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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर

भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर

India vs Afghanistan Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर महीने में टी20 सीरीज खेली जा सकती है. BCCI ने अभी इसका एलान नहीं किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 11:07 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर महीने में टी20 सीरीज खेली जा सकती है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार यह तीन मुकाबले 13 सितंबर, 15 सितंबर और 17 सितंबर को खेले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वेन्यू को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. BCCI या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इस सीरीज की पुष्टि नहीं की है.

अगले कुछ महीनों में भारतीय टीम को तीनों फॉर्मेट में खूब सारे मैच खेलने हैं. अभी टी20 टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज भी खेली जानी है. इसी बीच सितंबर महीने के अंत और अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में एशियन गेम्स भी खेले जाएंगे.

बताया जा रहा है कि भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज का आयोजन एशियन गेम्स से पहले और श्रीलंका सीरीज के समाप्त होने के बाद हो सकता है. बताते चलें कि यह अफगानिस्तान के लिए होम सीरीज होगी. हालांकि दोनों टीमों के मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे. अफगान टीम नियमित रूप से अपने होम मुकाबले भारत में खेलती आई है और यहां लखनऊ देहरादून और ग्रेटर नोएडा उसके होमग्राउंड रहे हैं.

इससे पहले जून में अफगानिस्तान टीम ने भारत का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले गए थे. टीम इंडिया ने टेस्ट में पारी और 300 रनों से जीत दर्ज की थी, वहीं वनडे सीरीज को भी भारतीय टीम ने 3-0 से अपने नाम किया था.

टीम इंडिया के लिए भी यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होगी, जो अभी जिम्बाब्वे टूर पर है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार झेल चुकी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Jul 2026 11:07 PM (IST)
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