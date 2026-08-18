Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBed Repair Tips: लकड़ी के पलंग से आती है चू-चू की आवाज? 5 मिनट में ऐसे करें बंद

Bed Repair Tips: लकड़ी के पलंग से आती है चू-चू की आवाज? 5 मिनट में ऐसे करें बंद

Home Maintenance Tips: कई बार पलंग पर बैठते ही आवाज आती है, तो कभी हल्का सा हिलने या करवट बदलने पर भी चरमराहट शुरू हो जाती है. शुरुआत में यह छोटी समस्या लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 18 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

How To Fix Squeaky Wooden Bed: रात को सोते समय करवट बदलते ही अगर लकड़ी का पलंग चू-चू या चरमराने की आवाज करने लगता है, तो यह काफी परेशान करने वाला हो सकता है. कई बार पलंग पर बैठते ही आवाज आती है, तो कभी हल्का सा हिलने या करवट बदलने पर भी चरमराहट शुरू हो जाती है. शुरुआत में यह छोटी समस्या लगती है, लेकिन लगातार आने वाली आवाज नींद और आराम दोनों खराब कर सकती है. अच्छी बात यह है कि हर बार इसके लिए नया पलंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. अक्सर कुछ ढीले जोड़, लकड़ी के हिस्सों के आपस में रगड़ने या पलंग के असंतुलित होने की वजह से ऐसी आवाज आती है, जिसे घर पर ही ठीक किया जा सकता है.

सबसे पहले पता करें आवाज कहां से आ रही है

पलंग की चरमराहट दूर करने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि आवाज किस हिस्से से आ रही है. कई बार गद्दे के स्प्रिंग, बेड के फ्रेम, लकड़ी की पट्टियों या पलंग के किसी जोड़ से आवाज आ सकती है. इसके लिए पहले गद्दा हटाकर खाली पलंग पर अलग-अलग जगह हल्का दबाव डालें और हिलाकर देखें. इससे यह समझने में आसानी होगी कि चू-चू की आवाज किस जगह से आ रही है.


Bed Repair Tips: लकड़ी के पलंग से आती है चू-चू की आवाज? 5 मिनट में ऐसे करें बंद

अगर पलंग पर बैठने या हिलाने पर किसी खास कोने से आवाज आती है, तो वहीं ढीला जोड़ या लकड़ी का रगड़ने वाला हिस्सा हो सकता है. सही जगह की पहचान होने के बाद समस्या को ठीक करना काफी आसान हो जाता है.

ढीले स्क्रू और बोल्ट कसें

लकड़ी के पलंग में चरमराहट आने की सबसे आम वजह ढीले स्क्रू और बोल्ट होते हैं. लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर पलंग के जोड़ धीरे-धीरे ढीले हो सकते हैं. इससे पलंग हिलने लगता है और लकड़ी के हिस्से आपस में रगड़कर चू-चू की आवाज पैदा करते हैं. पलंग के सभी कोनों और जोड़ों को ध्यान से जांचें. जहां स्क्रू या बोल्ट ढीले दिखें, उन्हें सही टूल की मदद से अच्छी तरह कस दें. कई बार सिर्फ स्क्रू कसने से ही पलंग की आवाज काफी हद तक बंद हो जाती है. समय-समय पर इन्हें जांचना भी जरूरी है, ताकि पलंग दोबारा ढीला न पड़े.


Bed Repair Tips: लकड़ी के पलंग से आती है चू-चू की आवाज? 5 मिनट में ऐसे करें बंद

लकड़ी के जोड़ों में वैक्स लगाएं

अगर स्क्रू और बोल्ट कसने के बाद भी आवाज आ रही है, तो लकड़ी के दो हिस्सों के बीच घर्षण इसका कारण हो सकता है. लकड़ी के पलंग में यह समस्या खासतौर पर मौसम और नमी में बदलाव के कारण भी हो सकती है. लकड़ी थोड़ी फैल या सिकुड़ जाती है, जिससे जोड़ पहले की तरह फिट नहीं रहते और हिलने पर आवाज करने लगते हैं. ऐसे में चरमराने वाले हिस्से पर मोमबत्ती का वैक्स या बीजवैक्स हल्के हाथ से लगाया जा सकता है. इससे लकड़ी के हिस्सों के बीच घर्षण कम हो सकता है और आवाज भी घट सकती है. वैक्स लगाने से पहले यह जरूर पता कर लें कि आवाज किस जोड़ से आ रही है. जरूरत से ज्यादा वैक्स लगाने के बजाय सिर्फ प्रभावित जगह पर ही इस्तेमाल करें.

