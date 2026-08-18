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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब

नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब

Renault Kwid EMI Calculator: नई रेनो क्विड खरीदने का मन बना रहे हैं तो जानिए बेस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और 5 से 7 साल की लोन अवधि पर बनने वाली मंथली ईएमआई का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 08:25 AM (IST)
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Renault Kwid EMI Calculator: भारत में बजट गाड़ियों को लेकर अलग तरीके का ही डिमांड देखने को मिलता है. क्योंकि, हमारे देश में अभी भी लोग ऐसी गाड़ी की तलाश में रहते हैं जो की बजट में भी हो और कार भी शानदार मिल जाए. ऐसे ही सोच वालों के लिए रेनॉल्ट क्विड कार बनी है. क्योंकि, क्विड की डिमांड अभी मार्केट में बढ़ती जा रही है. अपने एसयूवी जैसे स्पोर्टी डिजाइन, शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और एडवांस फीचर्स की वजह से यह गाड़ी भारतीय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है. 

बता दें कि, कार खरीदते समय अक्सर लोग केवल शोरूम कीमत देखकर फैसला ले लेते हैं लेकिन असली गणित ऑन-रोड प्राइस, डाउन पेमेंट और हर महीने आने वाली किस्त पर निर्भर करता है. यदि आप एक बार में पूरा पैसा देने के बजाय फाइनेंस कराकर कार घर लाना चाहते हैं तो बजट की सही प्लानिंग बहुत जरूरी है. आइए समझते हैं कि क्विड के बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको शुरुआती कितना पैसा चुकाना होगा और हर महीने आपकी जेब पर कितना भार पड़ेगा.

कितनी है ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, रेनो क्विड के बेस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.53 लाख रुपये से शुरू होती है. जब इसमें रोड टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य सरकारी चार्जेस जुड़ते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत अलग-अलग राज्यों के हिसाब से करीब 5.10 लाख रुपये से लेकर 5.25 लाख रुपये तक बैठती है. मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी की कुल ऑन-रोड कीमत 5.15 लाख रुपये बैठती है.

अगर आप अपनी जेब से 10 फीसदी यानी करीब 55,000 रुपये का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बाकी बचे लगभग 4.60 लाख रुपये का आपको कार लोन लेना पड़ेगा. यदि आप डाउन पेमेंट की रकम थोड़ी और बढ़ा देते हैं तो आपकी महीने की ईएमआई का बोझ और भी कम हो जाएगा.


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कितनी बनेगी किस्त?

आपको बता दें कि, अगर आप अपने 4.60 लाख रुपये के कार लोन को 5 साल की समय सीमा के लिए लेते हैं और बैंकों आपको 9% ब्याज दर के हिसाब से आपको लोन देती है. तो इस हिसाब से आपको हर महीने लगभग 9,550 रुपये की किस्त देनी होगी. 

5 सालों के दौरान आप कुल मिलाकर करीब 1.13 लाख रुपये ब्याज के रूप में बैंक को चुकाएंगे. यह ऑप्शन उन लोगों के लिए सबसे सही रहता है जो अपने लोन को जल्दी खत्म करना चाहते हैं और बैंक को कम से कम ब्याज देना चाहते हैं. अगर आपकी मासिक आय अच्छी है तो 5 साल का लोन टेन्योर चुनना एक समझदारी भरा कदम साबित होता है.


नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब

7 साल में कितनी EMI?

वहीं, यदि आप हर महीने का बजट बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना चाहते और ईएमआई को और सस्ता बनाना चाहते हैं तो आप 7 साल की लोन अवधि का विकल्प चुन सकते हैं. 4.60 लाख रुपये के लोन पर 9 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 7 साल के लिए आपकी मंथली ईएमआई केवल 7,400 रुपये के आसपास बनेगी.

हर महीने करीब 2,150 रुपये कम देने से आपकी जेब पर रोजमर्रा का बोझ काफी कम हो जाएगा. हालांकि ध्यान रहे कि लोन का समय बढ़ने से कुल ब्याज की रकम बढ़कर लगभग 1.61 लाख रुपये हो जाएगी. यानी किस्त भले ही छोटी हो जाए लेकिन लंबे समय में आपको थोड़ा ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा.

इन बातों का रखें ध्यान

वहीं, रेनो क्विड को ईएमआई पर घर लाने से पहले कुछ बातों की जांच-पड़ताल जरूर कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत न आए. सबसे पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फीस की तुलना कर लें क्योंकि अच्छे सिविल स्कोर पर बैंक आपको कम ब्याज दर पर भी लोन ऑफर कर देते हैं.

इसके अलावा, डीलरशिप पर चल रहे डिस्काउंट्स, फेस्टिवल ऑफर्स या एक्सचेंज बोनस के बारे में खुलकर बात करें. कई बार ऑफर्स के चलते आपकी ऑन-रोड कीमत 15 से 20 हजार रुपये तक और कम हो जाती है जिससे आपकी ईएमआई का हिसाब-किताब और भी ज्यादा बजट-फ्रेंडली हो जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Renault Kwid Down Payment Renault Kwid Price Renault Kwid EMI Calculator Renault Kwid Evolution Base Model Price
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