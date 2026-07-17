उत्तर प्रदेश के आगरा में एक घर का फ्रिज इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है फ्रीजर में जमी बर्फ की एक आकृति, जिसे कई लोगों ने भगवान शिव के शिवलिंग का स्वरूप मान लिया. देखते ही देखते लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे, पूजा-अर्चना शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं.

ऐसी घटनाएं पहली बार सामने नहीं आई हैं. इससे पहले भी देश और दुनिया में पेड़ों, पत्थरों, बादलों और बर्फ में लोगों ने अलग-अलग धार्मिक आकृतियां देखने का दावा किया है. सवाल यह है कि क्या इसे चमत्कार माना जाए या इसके पीछे कोई प्राकृतिक वजह भी हो सकती है? इस सवाल का जवाब विज्ञान भी देता है और भारतीय दर्शन भी.

आखिर फ्रिज में ऐसी आकृति बनती कैसे है?

फ्रीजर में बर्फ का किसी स्तंभ या बेलन जैसी आकृति में जम जाना विज्ञान के लिए कोई अनजानी बात नहीं है. इसे आइस स्पाइक (Ice Spike) कहा जाता है.

जब पानी जमना शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी ऊपरी सतह और किनारे बर्फ में बदलते हैं. नीचे का कुछ हिस्सा तरल ही रहता है. पानी के बर्फ बनने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे नीचे मौजूद पानी पर दबाव पड़ता है.

यदि ऊपर जमी बर्फ में छोटा-सा छेद रह जाए, तो दबाव के कारण पानी उसी रास्ते ऊपर निकलता है और ठंडी हवा के संपर्क में आते ही जमने लगता है. यही प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहे तो बर्फ की लंबी खड़ी आकृति बन जाती है.

हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन तापमान, पानी की शुद्धता और जमने की गति जैसी परिस्थितियां अनुकूल हों तो यह पूरी तरह संभव है.

मौसम और फ्रिज की हालत भी निभाते हैं भूमिका

विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्मी और उमस के मौसम में फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलने पर बाहर की नमी अंदर पहुंच जाती है. यह नमी बर्फ की परतों पर जमती रहती है. यदि लंबे समय तक फ्रीजर की सफाई या डिफ्रॉस्ट न किया जाए, तो बर्फ अलग-अलग दिशाओं में बढ़ने लगती है और कई बार अनोखी आकृतियां बना लेती है.

यानी यह किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई भौतिक प्रक्रियाओं के एक साथ काम करने का परिणाम हो सकता है.

लोगों को इसमें शिवलिंग ही क्यों दिखाई देता है?

इसका जवाब मनोविज्ञान में मिलता है. मनोवैज्ञानिक इसे पेरिडोलिया (Pareidolia) कहते हैं. यह हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसमें हम किसी भी तरह की आकृति में कोई परिचित चेहरा, जानवर या धार्मिक प्रतीक पहचान लेते हैं.

जैसे छोटे बच्चे में बादलों में किसी जानवर का चेहरा दिखाई देना, चांद में किसी बुढ़िया को चरखे पर सूत कतते हुए दिखाई देना या पेड़ों में किसी की छवि देखने का अनुभव लगभग हर किसी ने किया ही होगा. आगरा के मामले में भी यही बात यहां भी लागू होती है. भारत में शिवलिंग एक परिचित धार्मिक प्रतीक है, इसलिए बर्फ की वैसी आकृति देखते ही बहुत से लोगों के मन में सबसे पहले वही छवि उभरती है.

धर्म क्या कहता है?

सनातन परंपरा में आस्था का सम्मान किया गया है, लेकिन उसके साथ विवेक को भी उतना ही महत्व दिया गया है. भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-

श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्

अर्थ यह है कि श्रद्धा ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग बनती है. केवल भावनाओं में बह जाना ही धर्म नहीं है, बल्कि सत्य को समझने का प्रयास भी उतना ही आवश्यक माना गया है.

