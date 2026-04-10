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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsShower Glass Cleaning: बाथरूम का शॉवर ग्लास हो गया है धुंधला? इन 2 घरेलू चीजों से मिनटों में शीशे जैसी मिलेगी चमक

Shower Glass Cleaning: बाथरूम का शॉवर ग्लास हो गया है धुंधला? इन 2 घरेलू चीजों से मिनटों में शीशे जैसी मिलेगी चमक

Why Shower Glass Becomes Cloudy: बाथरूम का शॉवर ग्लास कई बार आप बार-बार साफ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही धुंधली परत फिर से दिखने लगती है. चलिए आपको इसके लिए ट्रिक बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Apr 2026 03:19 PM (IST)
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Best Way To Clean Cloudy Shower Glass At Home: अगर आपके बाथरूम का शॉवर ग्लास बार-बार धुंधला और गंदा दिखने लगता है, तो यह सिर्फ सफाई की कमी नहीं बल्कि हार्ड वॉटर के असर का नतीजा होता है. कई बार आप इसे बार-बार साफ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही धुंधली परत फिर से दिखने लगती है. दरअसल, यह समस्या धीरे-धीरे बनने वाले मिनरल डिपॉजिट्स की वजह से होती है, जो समय के साथ कांच की चमक को खत्म कर देते हैं. 

क्यों होती है दिक्कत?

पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स, जब पानी सूखता है तो सतह पर जम जाते हैं. यही वजह है कि शॉवर ग्लास पर एक हल्की सफेद या धुंधली परत बन जाती है.  वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ड्रिंकिंग वॉटर गाइडलाइंस से जुड़े रिसर्च में भी बताया गया है कि ये मिनरल्स समय के साथ सतह से चिपक जाते हैं और उन्हें हटाना मुश्किल होता जाता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि इस समस्या का हल सिर्फ महंगे क्लीनर हैं, लेकिन असल में होटल्स ऐसा नहीं करते. वहां का ग्लास इसलिए चमकता है क्योंकि वे नियमित और सही तरीके से सफाई करते हैं, न कि सिर्फ मजबूत केमिकल्स का इस्तेमाल करके. 

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घर पर सफाई करने के लिए क्या हैं तरीके?

घर पर भी आप आसान तरीकों से वही चमक पा सकते हैं. इसके लिए बेकिंग सोडा, लिक्विड साबुन और हल्के गर्म पानी से एक पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को स्पंज की मदद से ग्लास पर लगाएं और फिर गर्म पानी से धो लें. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अनुसार, गर्म पानी सफाई में ज्यादा असरदार होता है क्योंकि यह तेल और गंदगी को तेजी से तोड़ता है और क्लीनिंग एजेंट्स को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है.

सफेद सिरका भी फायदेमंद

एक और आसान तरीका है सफेद सिरका.  इसकी हल्की एसिडिक प्रकृति मिनरल डिपॉजिट्स को घोलने में मदद करती है. अगर इसमें थोड़ा डिश सोप मिला दिया जाए, तो यह और भी बेहतर रिजल्ट देता है. लेकिन सबसे बड़ा राज क्लीनिंग प्रोडक्ट नहीं, बल्कि टाइमिंग है. होटल्स बार-बार हल्की सफाई करते हैं, जिससे गंदगी जमने का मौका ही नहीं मिलता. अगर आप भी रोज या हर दूसरे दिन हल्की सफाई करेंगे, तो आपको भारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ छोटी आदतें इस समस्या को काफी हद तक रोक सकती हैं. जैसे नहाने के बाद ग्लास को कपड़े या स्क्वीजी से सुखा देना. इससे पानी के दाग बनने से पहले ही हट जाते हैं. इसके अलावा, बाथरूम में सही वेंटिलेशन रखना भी जरूरी है, ताकि नमी जमा न हो और मिनरल्स चिपकने की संभावना कम हो.

शॉवर में फिल्टर लगाना भी अच्छा विकल्प

अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हार्ड वॉटर है, तो शॉवर में फिल्टर लगाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, हार्ड वॉटर में मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो घर की सतहों पर जल्दी जमाव बनाते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन से इस असर को कम किया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 03:19 PM (IST)
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