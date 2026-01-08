हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 'दे दे प्यार दे 2' से 'मास्क' तक 9 धांसू फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 'दे दे प्यार दे 2' से 'मास्क' तक 9 धांसू फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release 9 January 2026: जनवरी के दूसरे फ्राइडे को ओटीटी पर कई धमाकेदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपके वीकेंड को काफी एंटरटेनिंग बना देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Jan 2026 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

साल का दूसरा फ्राइडे भी ओटोटी लवर्स के लिए काफी कुछ लाया है. जी हां इस शुक्रवार यानी 9 जनवरी को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक बार फिर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इनमें रोमांटिक ड्रामा से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक शामिल हैं. ऐसे में अगर आप अपने वीकेंड को इस कड़कड़ाती ठंड में घर पर भी एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं तो आप ओटीटी की नई लाइनअप को अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. चलिए यहां जान लेते हैं इस फ्राइडे को कौन सी नई फिल्में या सीरीज ओटीटी के किन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं?

पीपल वी मीट ऑन वेकेशन
पीपल वी मीट ऑन वेकेशन, एमिली हेनरी के इसी नाम के नॉवेल का ऑफिशियल एडेप्टेशन है. एमिली बैडर और टॉम ब्लिथ स्टारर ये रोमांटिक कॉमेडी दो बिल्कुल अलग नेचर वाले दोस्तों की लाइफ की कहानी बयां करती है, जिनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब वे एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत करने का फैसला करते हैं. इसे आप 9 जनवरी 206 से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

द पिट सीजन 2
पहले सीज़न के 10 महीने बाद की कहानी पर बेस्ड, द पिट सीज़न 2 में पेंसिल्वेनिया के फिक्सनल पिट्सबर्ग ट्रॉमा मेडिकल सेंटर में काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल, जिनमें डॉ. माइकल "रॉबी" रॉबिनाविच (नोआ वाइल) भी शामिल हैं, की लाइफ को आगे बढ़ाया गया है. वे साल के सबसे बिजी टाइम में से एक, 4 जुलाई के वीकेंड के दौरान कई चुनौतियों का सामना करते हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर 9 जनवरी से स्ट्रीम किया जा सकता है.

फ्रीडम एड मिडनाइट सीजन 2
जहां पहले सीज़न में भारत की स्वतंत्रता से पहले हुई राजनीतिक नेगोशिएशन पर ध्यान खींचा गया था तो वहीं निखिल आडवाणी की 'फ्रीडम एट मिडनाइट' के दूसरे सीज़न में उसके बाद के उथल-पुथल भरे महीनों को दिखाया गया है. डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिन्स की बुक पर बेस्ड इस ऐतिहासिक ड्रामा में सिद्धांत गुप्ता, राजेंद्र चावला और चिराग वोहरा ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. इसे 9 जनवरी से सोनी लिव पर देखा जा सकता है.

[

अल्फा मेल्स सीजन 4
स्पेनिश कॉमेडी सीरीज़ 'अल्फा मेल्स' का चौथा सीज़न नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 9 जनवरी को रिलीज़ कर रहा है. कहानी में चार मुख्य किरदारों को दिखाया गया है जो आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां वे बंधनों से मुक्त होकर आराम कर सकें.

दे दे प्यार दे 2
अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 'दे दे प्यार दे' (2019) का सीक्वल है. जहां पहली फिल्म आशीष के पारिवारिक रिश्तों पर आधारित थी, वहीं नई फिल्म की कहानी भारत में सेट की गई है, जहां आशीष आयशा के मॉर्डन पंजाबी परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता हैय इस रोमांटिक कॉमेडी में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, गौतमी कपूर और मीज़ान जाफरी जैसे कलाकार शामिल हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी से स्ट्रीम कर सकते हैं.

अ थाउजेंड ब्लोस
अ थाउजेंड ब्लोस  के नए सीज़न में मैरी कैर (एरिन डोहर्टी) पर ध्यान खांचा गया है, जो 'फोर्टी एलिफेंट्स' नाम के एक महिला अपराध सिंडिकेट की नेता है. वह अपने गिरोह को फिर से संगठित करती है और नए खतरों का सामना करने के लिए पूर्व दुश्मनों के साथ गठबंधन बनाती है. इसे 9 जनवरी से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

मास्क
केविन और एंड्रिया जेरेमिया स्टारर ये एक्शन से भरपूर तमिल थ्रिलर एक भ्रष्ट प्राइवेट जासूस की कहानी है, जो एक मिस्टीरियल नकाबपोश गैंग से धन की वसूली की कोशिश करते हुए एक डकैती में फंस जाता है. इसे 9 जनवरी, शुक्रवार से जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

बाल्टी
यह एक एक्शन से भरपूर बाइलिंग्वल स्पोर्ट्स फिल्म (मलयालम और तमिल में) है, जो निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करेगी। बाल्टी कुशल कबड्डी खिलाड़ियों के एक ग्रुप की कहानी है, जिनकी पर्सनल राइवलरी और खतरनाक झगड़ों के कारण उनके आपसी बॉन्ड की परीक्षा होती है.इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर शुक्रवार, 9 जनवरी से देख सकते हैं.

हनीमून से हत्या
हनीमून से हत्या वास्तविक हत्याओं पर आधारित एक सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री है यह विवाह बंधन के पीछे छिपे मन के काले पक्ष को उजागर करती है. ये फिल्म 9 जनवरी से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी.

और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Mask De De Pyaar De 2 Friday OTT Release Freedom At Midnight Season 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Supreme Court UPSC Judgment: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही', तुर्कमान गेट हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने दिया भड़काऊ बयान
'एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही', तुर्कमान गेट हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने दिया भड़काऊ बयान
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट में गली-गली दिखे पत्थर के निशान! । Faiz-E-Ilahi । Delhi News
रूसी टैंकर जब्त करने के मामले में Trump को Putin सरकार ने धमकाया कहा, पीछे हटो नहीं तो....
Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Supreme Court UPSC Judgment: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही', तुर्कमान गेट हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने दिया भड़काऊ बयान
'एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही', तुर्कमान गेट हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने दिया भड़काऊ बयान
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
टेलीविजन
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? एक्ट्रेस के पति ने कहा,'प्लान नहीं किया था'
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? खुद कही ये बात
हेल्थ
क्या शुगर फ्री बिस्किट से भी हो जाती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें क्या है सच?
क्या शुगर फ्री बिस्किट से भी हो जाती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें क्या है सच?
यूटिलिटी
बिना पिन और ओटीपी दिए भी खाली हो रहा खाता, पूरी दुनिया में फैला नया स्कैम
बिना पिन और ओटीपी दिए भी खाली हो रहा खाता, पूरी दुनिया में फैला नया स्कैम
शिक्षा
UPSC Success Story: पकौड़ों की ठेली से IAS तक, पिता के पसीने और बेटी के सपनों ने लिखी सफलता की कहानी
पकौड़ों की ठेली से IAS तक, पिता के पसीने और बेटी के सपनों ने लिखी सफलता की कहानी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget