाओं को पैसा दो, और चुनाव जीतो… पहले कहे कि मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हैं और ये अब सब रेस में हैं." 

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रामकृपाल यादव ने किया बीजेपी की जीत का दावा

उधर बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, "बांकीपुर उपचुनाव निश्चित तौर पर बीजेपी जीत रही है और जीतेगी. लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि बीजेपी सिर्फ कहती नहीं बल्कि करती है… विकास के बहुत सारे काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया है और विकास तथा सुशासन के आधार पर सभी अपना मत बीजेपी के बांकीपुर उम्मीदवार को देंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है. भारी मतों से, जितना मतों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते थे उससे कई अधिक मतों से जीतकर एक रिकॉर्ड देश में कायम करेगी.''

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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Prashant Kishor Pappu Yadav BIHAR NEWS Bankipur By-Eelction
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