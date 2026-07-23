भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर महीने में टी20 सीरीज खेली जा सकती है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार यह तीन मुकाबले 13 सितंबर, 15 सितंबर और 17 सितंबर को खेले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वेन्यू को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. BCCI या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इस सीरीज की पुष्टि नहीं की है.

अगले कुछ महीनों में भारतीय टीम को तीनों फॉर्मेट में खूब सारे मैच खेलने हैं. अभी टी20 टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज भी खेली जानी है. इसी बीच सितंबर महीने के अंत और अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में एशियन गेम्स भी खेले जाएंगे.

बताया जा रहा है कि भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज का आयोजन एशियन गेम्स से पहले और श्रीलंका सीरीज के समाप्त होने के बाद हो सकता है. बताते चलें कि यह अफगानिस्तान के लिए होम सीरीज होगी. हालांकि दोनों टीमों के मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे. अफगान टीम नियमित रूप से अपने होम मुकाबले भारत में खेलती आई है और यहां लखनऊ देहरादून और ग्रेटर नोएडा उसके होमग्राउंड रहे हैं.

इससे पहले जून में अफगानिस्तान टीम ने भारत का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले गए थे. टीम इंडिया ने टेस्ट में पारी और 300 रनों से जीत दर्ज की थी, वहीं वनडे सीरीज को भी भारतीय टीम ने 3-0 से अपने नाम किया था.

टीम इंडिया के लिए भी यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होगी, जो अभी जिम्बाब्वे टूर पर है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार झेल चुकी है.

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