Top Travel Spots: जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए ये 15 जगहें, आज ही बना लें विशलिस्ट

Must Visit Places: दुनिया में ऐसे जगहें हैं, जिनको देखने के बाद आप सोचते हैं कि नेचर के क्या अद्भुत चीज बनाई है. चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के किन 15 जगहों पर जरूर घूमना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Best Travel Destinations: दुनिया बहुत खूबसूरत है, उतनी ज्यादा जितनी हम कल्पना करते हैं. ख़्वाजा मीर दर्द का एक शेर है कि "सैर कर दुनिया की ग़ाफ़िल, ज़िंदगानी फिर कहां, ज़िंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां" . कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखने का अनुभव पूरी जिंदगी याद रह जाता है. नया कल्चर, अलग मौसम, अनोखे त्योहार और प्रकृति के अद्भुत नजारे. ये सब मिलकर यात्रा को एक यादगार कहानी बना देते हैं. नए साल की ईव से लेकर चेरी ब्लॉसम सीजन तक, दुनिया के ये 15 जगहें ऐसे हैं, जिन्हें जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया – न्यू ईयर ईव फायरवर्क्स

सिडनी हार्बर का न्यू ईयर ईव फायरवर्क शो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है. लाखों लोगों की भीड़ और पानी पर गिरती रंग-बिरंगी रोशनी इस पल को जादुई बना देती है.

जापान – चेरी ब्लॉसम सीजन

वसंत में जब पूरे जापान में गुलाबी-सफेद चेरी ब्लॉसम खिलते हैं, तो हर सड़क, पार्क और पहाड़ी किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखने लगती है.

फ्रांस – फ्रेंच रिवेरा की गर्माहट

नीले समुद्र, सुनहरी धूप और लग्जरी बीच टाउन्स, फ्रेंच रिवेरा को गर्मियों के मौसम में जरूर देखना चाहिए.

स्विट्जरलैंड – पतझड़ का मौसम

इस दौरान पूरी घाटियां नारंगी और सुनहरे पत्तों से ढंक जाती हैं, मानो प्रकृति खुद किसी कलाकार की तरह रंग भर रही हो.

फिनलैंड – विंटर नाइट और ऑरोरा

बर्फ से ढकी धरती, शांत रातें और आसमान में नाचती उत्तरी रोशनी, फिनलैंड का विंटर रातों को किसी जादुई सपने जैसा बना देता है.

क्रोएशिया – आई ऑफ अर्थ

प्रकृति के इस अनोखे चमत्कार को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो धरती ने खुद एक आंख बना ली हो.

थाईलैंड – लालटेन फेस्टिवल

लोई क्राथोंग और यी पेंग फेस्टिवल में हजारों लालटेन आसमान में उड़ते हैं. यह दृश्य दिल में भक्ति, शांति और उम्मीद का भाव जगाता है.

मेक्सिको – डे ऑफ द डेड

यह उत्सव रंगों, संगीत और यादों से भरा होता है, जहां लोग अपने दिवंगत परिजनों का सम्मान करते हैं.

इंडोनेशिया – माउंट ब्रोमो सनराइज

धुएं से भरे ज्वालामुखी के ऊपर उगता सूरज, इस सूर्योदय को दुनिया का सबसे खूबसूरत सनराइज कहा जाता है.

न्यूयॉर्क – सिटी सनसेट

गगनचुंबी इमारतों के बीच डूबता सूरज, खासकर मैनहटन में, शहर को पिघले सोने की तरह चमका देता है.

बहामास – पिंक सैंड बीच

हल्के गुलाबी रेत वाला यह समुद्र तट दुनियाभर के यात्रियों के लिए किसी सपने जैसा है.

नीदरलैंड – ट्यूलिप फील्ड्स

वसंत में जब रंग-बिरंगे ट्यूलिप फूल किलोमीटरों तक फैले होते हैं, तो पूरा इलाका किसी रंगीन कालीन जैसा दिखाई देता है.

मिस्र – गीजा के पिरामिड

हजारों साल पुराना इतिहास, राजाओं की कहानियां और विशाल पिरामिड, यह जगह हर यात्री की विशलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

सहारा मरुस्थल – डेजर्ट सफारी

ऊंट की सवारी, सुनहरी रेत के टीले और रात में लाखों सितारों का नजारा, सहारा एक अलग ही अनुभव देता है.

जॉर्डन – पेट्रा, गुलाबी-लाल शहर

चट्टानों को काटकर बनी इस प्राचीन सिटी की सुंदरता और रहस्य इसे दुनिया के सबसे अनोखे स्थलों में शामिल करते हैं.

अगर आप भी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, तो प्लान बनाइए और बैग पैक करके निकल जाइए दुनिया की सैर पर. 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Best Travel Destinations Must Visit Places World Travel Bucket List
