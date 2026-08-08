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Roti Storage Tips: रोटी रखने का सही तरीका क्या है? 6 घंटे बाद भी रहेगी नरम

Roti Stays Soft: गर्म रोटी को तुरंत बंद डिब्बे में रखने से उसके अंदर की भाप फंस जाती है और कुछ समय बाद कंडेन्सेशन की वजह से रोटी गीली होने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Aug 2026 12:31 PM (IST)
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How To Keep Roti Soft In Lunchbox: अक्सर लोगों को लगता है कि कुछ घंटे रखने के बाद रोटी का सख्त होना ही सबसे बड़ी परेशानी है. लेकिन ऑफिस या स्कूल के लिए रोटी पैक करने वालों की एक और बड़ी समस्या होती है. कई बार रोटी नरम तो रहती है, लेकिन कुछ घंटे बाद चिपचिपी और गीली हो जाती है. ऐसी रोटी खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती.

दरअसल, इसका सबसे बड़ा कारण रोटी के अंदर फंसी भाप होती है. तवे से उतारने के तुरंत बाद रोटी काफी गर्म होती है और उसमें नमी मौजूद रहती है. अगर इसे उसी समय बंद डिब्बे में रख दिया जाए, तो भाप बाहर निकल नहीं पाती. डिब्बे के अंदर तापमान कम होने पर यही भाप पानी की बूंदों में बदलने लगती है और उसकी नमी वापस रोटी की सतह पर जम जाती है. इससे रोटी मुलायम रहने के बजाय गीली, चिपचिपी और रबड़ जैसी हो सकती है. इसलिए रोटी को लंबे समय तक नरम रखने के लिए सिर्फ उसे गर्म रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि नमी को सही तरीके से नियंत्रित करना भी जरूरी है.

रोटी पैक करने से पहले करें ये छोटा सा काम

रोटी को तवे से उतारते ही सीधे लंच बॉक्स में रखना सबसे आम गलती है. गर्म रोटी को तुरंत बंद डिब्बे में रखने से उसके अंदर की भाप फंस जाती है और कुछ समय बाद कंडेन्सेशन की वजह से रोटी गीली होने लगती है. इससे बचने के लिए रोटी को तवे से उतारने के बाद करीब 30 से 60 सेकंड तक खुली प्लेट या साफ कपड़े पर रखें. इससे उसकी अतिरिक्त भाप निकल जाएगी. ध्यान रखें कि रोटी को बहुत देर तक खुला भी न छोड़ें, वरना उसकी नमी कम होने लगेगी और वह सूख सकती है.


Roti Storage Tips: रोटी रखने का सही तरीका क्या है? 6 घंटे बाद भी रहेगी नरम

रोटी का अच्छी तरह फूलना भी है जरूरी

रोटी बनाते समय उसका फूलना सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि इससे उसकी बनावट पर भी असर पड़ता है. जब रोटी अच्छी तरह फूलती है, तो उसके अंदर भाप का एक छोटा सा पॉकेट बनता है. यह अंदर की नमी को बनाए रखने में मदद करता है और रोटी को कुछ समय तक नरम रखने में भूमिका निभाता है. अगर रोटी ठीक से नहीं फूलती या उसे जरूरत से ज्यादा सेंक दिया जाता है, तो उसमें मौजूद नमी जल्दी कम हो सकती है. ऐसी रोटी कुछ घंटों बाद ज्यादा सख्त महसूस हो सकती है.

लंच बॉक्स में रोटी रखने का सही तरीका

रोटी को डिब्बे में सीधे एक के ऊपर एक रखने से भी समस्या हो सकती है. गर्म रोटियों के बीच मौजूद भाप और नमी बाहर नहीं निकल पाती और नीचे रखी रोटियां ज्यादा गीली हो सकती हैं. इसलिए रोटियों को साफ और सूखे कॉटन के कपड़े में लपेटकर रखना बेहतर तरीका है. कपड़ा अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है और रोटियों की नमी को पूरी तरह खत्म भी नहीं होने देता. रोटियों के ऊपर और नीचे कपड़े की हल्की परत रखने से भी फायदा हो सकता है. अगर टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह भी अतिरिक्त नमी सोखने में मदद कर सकता है. हालांकि, लंबे समय तक रखने के लिए साफ सूती कपड़ा ज्यादा व्यावहारिक विकल्प है.


