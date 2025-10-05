हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसिंघाड़ा पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है? धार्मिक और वैज्ञानिक कारण जान उड़ जाएंगे होश

सिंघाड़ा पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है? धार्मिक और वैज्ञानिक कारण जान उड़ जाएंगे होश

Devutthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सिंघाड़ा चढ़ाने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण अद्भूत हैं. जल तत्व, चेतना और स्वास्थ्य के संतुलन का दिव्य रहस्य क्या आप जानते हैं?

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Oct 2025 07:23 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Devutthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सिंघाड़ा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि यह जल में उत्पन्न फल है, जो क्षीरसागर से उठने वाले विष्णु के जल-तत्व और जीवन पुनर्जागरण का प्रतीक है. सिंघाड़ा शरीर में ऊर्जा, ठंडक और संतुलन बनाए रखता है, इसलिए इसे देव जागरण का जलफल कहा गया है.

देवउठनी एकादशी का अर्थ

कार्तिक शुक्ल एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इस दिन शुभ कार्यों, विवाह, और दान-पुण्य की शुरुआत होती है. पौराणिक मान्यता के अनुसार क्षीरसागर में शयन करते विष्णु जब जागते हैं, तो उन्हें जल से जुड़े तत्वों का भोग लगाया जाता है जिनमें सबसे प्रमुख है सिंघाड़ा, एक ऐसा फल जो पूर्णतः जल में जन्म लेता है.

साल 2025 में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को पड़ रही है. भविष्य पुराण में उल्लेख है कि जलाद् उत्पन्नं फलं विष्णवे प्रीत्यर्थं समर्पयेत्. यानी जल से उत्पन्न फल भगवान विष्णु को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं.

सिंघाड़ा जल में पनपकर ऊपर उठता है, जैसे विष्णु जल से सृष्टि को जन्म देते हैं. इसलिए इसे विष्णु के जलावतारी स्वरूप मत्स्य और कच्छप  का प्रतीक भी माना जाता है. इसे चढ़ाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि सृष्टि-चक्र के पुनः आरंभ का प्रतीक है.

जल तत्व और शरीर का संतुलन बनाता है सिंघाड़ा

कार्तिक मास में मौसम बदलता है, शरीर में जल-ऊर्जा घटने लगती है. सिंघाड़ा प्राकृतिक रूप से शरीर को ठंडक, मिनरल्स और ऊर्जा प्रदान करता है.

इसमें पोटैशियम, फॉस्फोरस और विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होते हैं. यह उपवास के दौरान जल-तत्व का संतुलन बनाए रखता है. इसकी शीतल प्रवृत्ति शरीर की गर्मी और अम्लता को कम करती है. इस प्रकार जो फल विष्णु को जल का प्रतीक बनाकर अर्पित किया जाता है, वही मनुष्य में संतुलन और स्थिरता का वैज्ञानिक माध्यम बनता है.

तुलसी विवाह और सिंघाड़ा

देवउठनी एकादशी को ही तुलसी-शालिग्राम विवाह होता है. तुलसी पृथ्वी की प्राण-ऊर्जा का, और सिंघाड़ा जल-ऊर्जा का प्रतीक है. जब ये दोनों भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, तो यह पृथ्वी और जल के मिलन का दैवी संदेश देता है कि अब सृष्टि पुनः सक्रिय हो चुकी है.

आध्यात्मिक संदेश, भीतर की चेतना का जागरण

देवउठनी का मतलब केवल भगवान का जागना नहीं, बल्कि हमारी चेतना का जागरण भी है. सिंघाड़ा जल की गहराई में पनपता है लेकिन सतह पर आकर जीवन देता है यह मनुष्य की अंतरचेतना के उदय का प्रतीक है. जब विष्णु जागते हैं, तो सृष्टि का हर अंश बोल उठता है अब जीवन फिर से बहने लगा है.

क्या सीखें इस परंपरा से?

सिंघाड़ा हमें यह सिखाता है कि जीवन का संतुलन तभी संभव है जब भीतर का जल यानी शांति और भावनाएं शुद्ध रहें. जल की तरह प्रवाहशील रहना ही विष्णु-तत्व है: शांत, संयमित और पोषक.

सिंघाड़ा भगवान विष्णु को अर्पित करना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जल, चेतना और संतुलन की पूजा है. यह हमें याद दिलाता है कि जैसे विष्णु क्षीरसागर से उठते हैं, वैसे ही हर मनुष्य को भी अपनी गहराई से उठकर जीवन का नया आरंभ करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 05 Oct 2025 07:23 AM (IST)
Tags :
Vishnu Health Devutthani Ekadashi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
नौकरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
ट्रेंडिंग
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget