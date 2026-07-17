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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKokila vrat 2026: कोकिला व्रत कब ? मां पार्वती ने कोयल रूप क्यों धारण किया, जानें महत्व और डेट

Kokila vrat 2026: कोकिला व्रत कब ? मां पार्वती ने कोयल रूप क्यों धारण किया, जानें महत्व और डेट

Kokila Vrat 2026: कोकिला व्रत 28 जुलाई 2026 को है. कोकिला व्रत सुहाग और सौभाग्य से जुड़ा है, कैसे शुरू हुआ ये व्रत, इसको करने से क्या लाभ मिलते हैं, पूजा मुहूर्त सारी जानकारी यहां देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Jul 2026 12:26 PM (IST)
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Kokila Vrat 2026: सुहाग की सलामती और अच्छे जीवनसाथी की कामना से हरियाली तीज का खास महत्व है लेकिन उससे पहले आषाढ़ पूर्णिमा पर कोकिला व्रत किया जाता है. इस बार कोकिला व्रत 28 जुलाई 2026 को है. कोकिला व्रत का वर्णन स्कन्द पुराण, भविष्योत्तर पुराण, निर्णय सिंधु, धर्मसिन्धु ग्रंथ में मिलता है.

मध्यप्रदेष, राजस्थान, गुजरात में मुख्य रूप से कोकिला व्रत किया जाता है. कुछ क्षेत्रों में, यह व्रत आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक एक माह की अवधि के लिये किया जाता है. शिव-पार्वती की कृपा पाने के लिए स्त्रियों को इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे कोकिला व्रत किया जाता है आइए जानते हैं.

कोकिला व्रत मुहूर्त

आषाढ़ पूर्णिमा 28 जुलाई 2026 को शाम 6.18 से शुरू होगी और अगले दिन 29 जुलाई 2026 को रात 08 बजकर 05 मिनट तक रहेगी. 

  • कोकिला व्रत में प्रदोष काल पूजा मुहूर्त - रात 7.15 - रात 9.20

कोकिला व्रत क्यों करते हैं

कोकिलारूपमास्थाय या देवी गिरिजा पुरा।

तपस्तेपे महादेवं प्राप्य सौभाग्यमुत्तमम्॥

स्कंद पुराण में बताए इस श्लोक के अनुसार प्राचीन काल में देवी गिरिजा यानी पार्वती ने कोकिला रूप धारण कर भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए तप किया और उत्तम सौभाग्य प्राप्त किया.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार पुराणों में कहा गया है कि जो स्त्रियां आषाढ़ पूर्णिमा पर कोकिला व्रत करती है उन्हें अखंड सौभाग्य, दांपत्य सुख, पति की दीर्धायु और मनचाहा वर प्राप्त होता है. यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन माना गया है.

पति वियोग नहीं सहना पड़ता

धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं पूरे विधि-विधान और श्रद्धा से कोकिला व्रत करती हैं, उनका सुहाग अखंड बना रहता है. उन्हें पति वियोग का दुख नहीं झेलना पड़ता और वे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं.

कोकिला व्रत कैसे करें

  • कोकिला व्रत में महिलाएं पूरे व्रत काल के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखती हैं. परंपरा के अनुसार प्रतिदिन औषधीय जड़ी-बूटियों युक्त जल से स्नान करना शुभ माना जाता है.
  • व्रत के समय सात्विक जीवनशैली अपनाई जाती है. महिलाएं अनाज, मांसाहार और तीखे मसालों का त्याग करती हैं तथा फल, दूध, कंद-मूल और अन्य फलाहारी पदार्थों का सेवन करती हैं.
  • पूजा के लिए मिट्टी से कोयल (कोकिला) की प्रतिमा बनाई जाती है. यह प्रतिमा देवी पार्वती के प्रतीक रूप में स्थापित की जाती है.
  •  पुष्प, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री से सजाकर विधि-विधान से पूजा करें. साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान एवं कोकिला व्रत कथा का श्रवण करें.
  • पूजा और आरती के बाद मिट्टी से बनी कोयल की प्रतिमा श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण या अपने सास-ससुर को दान की जाती है. इसे व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Jul 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Ashadha Purnima 2026 Kokila Vrat 2026
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