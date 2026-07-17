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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTulsi Rules: तुलसी में रोज पानी देने वाले भी कर बैठते हैं ये 5 बड़ी गलतियां, मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

Tulsi Rules: तुलसी में रोज पानी देने वाले भी कर बैठते हैं ये 5 बड़ी गलतियां, मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

Tulsi Rules: क्या आप रोज तुलसी में पानी देते हैं? जानिए तुलसी में जल अर्पित करने के सही नियम, 5 बड़ी गलतियां, धार्मिक मान्यताएं और किन भूलों से बचना चाहिए ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 12:05 PM (IST)
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Tulsi Rules: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं. यही कारण है कि अधिकांश घरों में रोज सुबह तुलसी की पूजा की जाती है और जल अर्पित किया जाता है.

हालांकि कई लोग रोज तुलसी में पानी तो डालते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं मानी जातीं. मान्यता है कि इन भूलों से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता. आइए जानते हैं तुलसी में जल अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सूर्यास्त के बाद तुलसी में पानी डालना

धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी में जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना गया है. सूर्यास्त के बाद तुलसी में पानी चढ़ाने से बचना चाहिए. शाम के समय केवल दीपक जलाकर पूजा करने की परंपरा अधिक प्रचलित है.

रविवार और एकादशी पर जल चढ़ाना

कई धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन उन्हें जल नहीं चढ़ाया जाता. कुछ परंपराओं में रविवार को भी तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता. हालांकि यह मान्यता क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

बिना स्नान किए तुलसी को जल देना

मान्यता है कि तुलसी पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए. शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ पूजा करने को अधिक शुभ माना गया है.

जरूरत से ज्यादा पानी डालना

धार्मिक मान्यता के साथ-साथ पौधे की देखभाल भी जरूरी है. रोज अत्यधिक पानी डालने से तुलसी की जड़ें खराब हो सकती हैं. मौसम के अनुसार उतना ही पानी दें, जितनी पौधे को आवश्यकता हो.

सूखे या गंदे स्थान पर तुलसी रखना

तुलसी का पौधा हमेशा साफ-सुथरे और खुले स्थान पर रखना शुभ माना जाता है. पौधे के आसपास गंदगी, कचरा या टूटे-फूटे सामान रखने से बचें. इससे पौधे की अच्छी देखभाल भी होती है और धार्मिक दृष्टि से भी इसे उचित माना जाता है.

एस्ट्रोलॉजर, संजीत कुमार मिश्राके अनुसार, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि सनातन परंपरा में श्रद्धा और सात्विकता का प्रतीक है. वे बताते हैं कि तुलसी की पूजा करते समय नियमों से अधिक महत्व  श्रद्धा और शुद्ध भावना का होता है.

सुबह स्नान के बाद जल अर्पित करना, दीपक जलाना और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" या "ॐ तुलस्यै नमः" मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. साथ ही वे यह भी कहते हैं कि पौधे की उचित देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसकी पूजा करना.

तुलसी में जल अर्पित करने का सही तरीका

  • सुबह स्नान के बाद ही तुलसी में जल अर्पित करें.
  • जल अर्पित करते समय भगवान विष्णु या तुलसी माता का स्मरण करें.
  • तुलसी के पास दीपक जलाएं.
  • पौधे को साफ और हवादार स्थान पर रखें.
  • आवश्यकता के अनुसार ही पानी दें.

धार्मिक मान्यता क्या कहती है?

मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. हालांकि धार्मिक परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं. इसलिए अपने परिवार या गुरु की परंपरा का पालन करना भी उचित माना जाता है.

 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 17 Jul 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Tulsi Plant Maa Lakshmi Religious Beliefs Vastu Tips Tulsi Rules Hindu Rituals Watering Tulsi Tulsi Worship
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