बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना के तहत 1.45 करोड़ पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे. बैंक खातों में भुगतान शुरू हो गया है और 20 अगस्त तक जारी रहेगा.
पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में पैसे भेजने का काम सोमवार (17 अगस्त 2026) से शुरू हो गया है. राज्य सरकार के अनुसार, योजना के तहत करीब 1.45 करोड़ पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी. राज्य की स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुमना सरकार ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पैसे सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ नहीं भेजे जा रहे हैं, बल्कि अलग-अलग चरणों में भुगतान किया जा रहा है.
मंत्री सुमना सरकार ने राज्य सचिवालय नबन्ना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अन्नपूर्णा योजना की राशि चरणों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है. यह प्रक्रिया 20 अगस्त तक जारी रहने की बात कही गई है. इसका मतलब है कि अगर किसी पात्र महिला के खाते में सोमवार को पैसे नहीं आए हैं तो इसका यह जरूरी नहीं कि उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा. भुगतान अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है.
STORY | Bengal: 'Annapurna' scheme payments to 1.45 cr women begin, to continue till Aug 20— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026
Payments under the West Bengal government's 'Annapurna Yojana' began reaching beneficiary bank accounts on Monday, with 1.45 crore eligible women set to receive Rs 3,000 each, Minister of… pic.twitter.com/pxFWEUQCX4
पहले दिन पैसे नहीं मिलने पर क्या कहा गया?
कुछ लाभार्थियों को पहले दिन खाते में राशि नहीं मिलने की खबरों के बीच मंत्री ने कहा कि भुगतान को लेकर किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. सरकार के मुताबिक, सभी पात्र लाभार्थियों को तय प्रक्रिया के तहत राशि भेजी जा रही है. अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलने वाली 3,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है. इसलिए लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में भुगतान की जानकारी जांचते रहने की सलाह दी गई है.
1.45 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार के अनुसार, करीब 1.45 करोड़ पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत 3,000 रुपये मिलेंगे. भुगतान पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता मिलेगी.