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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!

सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!

सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 59 अलग-अलग वेन्यू पर मैच खेलकर खास रिकॉर्ड बनाया. उनके टेस्ट क्रिकेट में बनाए इस 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' को शायद 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 18 Aug 2026 07:22 AM (IST)
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क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज रिकॉर्ड्स की लंबी फेहरिस्त है. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने से लेकर कई ऐतिहासिक उपलब्धियों तक, सचिन ने अपने करियर में ऐसे कई मुकाम हासिल किए जिन्हें छूना आज भी दूसरे खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती है. अब टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा उनका एक और खास रिकॉर्ड चर्चा में है. दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अलग-अलग वेन्यू पर मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान कुल 59 अलग-अलग वेन्यू पर मैच खेले. इस मामले में वह दुनिया के बाकी दिग्गज खिलाड़ियों से आगे हैं.

सचिन के बाद शिवनारायण चंद्रपॉल का नंबर

इस खास रिकॉर्ड की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल का नाम आता है. चंद्रपॉल ने टेस्ट क्रिकेट में 58 अलग-अलग वेन्यू पर मुकाबले खेले. यानी सचिन और चंद्रपॉल के बीच इस मामले में सिर्फ एक वेन्यू का अंतर है. भारत के एक और महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ भी इस सूची में शामिल हैं. द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में 55 अलग-अलग वेन्यू पर मुकाबले खेले और सूची में तीसरे स्थान पर हैं.

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट 52 वेन्यू के साथ चौथे नंबर पर हैं. भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण और महान स्पिनर अनिल कुंबले भी टॉप लिस्ट में जगह बनाते हैं. दोनों ने 52 और 51 अलग-अलग वेन्यू पर टेस्ट मैच खेले हैं. दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर ने भी 51 वेन्यू पर टेस्ट मुकाबले खेले.

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50 से ज्यादा वेन्यू पर खेलने की उपलब्धि

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 50 अलग-अलग वेन्यू पर टेस्ट मैच खेले. दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने भी 50-50 वेन्यू के साथ इस सूची में शामिल हैं. सचिन का यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस दौरान दुनिया के कई महान खिलाड़ियों ने लंबा करियर खेला है.

इसके बावजूद 59 अलग-अलग वेन्यू पर टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं रहा. सचिन ने करीब 24 साल के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में दुनिया के लगभग हर बड़े क्रिकेट खेलने वाले देश में क्रिकेट खेला. यही वजह है कि उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो आने वाले लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा में बने रहेंगे.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 18 Aug 2026 07:22 AM (IST)
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Sachin Tendulkar CRICKET
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