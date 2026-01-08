साल का दूसरा फ्राइडे भी ओटोटी लवर्स के लिए काफी कुछ लाया है. जी हां इस शुक्रवार यानी 9 जनवरी को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक बार फिर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इनमें रोमांटिक ड्रामा से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक शामिल हैं. ऐसे में अगर आप अपने वीकेंड को इस कड़कड़ाती ठंड में घर पर भी एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं तो आप ओटीटी की नई लाइनअप को अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. चलिए यहां जान लेते हैं इस फ्राइडे को कौन सी नई फिल्में या सीरीज ओटीटी के किन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं?

पीपल वी मीट ऑन वेकेशन

पीपल वी मीट ऑन वेकेशन, एमिली हेनरी के इसी नाम के नॉवेल का ऑफिशियल एडेप्टेशन है. एमिली बैडर और टॉम ब्लिथ स्टारर ये रोमांटिक कॉमेडी दो बिल्कुल अलग नेचर वाले दोस्तों की लाइफ की कहानी बयां करती है, जिनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब वे एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत करने का फैसला करते हैं. इसे आप 9 जनवरी 206 से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

द पिट सीजन 2

पहले सीज़न के 10 महीने बाद की कहानी पर बेस्ड, द पिट सीज़न 2 में पेंसिल्वेनिया के फिक्सनल पिट्सबर्ग ट्रॉमा मेडिकल सेंटर में काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल, जिनमें डॉ. माइकल "रॉबी" रॉबिनाविच (नोआ वाइल) भी शामिल हैं, की लाइफ को आगे बढ़ाया गया है. वे साल के सबसे बिजी टाइम में से एक, 4 जुलाई के वीकेंड के दौरान कई चुनौतियों का सामना करते हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर 9 जनवरी से स्ट्रीम किया जा सकता है.





फ्रीडम एड मिडनाइट सीजन 2

जहां पहले सीज़न में भारत की स्वतंत्रता से पहले हुई राजनीतिक नेगोशिएशन पर ध्यान खींचा गया था तो वहीं निखिल आडवाणी की 'फ्रीडम एट मिडनाइट' के दूसरे सीज़न में उसके बाद के उथल-पुथल भरे महीनों को दिखाया गया है. डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिन्स की बुक पर बेस्ड इस ऐतिहासिक ड्रामा में सिद्धांत गुप्ता, राजेंद्र चावला और चिराग वोहरा ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. इसे 9 जनवरी से सोनी लिव पर देखा जा सकता है.

अल्फा मेल्स सीजन 4

स्पेनिश कॉमेडी सीरीज़ 'अल्फा मेल्स' का चौथा सीज़न नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 9 जनवरी को रिलीज़ कर रहा है. कहानी में चार मुख्य किरदारों को दिखाया गया है जो आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां वे बंधनों से मुक्त होकर आराम कर सकें.

दे दे प्यार दे 2

अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 'दे दे प्यार दे' (2019) का सीक्वल है. जहां पहली फिल्म आशीष के पारिवारिक रिश्तों पर आधारित थी, वहीं नई फिल्म की कहानी भारत में सेट की गई है, जहां आशीष आयशा के मॉर्डन पंजाबी परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता हैय इस रोमांटिक कॉमेडी में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, गौतमी कपूर और मीज़ान जाफरी जैसे कलाकार शामिल हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी से स्ट्रीम कर सकते हैं.

अ थाउजेंड ब्लोस

अ थाउजेंड ब्लोस के नए सीज़न में मैरी कैर (एरिन डोहर्टी) पर ध्यान खांचा गया है, जो 'फोर्टी एलिफेंट्स' नाम के एक महिला अपराध सिंडिकेट की नेता है. वह अपने गिरोह को फिर से संगठित करती है और नए खतरों का सामना करने के लिए पूर्व दुश्मनों के साथ गठबंधन बनाती है. इसे 9 जनवरी से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

मास्क

केविन और एंड्रिया जेरेमिया स्टारर ये एक्शन से भरपूर तमिल थ्रिलर एक भ्रष्ट प्राइवेट जासूस की कहानी है, जो एक मिस्टीरियल नकाबपोश गैंग से धन की वसूली की कोशिश करते हुए एक डकैती में फंस जाता है. इसे 9 जनवरी, शुक्रवार से जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

बाल्टी

यह एक एक्शन से भरपूर बाइलिंग्वल स्पोर्ट्स फिल्म (मलयालम और तमिल में) है, जो निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करेगी। बाल्टी कुशल कबड्डी खिलाड़ियों के एक ग्रुप की कहानी है, जिनकी पर्सनल राइवलरी और खतरनाक झगड़ों के कारण उनके आपसी बॉन्ड की परीक्षा होती है.इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर शुक्रवार, 9 जनवरी से देख सकते हैं.

हनीमून से हत्या

हनीमून से हत्या वास्तविक हत्याओं पर आधारित एक सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री है यह विवाह बंधन के पीछे छिपे मन के काले पक्ष को उजागर करती है. ये फिल्म 9 जनवरी से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी.