अरहर की अच्छी फसल के लिए सबसे जरूरी है कि पौधों को पर्याप्त जगह मिले. इस नई तकनीक के तहत अरहर की बुवाई के लिए पौधों की दूरी और लाइनों के बीच के गैप पर विशेष ध्यान देना होता है. पहले किसान बीजों को काफी पास-पास बोते थे. जिससे पौधों को पर्याप्त धूप, हवा और पोषण नहीं मिल पाती थी. रिसर्च बताती है कि अगर अरहर को बेड प्लांटिंग या चौड़ी कतारों में लगाया जाए. तो पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है. वहीं जब पौधों को खुला वातावरण मिलता है तो उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है और फलियां ज्यादा लगती हैं.