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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: जन्म की तिथि से खुलता है आपका दिव्य रहस्य! जानिए कौन-से देवता हैं आपके अदृश्य रक्षक और कैसे पाएं उनकी कृपा

Numerology: जन्म की तिथि से खुलता है आपका दिव्य रहस्य! जानिए कौन-से देवता हैं आपके अदृश्य रक्षक और कैसे पाएं उनकी कृपा

Numerology: क्या आप जानते हैं कि जन्म के दिन ही एक विशेष देवता आपके आध्यात्मिक संरक्षक बन जाते हैं? जानिए आपकी जन्म तिथि के अधिष्ठाता देवता, उनके प्रभाव और उनकी कृपा पाने के सरल उपाय.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 22 Jun 2026 10:00 AM (IST)
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Numerology: क्या आप जानते हैं कि जिस तिथि में आपका जन्म हुआ था, उसी क्षण एक विशेष देवता आपके आध्यात्मिक रक्षक और मार्गदर्शक बन गए थे? सनातन परंपरा में माना जाता है कि हिंदू पंचांग की प्रत्येक तिथि किसी न किसी दिव्य शक्ति से जुड़ी होती है. जिस तिथि में व्यक्ति जन्म लेता है, उस तिथि के अधिष्ठाता देवता उसके जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं और उसे अपने विशिष्ट गुणों, ऊर्जा तथा आशीर्वाद से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

वैदिक ज्योतिष में केवल राशि और नक्षत्र ही नहीं, बल्कि जन्म तिथि की तिथि (Tithi) का भी गहरा महत्व बताया गया है. यह तिथि व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, सोच, जीवन की चुनौतियों और उसकी आंतरिक शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती है. जन्म तिथि के देवता जीवनभर अदृश्य रूप से व्यक्ति की रक्षा करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.

आइए जानते हैं कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार कौन-से देवता आपके दिव्य संरक्षक माने जाते हैं, वे आपको कौन-सी विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं.

प्रतिपदा (Pratipada) – अग्नि देव

प्रतिपदा यानि कि प्रथम तिथि के स्वामी अग्नि देव माने जाते हैं. अग्नि ऊर्जा, साहस, उत्साह और परिवर्तन का प्रतीक हैं. इस तिथि में जन्मे लोगों में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और जीवन में आगे बढ़ने का अद्भुत जज्बा देखा जाता है.

अग्नि देव की कृपा पाने के लिए क्या करें?

अग्नि देव साहस, ऊर्जा और शुद्धता के प्रतीक हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से दीपक जलाएं, यज्ञ-हवन में भाग लें और सत्य व धर्म के मार्ग पर चलें. जरूरतमंदों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है.

द्वितीया (Dwitiya) – ब्रह्मा जी

द्वितीया तिथि के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है. इस तिथि में जन्मे लोगों में रचनात्मकता, नवीन सोच और बौद्धिक क्षमता प्रबल होती है. वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों से दूसरों को प्रेरित करते हैं.

ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के सरल उपाय

ब्रह्मा जी ज्ञान और सृजन के देवता हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए विद्या का सम्मान करें, नई चीजें सीखने का प्रयास करें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें. गुरुजनों का आदर करना भी बहुत शुभ माना जाता है.

तृतीया (Tritiya) – माता गौरी

तृतीया तिथि माता गौरी को समर्पित मानी जाती है. यह तिथि प्रेम, शांति, करुणा और सौम्यता का प्रतीक है. इस तिथि में जन्म लेने वाले लोग संवेदनशील, संतुलित और संबंधों को महत्व देने वाले होते हैं.

माता गौरी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें?

माता गौरी प्रेम, सौभाग्य और करुणा की प्रतीक हैं. उनकी कृपा पाने के लिए महिलाओं का सम्मान करें, परिवार में प्रेम बनाए रखें और माता पार्वती के मंत्रों का जप करें. शुक्रवार को सुहाग सामग्री का दान भी शुभ माना जाता है.
Numerology: जन्म की तिथि से खुलता है आपका दिव्य रहस्य! जानिए कौन-से देवता हैं आपके अदृश्य रक्षक और कैसे पाएं उनकी कृपा

चतुर्थी (Chaturthi) – भगवान गणेश

चतुर्थी के देवता भगवान गणेश हैं. इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है. इस तिथि में जन्मे लोगों को जीवन की बाधाओं को पार करने की विशेष क्षमता प्राप्त होती है. वे कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने में सक्षम होते हैं.

गणपति बप्पा को खुश करने के उपाय

भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जप करें, दूर्वा अर्पित करें और गणेश चतुर्थी या बुधवार को विशेष पूजा करें. किसी भी कार्य की शुरुआत गणेश स्मरण से करें.

पंचमी (Panchami) – नाग देवता

पंचमी तिथि नाग देवताओं से जुड़ी हुई है. यह तिथि रहस्यमय ज्ञान, आध्यात्मिक समझ और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है. ऐसे लोग गहरी सोच रखने वाले और छिपे हुए सत्य को समझने में समर्थ माने जाते हैं.

नाग देवताओं की कृपा पाने के लिए करें ये कार्य

नाग देवता संरक्षण और गूढ़ ज्ञान के प्रतीक हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर पूजा करें, जीव-जंतुओं के प्रति दया रखें और प्रकृति की रक्षा करें. शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है.

षष्ठी (Shashthi) – भगवान स्कंद (कार्तिकेय)

षष्ठी तिथि के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं. वे वीरता, नेतृत्व और युद्ध कौशल के प्रतीक हैं. इस तिथि में जन्मे लोग आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाले और लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित होते हैं.

