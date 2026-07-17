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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanesh Ji Mystery: भगवान गणेश को दूर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती है? जानें इसके पीछे छिपे का रहस्य

Ganesh Ji Mystery: भगवान गणेश को दूर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती है? जानें इसके पीछे छिपे का रहस्य

Ganesh Ji Mystery: भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व क्यों माना जाता है? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा, धार्मिक मान्यता, पूजा नियम और दूर्वा अर्पित करने के फायदे.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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Ganesh Ji Mystery: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणपति बप्पा का स्मरण किया जाता है ताकि सभी विघ्न दूर हों और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो.

भगवान गणेश की पूजा में मोदक, लाल फूल, सिंदूर और दूर्वा का विशेष महत्व बताया गया है. इनमें भी दूर्वा के बिना गणेश पूजा अधूरी मानी जाती है. चाहे गणेश चतुर्थी का पर्व हो, बुधवार का व्रत हो या फिर घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य, भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित की जाती है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक साधारण सी हरी घास भगवान गणेश को इतनी प्रिय क्यों है? इसके पीछे केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि एक रोचक पौराणिक कथा और गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है.

क्या है दूर्वा?

दूर्वा एक हरी, मुलायम और जमीन पर फैलने वाली घास है. इसे संस्कृत में 'दूर्वा' और सामान्य भाषा में 'दूब' कहा जाता है. धार्मिक ग्रंथों में इसे पवित्रता, शीतलता, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यही कारण है कि कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी दूर्वा का उपयोग किया जाता है.

भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय होने की पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यता के अनुसार, प्राचीन समय में अनलासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था. उसने अपने आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था. देवता, ऋषि-मुनि और आम जन सभी उससे भयभीत थे. जब कोई उपाय नहीं बचा तो सभी भगवान गणेश की शरण में पहुंचे.

सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान गणेश ने अनलासुर को अपने मुख में रखकर निगल लिया. हालांकि राक्षस का तेज और अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसे निगलने के बाद भगवान गणेश के पूरे शरीर में असहनीय गर्मी फैल गई. देवताओं ने चंद्रमा, कमल, चंदन और अमृत सहित अनेक उपाय किए, लेकिन उनकी तपन शांत नहीं हुई.

तब कुछ ऋषियों ने भगवान गणेश के मस्तक पर 21 दूर्वा की गांठें अर्पित कीं. जैसे ही दूर्वा चढ़ाई गई, उनके शरीर की गर्मी तुरंत शांत हो गई. तभी से दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय मानी जाने लगी और उनकी पूजा का अभिन्न हिस्सा बन गई.

पूजा में 21 दूर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है. शास्त्रों में 21 अंक का विशेष महत्व बताया गया है. कई विद्वानों के अनुसार, यह पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण, पांच महाभूत और एक मन का प्रतीक है.

इन सभी को भगवान गणेश के चरणों में समर्पित करने का भाव ही 21 दूर्वा अर्पित करने की परंपरा का आधार माना जाता है.

पंडित सुरेश श्रीमाली की राय

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, दूर्वा केवल एक घास नहीं बल्कि शीतलता, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. वे बताते हैं कि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही मानसिक अशांति, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा कम होने की मान्यता है.

विशेष रूप से बुधवार और गणेश चतुर्थी के दिन 21 दूर्वा अर्पित कर "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करने से बुद्धि, विवेक और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. उनका कहना है कि पूजा में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा और सच्ची भावना का होता है.

दूर्वा चढ़ाने के धार्मिक लाभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से कई शुभ फल प्राप्त होते हैं.

  • भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं.
  • जीवन के विघ्न और बाधाएं दूर होने की मान्यता है.
  • बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है.
  • शिक्षा, करियर और व्यापार में सफलता मिलने का आशीर्वाद मिलता है.
  • परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.
  • नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है.

दूर्वा चढ़ाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • हमेशा ताजी, हरी और स्वच्छ दूर्वा ही अर्पित करें.
  • दूर्वा में तीन या पांच पत्तियां होना शुभ माना जाता है.
  • भगवान गणेश के मस्तक या चरणों में श्रद्धापूर्वक दूर्वा अर्पित करें.
  • सूखी, पीली या टूटी हुई दूर्वा चढ़ाने से बचें.
  • पूजा के समय "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.
  • पूजा में दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा और विश्वास का महत्व होता है.

भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने की परंपरा हमें यह सीख देती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती. सच्ची श्रद्धा, सरलता और समर्पण ही सबसे बड़ा पूजन है. एक साधारण सी हरी दूर्वा भी यदि निष्कपट भाव से अर्पित की जाए तो वह भगवान को प्रिय होती है. यही कारण है कि आज भी हर गणेश पूजा में दूर्वा का विशेष स्थान है और यह परंपरा सदियों से श्रद्धापूर्वक निभाई जा रही है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 17 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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