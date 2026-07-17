Tulsi Rules: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं. यही कारण है कि अधिकांश घरों में रोज सुबह तुलसी की पूजा की जाती है और जल अर्पित किया जाता है.

हालांकि कई लोग रोज तुलसी में पानी तो डालते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं मानी जातीं. मान्यता है कि इन भूलों से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता. आइए जानते हैं तुलसी में जल अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सूर्यास्त के बाद तुलसी में पानी डालना

धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी में जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना गया है. सूर्यास्त के बाद तुलसी में पानी चढ़ाने से बचना चाहिए. शाम के समय केवल दीपक जलाकर पूजा करने की परंपरा अधिक प्रचलित है.

रविवार और एकादशी पर जल चढ़ाना

कई धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन उन्हें जल नहीं चढ़ाया जाता. कुछ परंपराओं में रविवार को भी तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता. हालांकि यह मान्यता क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

बिना स्नान किए तुलसी को जल देना

मान्यता है कि तुलसी पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए. शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ पूजा करने को अधिक शुभ माना गया है.

जरूरत से ज्यादा पानी डालना

धार्मिक मान्यता के साथ-साथ पौधे की देखभाल भी जरूरी है. रोज अत्यधिक पानी डालने से तुलसी की जड़ें खराब हो सकती हैं. मौसम के अनुसार उतना ही पानी दें, जितनी पौधे को आवश्यकता हो.

सूखे या गंदे स्थान पर तुलसी रखना

तुलसी का पौधा हमेशा साफ-सुथरे और खुले स्थान पर रखना शुभ माना जाता है. पौधे के आसपास गंदगी, कचरा या टूटे-फूटे सामान रखने से बचें. इससे पौधे की अच्छी देखभाल भी होती है और धार्मिक दृष्टि से भी इसे उचित माना जाता है.

एस्ट्रोलॉजर, संजीत कुमार मिश्राके अनुसार, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि सनातन परंपरा में श्रद्धा और सात्विकता का प्रतीक है. वे बताते हैं कि तुलसी की पूजा करते समय नियमों से अधिक महत्व श्रद्धा और शुद्ध भावना का होता है.

सुबह स्नान के बाद जल अर्पित करना, दीपक जलाना और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" या "ॐ तुलस्यै नमः" मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. साथ ही वे यह भी कहते हैं कि पौधे की उचित देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसकी पूजा करना.

तुलसी में जल अर्पित करने का सही तरीका

सुबह स्नान के बाद ही तुलसी में जल अर्पित करें.

जल अर्पित करते समय भगवान विष्णु या तुलसी माता का स्मरण करें.

तुलसी के पास दीपक जलाएं.

पौधे को साफ और हवादार स्थान पर रखें.

आवश्यकता के अनुसार ही पानी दें.

धार्मिक मान्यता क्या कहती है?

मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. हालांकि धार्मिक परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं. इसलिए अपने परिवार या गुरु की परंपरा का पालन करना भी उचित माना जाता है.