जैकेट या बैग की चेन अटक जाए तो जोर न लगाएं, 1 पेंसिल से मिनटों में करें ठीक

How To Fix Stuck Zipper Without Oil: अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दी में होते हैं और तभी हमारी जैकेट या बैग की चेन अचानक अटक जाती है. जितना जोर लगाते हैं, उतना ही मामला बिगड़ जाता है, कभी स्लाइडर टूट जाता है, तो कभी चेन पूरी तरह खराब हो जाती है. लेकिन इस छोटी-सी परेशानी का एक बेहद आसान और असरदार समाधान हमारे पास पहले से मौजूद होता है वह है एक साधारण ग्रेफाइट पेंसिल.

कैसे करता है यह काम?

दरअसल, पेंसिल की नोक को चेन के दांतों पर हल्के-हल्के रगड़ने से एक तरह का ड्राई लुब्रिकेशन बन जाता है, जिससे चेन आसानी से चलने लगती है. खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का तेल या ग्रीस इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कपड़ों पर दाग लगने का डर भी नहीं रहता. यही वजह है कि आजकल कई लोग इस आसान ट्रिक को अपनाकर मिनटों में अपनी अटकी हुई चेन ठीक कर लेते हैं.

साइंटफिक नजरिया भी

इस तकनीक के पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक कारण भी है. पेंसिल में जो पदार्थ होता है, उसे हम आमतौर पर लीड कहते हैं, लेकिन असल में वह ग्रेफाइट होता है, कार्बन का एक रूप होता है. इसकी संरचना परतों में होती है, जो एक-दूसरे पर बहुत आसानी से फिसल जाती हैं। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट को बेहद अच्छा लुब्रिकेंट माना जाता है।

सुपरलुब्रिसिटी ऑफ ग्रेफाइट स्लाइडिंग अगेंस्ट ग्रैफीन नैनोफ्लेक अंडर अल्ट्राहाई कॉन्टैक्ट प्रेशर नाम की एक स्टडी में बताया गया है कि ग्रेफाइट की सतहों के बीच घर्षण बहुत कम होता है, जिससे चीजें बिना अटके आसानी से खिसक सकती हैं. जब आप पेंसिल को चेन पर रगड़ते हैं, तो यह ग्रेफाइट के सूक्ष्म कण दांतों के बीच भर जाते हैं और एक चिकनी परत बना देते हैं. इससे चेन का खुरदुरापन कम हो जाता है और स्लाइडर आसानी से ऊपर-नीचे चलने लगता है.

किन चेन के लिए कर सकते हैं यूज?

यह तरीका खासकर उन चेन के लिए बहुत उपयोगी है, जो धूल, नमी या ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जाम हो जाती हैं. चूंकि ग्रेफाइट एक ठोस लुब्रिकेंट है, इसलिए यह तेल की तरह चिपचिपा नहीं होता और लंबे समय तक असर बनाए रखता है. इसके अलावा, यह ट्रिक आपके कपड़ों और सामान की उम्र भी बढ़ाती है. जब हम अटकी हुई चेन को जोर से खींचते हैं, तो उसके दांत धीरे-धीरे घिसने लगते हैं. लेकिन ग्रेफाइट के इस्तेमाल से घिसाव कम होता है, जिससे टूट-फूट की संभावना भी घट जाती है. यही कारण है कि कुछ रिसर्च में भी बताया गया है कि ग्रेफाइट का उपयोग मटेरियल की टिकाऊ क्षमता बढ़ाने में मदद करता है.

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कैसे करना है यूज?

इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है. बस पेंसिल को तेज करके चेन के दांतों पर आगे-पीछे रगड़ें, फिर धीरे-धीरे स्लाइडर को हिलाएं ताकि ग्रेफाइट अंदर तक फैल जाए. अगर चेन ज्यादा अटकी हो, तो स्लाइडर के अंदर की तरफ भी थोड़ा ग्रेफाइट लगा सकते हैं.

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