मुण्डक उपनिषद में भी ज्ञान के दो रूप बताए गए हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा लौकिक. यानी भारतीय परंपरा आध्यात्मिकता के साथ ज्ञान और अध्ययन को भी महत्व देती है.

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शिव पुराण क्या बताता है?

शिव पुराण में शिवलिंग को भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक बताया गया है. शास्त्रों में स्थापित और विधिपूर्वक पूजित शिवलिंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता कि हर प्राकृतिक आकृति को बिना विचार या जांच के दिव्य चमत्कार मान लिया जाए.

संतों ने भी विवेक पर दिया जोर

स्वामी विवेकानंद ने बार-बार कहा कि धर्म का आधार केवल विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव, तर्क और आत्मबोध भी है. उनका मानना था कि अंधविश्वास व्यक्ति को कमजोर बनाता है, जबकि विवेक उसे सही दिशा देता है.

विज्ञान और आस्था, दोनों की अपनी जगह

यदि किसी व्यक्ति को उस आकृति में भगवान शिव का स्मरण होता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है. वहीं विज्ञान उसी घटना के पीछे काम कर रहे प्राकृतिक नियमों को समझाने की कोशिश करता है.

इन दोनों को एक-दूसरे का विरोधी मानना जरूरी नहीं है. विज्ञान यह बताता है कि आकृति कैसे बनी, जबकि आस्था उस आकृति को देखकर व्यक्ति के भीतर पैदा होने वाले भाव से जुड़ी होती है.

आगरा के फ्रिज में बनी यह आकृति चर्चा का विषय जरूर बनी है, लेकिन इससे एक सीख भी मिलती है. किसी भी असामान्य घटना को देखकर उत्सुक होना स्वाभाविक है, पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझना भी उतना ही जरूरी है.

भारतीय ज्ञान परंपरा भी यही कहती है कि श्रद्धा बनी रहे, लेकिन उसके साथ विवेक भी बना रहे. यही संतुलन धर्म की आत्मा है और यही वैज्ञानिक सोच की भी पहचान है.

फ्रिज में शिवलिंग जैसी आकृति क्यों बनती है?

फ्रीजर में पानी जमते समय कभी-कभी दबाव, तापमान और बर्फ बनने की प्रक्रिया के कारण बर्फ ऊपर की ओर बेलनाकार आकार ले लेती है. विज्ञान में इसे Ice Spike कहा जाता है. वहीं मनोविज्ञान के अनुसार परिचित धार्मिक आकृतियों को पहचान लेने की प्रवृत्ति को Pareidolia कहा जाता है.

FAQ

Q1. आगरा के फ्रिज में शिवलिंग जैसी आकृति कैसे बनी?

वैज्ञानिकों के अनुसार यह Ice Spike नामक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है, जिसमें पानी जमते समय दबाव के कारण बर्फ ऊपर की ओर बढ़ती है.

Q2. Ice Spike क्या होता है?

Ice Spike बर्फ की एक प्राकृतिक आकृति है, जो विशेष तापमान और जमने की परिस्थितियों में बनती है.

Q3. Pareidolia क्या है?

Pareidolia मनोविज्ञान की वह प्रवृत्ति है, जिसमें व्यक्ति किसी अनियमित आकृति में परिचित चेहरा या धार्मिक प्रतीक पहचान लेता है.

Q4. क्या धर्म हर ऐसी आकृति को चमत्कार मानता है?

सनातन परंपरा श्रद्धा के साथ विवेक और ज्ञान पर भी जोर देती है. शास्त्र हर प्राकृतिक आकृति को स्वतः चमत्कार घोषित करने का निर्देश नहीं देते.

Q5. क्या ऐसी घटना पहले भी हुई है?

दुनिया के कई हिस्सों में बर्फ, पेड़ों, चट्टानों और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं में लोगों ने धार्मिक या परिचित आकृतियां देखने का दावा किया है.

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