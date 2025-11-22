हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mystical Kashmir: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका

New Year 2026 Travel: अगर आप कश्मीर घूमना चाहते हैं और किसी शानदार पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, तो बस ये आपके लिए है. चलिए आपको IRCTC के शानदार कश्मीर टूर के बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

IRCTC Kashmir Tour: अगर आप घूमने के शौकीन हैं और देश के खूबसूरत इलाकों को नए साल पर करीब से देखना चाहते हैं, तो IRCTC आपके लिए एक शानदार पैकेज लेकर आया है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने कश्मीर के लिए एक खास टूर पैकेज की घोषणा की है.

इस पैकेज का नाम है ‘Mystical Kashmir New Year Special Tour’, जिसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे लोकप्रिय स्थान शामिल हैं. यह पूरा सफर 5 रात और 6 दिन का है और पूरी तरह ऑल-इनक्लूसिव पैकेज है. इसकी शुरुआती कीमत 35,550 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है. यात्रा की शुरुआत हैदराबाद से होगी. RCTC ने इस पैकेज की जानकारी अपने X (ट्विटर) हैंडल पर साझा की है. चलिए आपको बताते हैं कि इसमें क्या-क्या शामिल है. 

क्या है आईआरसीटीसी का पैकेज?

आईआरसीटीसी इस तरह के पैकेज पिछले कई सालों से निकालती है. हालांकि, हर बार इसमें खर्च कम या ज्यादा होता रहता है.   इस टूर की प्रस्थान तिथि 29 दिसंबर 2025 तय की गई है. IRCTC ने यात्रियों को कश्मीर की जादुई खूबसूरती का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हुए लिखा, “2026 की शुरुआत करें IRCTC के Mystical Kashmir New Year Special Tour Package के साथ! 5 Nights / 6 Days की इस यात्रा में शामिल हैं Srinagar, Gulmarg, Sonamarg और Pahalgam. कीमत सिर्फ ₹35,550/- प्रति व्यक्ति से शुरू. अभी बुक करें!”.  इस यात्रा में यात्रियों को बर्फ से ढकी हिमालय की वादियां और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का बेहद खास अनुभव मिलेगा.

‘मिस्टिकल कश्मीर’ पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

बाकी पैकेज की तरह यह पैकेज भी यात्रियों के लिए खास बनाया गया है.  जैसा कि नाम बताता है, यह टूर कश्मीर के खूबसूरत और मशहूर स्थानों की सैर कराएगा. यात्रा हैदराबाद से उड़ान भरते हुए शुरू होगी. पैकेज में शामिल सुविधाएं:

  • हैदराबाद से श्रीनगर आने-जाने की हवाई यात्रा
  • 4 रात होटल में और 1 रात हाउसबोट में ठहराव
  • नाश्ता और रात का खाना
  • यात्रा के दौरान वाहन से ट्रांसफर और सैर (सीट-इन-कोच आधार पर)
  • IRCTC की ओर से टूर गाइड
  • टोल, पार्किंग और ट्रैवल टैक्स शामिल

किराया कैसे तय होगा?

अब बात करते हैं कि इसका किराया कैसे और कितना लगेगा. इसका जवाब है कि यात्रियों से शुल्क उनकी रूम ऑक्यूपेंसी के आधार पर लिया जाएगा.

  • सिंगल ऑक्यूपेंसी- 47,100 रुपये प्रति व्यक्ति
  • डबल ऑक्यूपेंसी- 36,960 रुपये प्रति व्यक्ति
  • ट्रिपल ऑक्यूपेंसी- 35,500 रुपये प्रति व्यक्ति

बच्चों के लिए अलग विकल्प

  • 5 से 11 साल- 30,050 रुपये (बेड के साथ), 27,450 रुपये (बेड बिना)
  • 2 से 4 साल- 21,400 रुपये प्रति बच्चा

यात्रा की पूरी जानकारी और डे-टू-डे इटिनररी IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctctourism.com पर उपलब्ध है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 22 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
IRCTC Kashmir Tour New Year 2026 Travel Mystical Kashmir Package
