हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNostradamus 2026: US का वेनेजुएला पर अटैक, 2026 में युद्ध को लेकर नास्त्रेदमस की डराने वाली भविष्यवाणी वायरल

Nostradamus 2026: US के वेनेजुएला पर अटैक के बाद नास्त्रेदमस की 2026 भविष्यवाणी फिर चर्चा में है. उन्होंने एक बड़े युद्ध का जिक्र किया था, इसके साथ ही उनकी 4 और डराने वाली भविष्यवाणी वायरल हो रही है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 07 Jan 2026 01:19 PM (IST)
नास्त्रेदमस भविष्यवाणी 2026

नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि मधुमक्खियों का विशाल झुंड उठेगा और रात में घात लगाकर हमला करेगा. जानकारों के अनुसार यहां मधुमक्खियों का मतलब है रणनीति के तरह रात के अंधेरे में हमला करने से है. अमेरिका ने भी वेनेजुएला पर रात में हवाई हमले किए.
नास्त्रेदमस की साल 2026 की ये भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आई. ऐसे में युद्ध को लेकर उनकी बाकी भविष्यवाणी जैसे तीसरा विश्वयुद्ध, नौसैनिक युद्ध भी अब डरा रहे हैं.
Published at : 07 Jan 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
America Venezuela Third World War Nostradamus Prediction Nostradamus 2026

