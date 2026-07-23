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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रदर्शन के बीच इंडिया गठबंधन के सांसदों की राहुल गांधी के घर बड़ी बैठक, बढ़ाई गई सुरक्षा

CJP प्रदर्शन के बीच इंडिया गठबंधन के सांसदों की राहुल गांधी के घर बड़ी बैठक, बढ़ाई गई सुरक्षा

इस बैठक में शामिल होने के लिए आरजेडी के सांसद संजय यादव, और सुधाकर सिंह के साथ ही सोनिया गांदी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं. इसके साथ ही, एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया सुले के साथ ही शिवसेना यूबीटी से सांसद अरविंद सावंत पहुंचे हैं.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 06:49 PM (IST)
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नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच विपक्षी दलों की रणनीति तेज हो गई है. इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर INDIA गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक चल रही है. माना जा रहा है कि बैठक में संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हो रही है.

राहुल के घर बड़ी बैठक

बैठक में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद संजय यादव और सुधाकर सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होने पहुंचे हैं. इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद अरविंद सावंत भी बैठक में मौजूद हैं.

इस बीच राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है. राहुल गांधी घर पर चली रही बैठक के बाद विपक्षी दल के साथ राजघाट पहुंच सकते हैं. इससे पहले राजघाट पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है.

बढ़ाई गई घर के बाहर सुरक्षा

गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है और विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है. ऐसे में राहुल गांधी के आवास पर हो रही INDIA गठबंधन की यह बैठक राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है.

वहीं दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार की तरफ से जेपी नड्डा के घर या फिर ऑफिस में बातचीत की पेशकश को ठुकराते हुए कहा कि वहां नहीं बातचीत किसी अन्य जगह पर होनी चाहिए. इसके साथ ही, सीजेपी की तरफ से 24 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है. 

ये भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के रद्द हो सकते हैं पासपोर्ट

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI CJP Protest
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