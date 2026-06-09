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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरArhar Dal Farming: अरहर की खेती के लिए आजमाएं ये तकनीक, 20 गुना तक बढ़ जाएगी पैदावार

Arhar Dal Farming: अरहर की खेती के लिए आजमाएं ये तकनीक, 20 गुना तक बढ़ जाएगी पैदावार

Arhar Dal Farming: अरहर की खेती में बुवाई के तरीके, पौधों की सही दूरी और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाकर किसान पैदावार में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकते हैं. जानें पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jun 2026 06:31 AM (IST)
Arhar Dal Farming: अरहर की खेती में बुवाई के तरीके, पौधों की सही दूरी और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाकर किसान पैदावार में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकते हैं. जानें पूरी जानकारी.

अरहर की खेती भारत के किसानों के लिए हमेशा से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है. साथ ही अरहर की दाल भारत के लगभग हर घर की रसोई का हिस्सा होता है. यही वजह है कि इसकी मांग सालभर बनी रहती है. लेकिन कई किसान आज भी पुराने तरीके से खेती करते हैं, जिससे उन्हें उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिल पाता. ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बुवाई के तरीके और पौधों की दूरी में थोड़ा बदलाव किया जाए तो अरहर की पैदावार में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है. इस लिए अब खेती की इस तकनीक को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है.

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इसके मुताबिक अरहर बोने के पैटर्न और टाइमिंग में मामूली सा बदलाव करके न सिर्फ सॉइल हेल्थ सुधारी जा सकती है. बल्कि प्रोडक्शन को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है. यह तकनीक उन किसानों के लिए मुनाफे वाली साबित हो रही है जो पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया और ज्यादा मुनाफे वाला करना चाहते हैं. आप भी जान लें पूरा तरीका.
इसके मुताबिक अरहर बोने के पैटर्न और टाइमिंग में मामूली सा बदलाव करके न सिर्फ सॉइल हेल्थ सुधारी जा सकती है. बल्कि प्रोडक्शन को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है. यह तकनीक उन किसानों के लिए मुनाफे वाली साबित हो रही है जो पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया और ज्यादा मुनाफे वाला करना चाहते हैं. आप भी जान लें पूरा तरीका.
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अरहर की अच्छी फसल के लिए सबसे जरूरी है कि पौधों को पर्याप्त जगह मिले. इस नई तकनीक के तहत अरहर की बुवाई के लिए पौधों की दूरी और लाइनों के बीच के गैप पर विशेष ध्यान देना होता है. पहले किसान बीजों को काफी पास-पास बोते थे. जिससे पौधों को पर्याप्त धूप, हवा और पोषण नहीं मिल पाती थी. रिसर्च बताती है कि अगर अरहर को बेड प्लांटिंग या चौड़ी कतारों में लगाया जाए. तो पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है. वहीं जब पौधों को खुला वातावरण मिलता है तो उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है और फलियां ज्यादा लगती हैं.
अरहर की अच्छी फसल के लिए सबसे जरूरी है कि पौधों को पर्याप्त जगह मिले. इस नई तकनीक के तहत अरहर की बुवाई के लिए पौधों की दूरी और लाइनों के बीच के गैप पर विशेष ध्यान देना होता है. पहले किसान बीजों को काफी पास-पास बोते थे. जिससे पौधों को पर्याप्त धूप, हवा और पोषण नहीं मिल पाती थी. रिसर्च बताती है कि अगर अरहर को बेड प्लांटिंग या चौड़ी कतारों में लगाया जाए. तो पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है. वहीं जब पौधों को खुला वातावरण मिलता है तो उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है और फलियां ज्यादा लगती हैं.
Published at : 09 Jun 2026 06:31 AM (IST)
Tags :
Arhar Dal Agriculture News

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