Vivah muhurat 2025: नवंबर 2025 में विवाह के कितने मुहूर्त? कब से शुरू होंगे मांगलिक कार्य
November 2025 Vivah Muhurat: देवउठनी एकादशी पर तुलली विवाह के बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, ऐसे में इस बार नवंबर 2025 में कब-कब बजेगी शादी की शहनाई जानें मुहूर्त.
Vivah Muhurat November 2025: चातुर्मास का समापन कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर होगा. 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद समस्त मांगलिक कार्यों दोबार शुरू हो जाएंगें, क्योंकि इसी दिन जगत के पालनहार विष्णु जी निद्रा से जागते हैं और उनके शालीग्राम स्वरूप का तुलसी माता से विवाह होता है. तुलसी विवाह के दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद होता है.
हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में नवंबर महीने 14 शुभ मुहूर्त हैं, ऐसे में आइए जानते हैं इस साल नवंबर 2025 में शादी की शहनाई कब-कब बजेगी, क्या है विवाह के शुभ मुहूर्त.
नवंबर 2025 विवाह मुहूर्त
|2 नवम्बर 2025, रविवार
|रात 11:11 बजे से 3 नवम्बर 2025, सुबह 06:34 बजे तक
|3 नवम्बर 2025, सोमवार
|सुबह 06:34 बजे से शाम 07:40 बजे तक
|6 नवम्बर 2025, बृहस्पतिवार
|रात 03:28 बजे से 7 नवम्बर 2025, सुबह 06:37 बजे तक
|8 नवम्बर 2025, शनिवार
|सुबह 07:32 बजे से रात 10:02 बजे तक
|12 नवम्बर 2025, बुधवार
|रात 12:51 बजे से 13 नवम्बर 2025, सुबह 06:42 बजे तक
|13 नवम्बर 2025, बृहस्पतिवार
|सुबह 06:42 बजे से शाम 07:38 बजे तक
|16 नवम्बर 2025, रविवार
|सुबह 06:47 बजे से 17 नवम्बर 2025, रात 02:11 बजे तक
|17 नवम्बर 2025, सोमवार
|सुबह 05:01 बजे से 18 नवम्बर 2025, सुबह 06:46 बजे तक
|18 नवम्बर 2025, मंगलवार
|सुबह 06:46 बजे से सुबह 07:12 बजे तक
|21 नवम्बर 2025, शुक्रवार
|सुबह 10:44 बजे से दोपहर 01:56 बजे तक
|22 नवम्बर 2025, शनिवार
|रात 11:27 बजे से 23 नवम्बर 2025, सुबह 06:50 बजे तक
|23 नवम्बर 2025, रविवार
|सुबह 06:50 बजे से दोपहर 12:09 बजे तक
|25 नवम्बर 2025, मंगलवार
|दोपहर 12:50 बजे से रात 11:57 बजे तक
|30 नवम्बर 2025, रविवार
|सुबह 07:12 बजे से 01 दिसम्बर 2025, सुबह 06:56
विवाह में मुहूर्त क्यों देखते हैं ?
विवाह केवल एक सामाजिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र मिलन भी है जो दो लोगों के साथ-साथ दो परिवार को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और उन्हें जीवन भर के एक खूबसूरत रिश्ते में बांधता है. यही वजह है कि शादी के इस पवित्र बंधन की डोर सदा के लिए बंधी रहे इसलिए शुभ मुहूर्त में विवाह किए जाते हैं. ताकी जीवन सुखमय हो.
