हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMakar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर ये गलती कर ली तो सूर्य नाराज हो सकते हैं

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति है. इस दिन आपको कुछ कामों से बचना चाहिए, वरना सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं. इसलिए यह जान लें कि मकर संक्रांति पर कौन सी गलतियां न करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 Jan 2026 08:10 AM (IST)
हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का दिन खास महत्व रखता है. इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण भी होते हैं. मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, खिचड़ी खाने आदि जैसी कई परंपराओं का पालन किया जाता है.
मकर संक्रांति पर स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर तिल-गुड़ आदि का सेवन और दान किया जाता है. सूर्य उपासना के लिए यह पर्व काफी महत्वपूर्ण है. लेकिन इस तिथि पर कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है.
Published at : 08 Jan 2026 08:10 AM (IST)
Surya Devta Makar Sankranti 2026 Sankranti 2026 Khichdi 2026

