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Arhar Dal Farming: अरहर की खेती के लिए आजमाएं ये तकनीक, 20 गुना तक बढ़ जाएगी पैदावार
Arhar Dal Farming: अरहर की खेती में बुवाई के तरीके, पौधों की सही दूरी और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाकर किसान पैदावार में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकते हैं. जानें पूरी जानकारी.
अरहर की खेती भारत के किसानों के लिए हमेशा से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है. साथ ही अरहर की दाल भारत के लगभग हर घर की रसोई का हिस्सा होता है. यही वजह है कि इसकी मांग सालभर बनी रहती है. लेकिन कई किसान आज भी पुराने तरीके से खेती करते हैं, जिससे उन्हें उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिल पाता. ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बुवाई के तरीके और पौधों की दूरी में थोड़ा बदलाव किया जाए तो अरहर की पैदावार में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है. इस लिए अब खेती की इस तकनीक को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है.
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Published at : 09 Jun 2026 06:31 AM (IST)
Tags :Arhar Dal Agriculture News
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