Vivah muhurat 2025: नवंबर 2025 में विवाह के कितने मुहूर्त? कब से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

Vivah muhurat 2025: नवंबर 2025 में विवाह के कितने मुहूर्त? कब से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

November 2025 Vivah Muhurat: देवउठनी एकादशी पर तुलली विवाह के बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, ऐसे में इस बार नवंबर 2025 में कब-कब बजेगी शादी की शहनाई जानें मुहूर्त.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Sep 2025 06:03 AM (IST)
Vivah Muhurat November 2025: चातुर्मास का समापन कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर होगा. 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद समस्त मांगलिक कार्यों दोबार शुरू हो जाएंगें, क्योंकि इसी दिन जगत के पालनहार विष्णु जी निद्रा से जागते हैं और उनके शालीग्राम स्वरूप का तुलसी माता से विवाह होता है. तुलसी विवाह के दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद होता है.

हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में नवंबर महीने 14 शुभ मुहूर्त हैं, ऐसे में आइए जानते हैं इस साल नवंबर 2025 में शादी की शहनाई कब-कब बजेगी, क्या है विवाह के शुभ मुहूर्त.

नवंबर 2025 विवाह मुहूर्त

2 नवम्बर 2025, रविवार रात 11:11 बजे से 3 नवम्बर 2025, सुबह 06:34 बजे तक
3 नवम्बर 2025, सोमवार सुबह 06:34 बजे से शाम 07:40 बजे तक
6 नवम्बर 2025, बृहस्पतिवार रात 03:28 बजे से 7 नवम्बर 2025, सुबह 06:37 बजे तक
8 नवम्बर 2025, शनिवार सुबह 07:32 बजे से रात 10:02 बजे तक
12 नवम्बर 2025, बुधवार रात 12:51 बजे से 13 नवम्बर 2025, सुबह 06:42 बजे तक
13 नवम्बर 2025, बृहस्पतिवार सुबह 06:42 बजे से शाम 07:38 बजे तक
16 नवम्बर 2025, रविवार सुबह 06:47 बजे से 17 नवम्बर 2025, रात 02:11 बजे तक
17 नवम्बर 2025, सोमवार सुबह 05:01 बजे से 18 नवम्बर 2025, सुबह 06:46 बजे तक
18 नवम्बर 2025, मंगलवार सुबह 06:46 बजे से सुबह 07:12 बजे तक
21 नवम्बर 2025, शुक्रवार सुबह 10:44 बजे से दोपहर 01:56 बजे तक
22 नवम्बर 2025, शनिवार रात 11:27 बजे से 23 नवम्बर 2025, सुबह 06:50 बजे तक
23 नवम्बर 2025, रविवार सुबह 06:50 बजे से दोपहर 12:09 बजे तक
25 नवम्बर 2025, मंगलवार दोपहर 12:50 बजे से रात 11:57 बजे तक
30 नवम्बर 2025, रविवार सुबह 07:12 बजे से 01 दिसम्बर 2025, सुबह 06:56

विवाह में मुहूर्त क्यों देखते हैं ?

 विवाह केवल एक सामाजिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र मिलन भी है जो दो लोगों के साथ-साथ दो परिवार को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और उन्हें जीवन भर के  एक खूबसूरत रिश्ते में बांधता है. यही वजह है कि शादी के इस पवित्र बंधन की डोर सदा के लिए बंधी रहे इसलिए शुभ मुहूर्त में विवाह किए जाते हैं. ताकी जीवन सुखमय हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 30 Sep 2025 06:03 AM (IST)
Marriage Muhurat 2025 Chaturmas 2025 Dev Uthani Ekadashi 2025 Shadi Muhurat 2025
