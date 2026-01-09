फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है जो कुंभ राशि में लगेगा. ऐसे में मेष राशि वाले पढ़ाई-लिखाई करने वाले छात्र और संतान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी. ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. मन पर काबू पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें, एकाग्रता बढ़ेगी.