लकड़ी की पट्टियों के बीच लगाएं कुशनिंग

कई लकड़ी के पलंग में गद्दे के नीचे लकड़ी की स्लैट्स या पट्टियां लगी होती हैं. जब ये पट्टियां फ्रेम से रगड़ती हैं या हल्की हिलती हैं, तो चू-चू की आवाज आने लगती है. इस समस्या को कम करने के लिए लकड़ी की पट्टियों और फ्रेम के संपर्क वाली जगह पर कुशनिंग दी जा सकती है.

इसे भी पढ़ें- प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम

इसके लिए पुराने कपड़े, तौलिया या मोटे कपड़े का छोटा टुकड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है. कपड़े को उस जगह रखें जहां लकड़ी की पट्टी फ्रेम से टकराती या रगड़ती है. इससे दोनों सतहों के बीच सीधा संपर्क कम होगा और आवाज भी कम हो सकती है. हालांकि, कपड़ा इस तरह लगाएं कि पट्टियां अपनी जगह से खिसकें नहीं.

कॉर्क का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर लकड़ी के दो हिस्सों के बीच थोड़ा गैप है और हिलने पर वहीं से आवाज आती है, तो कॉर्क का छोटा टुकड़ा भी काम आ सकता है. कॉर्क को चरमराने वाले हिस्से के बीच सावधानी से लगाया जा सकता है. यह दोनों लकड़ी के हिस्सों के बीच कुशन की तरह काम करता है और आपसी रगड़ को कम करने में मदद करता है. लेकिन कॉर्क को बहुत ज्यादा दबाकर न लगाएं, क्योंकि इससे पलंग का संतुलन बिगड़ सकता है. केवल उतना ही इस्तेमाल करें, जिससे ढीला हिस्सा स्थिर हो जाए.

पलंग का संतुलन भी जरूर जांचें

कई बार समस्या पलंग में नहीं बल्कि फर्श में होती है. अगर जमीन समतल नहीं है, तो पलंग का कोई एक पैर थोड़ा ऊपर या नीचे रह सकता है. ऐसी स्थिति में पलंग पर बैठने या करवट बदलने पर पूरा फ्रेम हल्का हिलता है और चरमराने लगता है. इसे जांचने के लिए पलंग के चारों पैरों को देखें. अगर कोई पैर फर्श से पूरी तरह नहीं लग रहा है, तो उस जगह नीचे फोल्ड किया हुआ कपड़ा या पतला पैड लगाया जा सकता है. इससे पलंग स्थिर रहेगा और हिलने से होने वाली आवाज कम हो सकती है.

इसे भी पढें: Roti Storage Tips: रोटी रखने का सही तरीका क्या है? 6 घंटे बाद भी रहेगी नरम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Squeaky Wooden Bed How To Fix A Squeaky Bed Wooden Bed Making Noise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Bed Repair Tips: लकड़ी के पलंग से आती है चू-चू की आवाज? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
लकड़ी के पलंग से आती है चू-चू की आवाज? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
Home Tips
Why Salt Gets Wet In Monsoon: बरसात में नमक गीला हो जाता है, चीनी क्यों नहीं?
बरसात में नमक गीला हो जाता है, चीनी क्यों नहीं?
Home Tips
How To Cook Fluffy Rice: चावल हमेशा चिपक जाते हैं? इस ट्रिक से हमेशा बनेंगे खिले-खिले
चावल हमेशा चिपक जाते हैं? इस ट्रिक से हमेशा बनेंगे खिले-खिले
Home Tips
Pressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
रीजनल सिनेमा
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
टेक्नोलॉजी
Extension Board Capacity: एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
जनरल नॉलेज
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget