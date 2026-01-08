हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का दिन खास महत्व रखता है. इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण भी होते हैं. मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, खिचड़ी खाने आदि जैसी कई परंपराओं का पालन किया जाता है.