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आटे से भी तय होती है रोटी की नरमी

रोटी को घंटों तक नरम रखने की शुरुआत उसे डिब्बे में रखने से नहीं, बल्कि आटा गूंथने से होती है. अगर आटा बहुत ज्यादा सूखा या कड़ा है, तो उससे बनी रोटी जल्दी सख्त हो सकती है. आटा गूंथते समय गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. चाहें तो थोड़ी मात्रा में दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आटे में 1 से 2 चम्मच तेल या घी डालने से भी रोटी की बनावट नरम रखने में मदद मिल सकती है. आटे को अच्छी तरह गूंथने के बाद करीब 20 से 30 मिनट तक ढककर रखने से भी फायदा होता है. इससे आटे में पानी अच्छी तरह मिल जाता है और रोटी की बनावट बेहतर हो सकती है.

नीचे वाली रोटियां ज्यादा गीली क्यों हो जाती हैं?

लंच बॉक्स में अक्सर सबसे नीचे रखी रोटियां ज्यादा गीली या चिपचिपी हो जाती हैं. इसकी वजह यह है कि ऊपर की तरफ मौजूद नमी नीचे की ओर जमा हो सकती है. अगर रोटियां सीधे डिब्बे के बेस से संपर्क में हैं, तो वहां नमी ज्यादा देर तक बनी रह सकती है. इससे बचने के लिए डिब्बे के नीचे एक साफ सूखा कपड़ा या उपयुक्त फूड-ग्रेड पेपर की हल्की परत रख सकते हैं. इसके ऊपर रोटियों को कपड़े में लपेटकर रखें. इससे रोटियों का सीधे जमा हुई नमी से संपर्क कम होगा.

रोटी को गर्म रखने के चक्कर में न करें ये गलती

कई लोग रोटी को ज्यादा देर तक गर्म रखने के लिए उसे बहुत गर्म डिब्बे में बंद कर देते हैं. लेकिन ज्यादा गर्मी और भाप भी रोटी की बनावट बिगाड़ सकती है. जरूरत से ज्यादा गर्म करने पर रोटी की नमी कम हो सकती है और बाद में वह सूखी और सख्त लगने लगती है. इसी तरह रोटी को सब्जी के साथ एक ही डिब्बे में रखने से भी बचना चाहिए. सब्जी से निकलने वाली भाप और नमी रोटी की सतह तक पहुंचकर उसे गीला कर सकती है. इसलिए रोटी और सब्जी के लिए अलग-अलग कंटेनर रखना ज्यादा बेहतर है.

4 से 6 घंटे बाद रोटी में क्या होता है?

रोटी ठंडी होने के बाद उसकी नमी धीरे-धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाती है. इसके साथ स्टार्च में भी बदलाव होता है, जिसे स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन कहा जाता है. यही प्रक्रिया समय के साथ रोटी को पहले की तुलना में ज्यादा सख्त बना सकती है. वहीं अगर डिब्बे में अतिरिक्त भाप और नमी फंस जाए, तो रोटी सख्त होने के बजाय गीली और चिपचिपी हो सकती है. इसलिए रोटी को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने का तरीका नमी को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे संतुलित रखना है.

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6 घंटे तक रोटी नरम रखने के लिए याद रखें ये 3 बातें

रोटी को तवे से उतारने के तुरंत बाद बंद डिब्बे में न रखें. उसे 30 से 60 सेकंड तक भाप निकलने दें. इसके बाद रोटियों को साफ और सूखे कॉटन के कपड़े में लपेटकर रखें. साथ ही आटा अच्छी तरह गूंथें और उसे कुछ समय आराम दें. सबसे जरूरी बात यह है कि रोटी को जरूरत से ज्यादा न सेंकें और उसे सब्जी जैसी ज्यादा नमी वाली चीज के साथ एक ही डिब्बे में बंद न करें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 12:31 PM (IST)
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