हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSurya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण किन राशियों की किस्मत चमकाएगा, किसकी खुशियों पर लगेगा ग्रहण

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण किन राशियों की किस्मत चमकाएगा, किसकी खुशियों पर लगेगा ग्रहण

Surya Grahan 2026 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है. सूर्य ग्रहण के साए का असर राशियों पर पड़ता है ऐसे में जानें किन राशियों की सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत और किसकी खुशियों पर लगेगा ग्रहण.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 09 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Surya Grahan 2026 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है. सूर्य ग्रहण के साए का असर राशियों पर पड़ता है ऐसे में जानें किन राशियों की सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत और किसकी खुशियों पर लगेगा ग्रहण.

सूर्य ग्रहण 2026

फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है जो कुंभ राशि में लगेगा. ऐसे में मेष राशि वाले पढ़ाई-लिखाई करने वाले छात्र और संतान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी. ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. मन पर काबू पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें, एकाग्रता बढ़ेगी.
फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है जो कुंभ राशि में लगेगा. ऐसे में मेष राशि वाले पढ़ाई-लिखाई करने वाले छात्र और संतान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी. ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. मन पर काबू पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें, एकाग्रता बढ़ेगी.
साल का पहला सूर्य ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए शुभ साबित नहीं होगा. इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं. अतः सूर्य ग्रहण का विपरीत प्रभाव सिंह राशि वालों पर पड़ सकता है. लीडरशिप जा सकती है. सेहत पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है.
साल का पहला सूर्य ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए शुभ साबित नहीं होगा. इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं. अतः सूर्य ग्रहण का विपरीत प्रभाव सिंह राशि वालों पर पड़ सकता है. लीडरशिप जा सकती है. सेहत पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है.
Published at : 09 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Surya Grahan 2026 Solar Eclipse 2026 Falgun Amavasya 2026

ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
