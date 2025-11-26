Best Travel Destinations: दुनिया बहुत खूबसूरत है, उतनी ज्यादा जितनी हम कल्पना करते हैं. ख़्वाजा मीर दर्द का एक शेर है कि "सैर कर दुनिया की ग़ाफ़िल, ज़िंदगानी फिर कहां, ज़िंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां" . कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखने का अनुभव पूरी जिंदगी याद रह जाता है. नया कल्चर, अलग मौसम, अनोखे त्योहार और प्रकृति के अद्भुत नजारे. ये सब मिलकर यात्रा को एक यादगार कहानी बना देते हैं. नए साल की ईव से लेकर चेरी ब्लॉसम सीजन तक, दुनिया के ये 15 जगहें ऐसे हैं, जिन्हें जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया – न्यू ईयर ईव फायरवर्क्स

सिडनी हार्बर का न्यू ईयर ईव फायरवर्क शो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है. लाखों लोगों की भीड़ और पानी पर गिरती रंग-बिरंगी रोशनी इस पल को जादुई बना देती है.

जापान – चेरी ब्लॉसम सीजन

वसंत में जब पूरे जापान में गुलाबी-सफेद चेरी ब्लॉसम खिलते हैं, तो हर सड़क, पार्क और पहाड़ी किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखने लगती है.

फ्रांस – फ्रेंच रिवेरा की गर्माहट

नीले समुद्र, सुनहरी धूप और लग्जरी बीच टाउन्स, फ्रेंच रिवेरा को गर्मियों के मौसम में जरूर देखना चाहिए.

स्विट्जरलैंड – पतझड़ का मौसम

इस दौरान पूरी घाटियां नारंगी और सुनहरे पत्तों से ढंक जाती हैं, मानो प्रकृति खुद किसी कलाकार की तरह रंग भर रही हो.

फिनलैंड – विंटर नाइट और ऑरोरा

बर्फ से ढकी धरती, शांत रातें और आसमान में नाचती उत्तरी रोशनी, फिनलैंड का विंटर रातों को किसी जादुई सपने जैसा बना देता है.

क्रोएशिया – आई ऑफ अर्थ

प्रकृति के इस अनोखे चमत्कार को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो धरती ने खुद एक आंख बना ली हो.

थाईलैंड – लालटेन फेस्टिवल

लोई क्राथोंग और यी पेंग फेस्टिवल में हजारों लालटेन आसमान में उड़ते हैं. यह दृश्य दिल में भक्ति, शांति और उम्मीद का भाव जगाता है.

मेक्सिको – डे ऑफ द डेड

यह उत्सव रंगों, संगीत और यादों से भरा होता है, जहां लोग अपने दिवंगत परिजनों का सम्मान करते हैं.

इंडोनेशिया – माउंट ब्रोमो सनराइज

धुएं से भरे ज्वालामुखी के ऊपर उगता सूरज, इस सूर्योदय को दुनिया का सबसे खूबसूरत सनराइज कहा जाता है.

न्यूयॉर्क – सिटी सनसेट

गगनचुंबी इमारतों के बीच डूबता सूरज, खासकर मैनहटन में, शहर को पिघले सोने की तरह चमका देता है.

बहामास – पिंक सैंड बीच

हल्के गुलाबी रेत वाला यह समुद्र तट दुनियाभर के यात्रियों के लिए किसी सपने जैसा है.

नीदरलैंड – ट्यूलिप फील्ड्स

वसंत में जब रंग-बिरंगे ट्यूलिप फूल किलोमीटरों तक फैले होते हैं, तो पूरा इलाका किसी रंगीन कालीन जैसा दिखाई देता है.

मिस्र – गीजा के पिरामिड

हजारों साल पुराना इतिहास, राजाओं की कहानियां और विशाल पिरामिड, यह जगह हर यात्री की विशलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

सहारा मरुस्थल – डेजर्ट सफारी

ऊंट की सवारी, सुनहरी रेत के टीले और रात में लाखों सितारों का नजारा, सहारा एक अलग ही अनुभव देता है.

जॉर्डन – पेट्रा, गुलाबी-लाल शहर

चट्टानों को काटकर बनी इस प्राचीन सिटी की सुंदरता और रहस्य इसे दुनिया के सबसे अनोखे स्थलों में शामिल करते हैं.

अगर आप भी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, तो प्लान बनाइए और बैग पैक करके निकल जाइए दुनिया की सैर पर.

इसे भी पढ़ें: Mystical Kashmir: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका