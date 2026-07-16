बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव की दो टूक, 'जो पार्टी…'

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) भी चुनावी मैदान में हैं. उनके चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने सवाल उठाया है. पप्पू यादव का कहना है कि प्रशांत किशोर की बांकीपुर में क्या भूमिका है? इस चुनाव के पहले वे कितने दिन बांकीपुर गए थे?

सांसद ने कहा, "जो पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही है क्या उसको अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए? जब ऐसे बहरूपिए को पैसे की बदौलत जनता वोट देने लगे… पप्पू यादव ने बाढ़ में सब कुछ दिया… हमको लात मार के भगा दिया… तो क्या बिहार बहरूपियों को देखती है क्या?"

VIDEO | Patna: On Prashant Kishore contesting Bankipur assembly by polls, Purnea MP Pappu Yadav says, “Why is this 'Behrupiya' is getting so much coverage? He (Prashant Kishor) himself is saying that 'I am contesting in election with this much money'. What is his role in… pic.twitter.com/u7LfFtBuId — Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026

प्रशांत किशोर को बताया राजनीति के लिए खतरा

प्रशांत किशोर पर हमलावर पप्पू यादव ने कहा, "इससे (पीके) बड़ा नटरवलाल मैंने जिंदगी में नहीं देखा. ये लोग राजनीति के लिए खतरा हैं. इनको लगता है पैराशूट से आओ, जनता का आईवॉश करो, युवाओं को पैसा दो, और चुनाव जीतो… पहले कहे कि मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हैं और ये अब सब रेस में हैं."

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रामकृपाल यादव ने किया बीजेपी की जीत का दावा

उधर बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, "बांकीपुर उपचुनाव निश्चित तौर पर बीजेपी जीत रही है और जीतेगी. लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि बीजेपी सिर्फ कहती नहीं बल्कि करती है… विकास के बहुत सारे काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया है और विकास तथा सुशासन के आधार पर सभी अपना मत बीजेपी के बांकीपुर उम्मीदवार को देंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है. भारी मतों से, जितना मतों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते थे उससे कई अधिक मतों से जीतकर एक रिकॉर्ड देश में कायम करेगी.''

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