कार्तिकेय भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग

भगवान कार्तिकेय वीरता और नेतृत्व के देवता हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए साहसपूर्ण और अनुशासित जीवन जिएं. मंगलवार या षष्ठी तिथि पर उनकी पूजा करें तथा युवाओं और विद्यार्थियों की सहायता करें.

सप्तमी (Saptami) – सूर्य देव

सप्तमी तिथि सूर्य देव को समर्पित है. सूर्य यश, आत्मविश्वास और सफलता के कारक माने जाते हैं. इस तिथि में जन्मे लोगों में स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता और समाज में पहचान बनाने की इच्छा होती है.

सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के विशेष उपाय

सूर्य देव यश, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करते हैं. रोजाना सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पिता व बुजुर्गों का सम्मान करें. सूर्य नमस्कार करना भी बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है.

अष्टमी (Ashtami) – भगवान शिव

अष्टमी तिथि के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं. यह तिथि परिवर्तन, आत्मिक जागरण और मुक्ति की शक्ति का प्रतीक है. ऐसे लोग जीवन में बड़े बदलावों के माध्यम से आत्म-विकास की ओर बढ़ते हैं.

महादेव की कृपा प्राप्त करने के आसान तरीके

भगवान शिव परिवर्तन और मुक्ति के देवता हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जप करें तथा सरल और संयमित जीवन अपनाएं.

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नवमी (Navami) – मां दुर्गा

नवमी तिथि मां दुर्गा से संबंधित है. यह शक्ति, साहस और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है. इस तिथि में जन्मे लोग कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते.

मां दुर्गा को प्रसन्न करने के प्रभावी उपाय

मां दुर्गा शक्ति और साहस की अधिष्ठात्री हैं. उनकी कृपा पाने के लिए नवरात्रि में पूजा करें, कन्याओं का सम्मान करें और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता करें. दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुभ माना जाता है.

दशमी (Dashami) – यमराज

दशमी तिथि के देवता यमराज हैं. वे अनुशासन, न्याय और नैतिक मूल्यों के प्रतीक हैं. इस तिथि में जन्मे लोगों में सही और गलत का स्पष्ट बोध तथा मजबूत चरित्र देखने को मिलता है.

यमराज का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें?

यमराज न्याय, अनुशासन और धर्म के प्रतीक हैं. इन्हें प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है सत्यनिष्ठ जीवन जीना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और गलत कार्यों से दूर रहना. पितरों का सम्मान भी शुभ फल देता है.

एकादशी (Ekadashi) – भगवान विष्णु

एकादशी के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं. वे संतुलन, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक हैं. ऐसे लोग जीवन में स्थिरता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं.

भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त करें?

भगवान विष्णु संतुलन और संरक्षण के देवता हैं. एकादशी व्रत रखना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना और जरूरतमंदों को अन्न दान करना उनकी कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है.

द्वादशी (Dwadashi) – भगवान श्रीकृष्ण

द्वादशी तिथि भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी है. यह समृद्धि, आकर्षण, दिव्य कृपा और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है. ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व से दूसरों को सहज रूप से प्रभावित कर लेते हैं.

श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के शुभ उपाय

भगवान श्रीकृष्ण प्रेम, समृद्धि और दिव्य कृपा के प्रतीक हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए गीता का अध्ययन करें, भजन-कीर्तन करें और गौ सेवा करें. बच्चों और जरूरतमंदों की सहायता करना भी शुभ माना जाता है.

त्रयोदशी (Trayodashi) – कामदेव

त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं. यह तिथि सौंदर्य, आकर्षण और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. इस तिथि में जन्मे लोग कला, सौंदर्य और सृजनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं.

कामदेव का आशीर्वाद पाने के लिए अपनाएं ये उपाय

कामदेव सौंदर्य, आकर्षण और रचनात्मक ऊर्जा के देवता हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने विचारों और व्यवहार में मधुरता रखें, कला और सृजनात्मक कार्यों को बढ़ावा दें तथा संबंधों में सम्मान और प्रेम बनाए रखें.

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चतुर्दशी (Chaturdashi) – रुद्र

चतुर्दशी तिथि रुद्र स्वरूप शिव को समर्पित है. यह तिथि आंतरिक शक्ति, साहस और नकारात्मकता को समाप्त करने की क्षमता प्रदान करती है. ऐसे लोग कठिन समय में भी दृढ़ बने रहते हैं.

रुद्र देव की कृपा प्राप्त करने के आध्यात्मिक उपाय

रुद्र नकारात्मकता के विनाश और आंतरिक शक्ति के प्रतीक हैं. इन्हें प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि पर विशेष पूजा करें.

पूर्णिमा (Poornima) – चंद्र देव

पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्र देव हैं. वे भावनात्मक शक्ति, संवेदनशीलता और उज्ज्वल विचारों के प्रतीक हैं. इस तिथि में जन्मे लोग कल्पनाशील और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं.

चंद्र देव को प्रसन्न करने के सरल तरीके

चंद्र देव मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हैं. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें, माता का सम्मान करें और मन को शांत रखने के लिए ध्यान करें. दूध, चावल या सफेद वस्तुओं का दान भी शुभ माना जाता है.

अमावस्या (Amavasya) – पितृ देवता

अमावस्या तिथि पितृ देवताओं से जुड़ी हुई मानी जाती है. यह तिथि कर्म, पूर्वजों के आशीर्वाद और गहन आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है. ऐसे लोगों को अपने पूर्वजों की परंपराओं और जीवन मूल्यों से विशेष जुड़ाव महसूस हो सकता है.

पितृ देवताओं का आशीर्वाद पाने के उपाय

पितृ देवता पूर्वजों के आशीर्वाद और कर्म ज्ञान के प्रतीक हैं. अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करें, तर्पण करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं. इससे पितृ कृपा प्राप्त होने की मान्यता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 22 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
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