हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsCooler Bad Smell Solution: कूलर से आ रही गंदी स्मेल, ऐसे करें कमरे को फ्रेश और खुशबूदार 

Cooler Bad Smell Solution: कूलर से आ रही गंदी स्मेल, ऐसे करें कमरे को फ्रेश और खुशबूदार 

Cooler Bad Smell Solution: कई बार यही कूलर पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कूलर चलाते ही उसमें से मछली जैसी या सीलन भरी बदबू आने लगती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 May 2026 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

Cooler Bad Smell Solution: देशभर में इस समय कड़ाके की गर्मियां पड़ रही है. वहीं गर्मियों में कूलर की जरूरत तेजी से बढ़ जाती है. तेज धूप और उमस भरे मौसम में कूलर की ठंडी हवा राहत जरूर देती है. लेकिन कई बार यही कूलर पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कूलर चलाते ही उसमें से मछली जैसी या सीलन भरी बदबू आने लगती है. यह गंध न सिर्फ परेशान करती है, बल्कि लंबे समय तक कमरे में रहने पर भारीपन भी महसूस होने लगता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके भी कूलर से गंदी स्मेल आ रही है तो आप कैमरे को फ्रेश और खुशबूदार कैसे रख सकते हैं. 

क्यों आने लगती है कूलर से बदबू? 

कूलर की टंकी में अगर कई दिनों तक वही पानी भरा रहे तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं. यही वजह है की कूलर से सड़ी हुई गंध आने लगती है. इसके अलावा कूलर की घास लगातार गीली रहती है, जिससे उसमें फफूंदी जम जाती है. अगर कमरे में वेंटिलेशन सही न हो और खिड़कियां पूरी तरह बंद रहे तो नमी बढ़ जाती है और बदबू ज्यादा महसूस होने लगती है. कई बार टंकी में कैल्शियम की सफेद परत और कीचड़ जम जाने से भी कूलर की हवा खराब हो जाती है. 

सिर्फ सफेद सिरका करेगा बदबू दूर 

कूलर की गंदी स्मेल हटाने के लिए सफेद सिरका काफी असरदार माना जाता है. इसके लिए सबसे पहले कूलर की टंकी खाली करें और उसमें साफ पानी भर लें. अब इसमें एक से दो कप सफेद सिरका डालकर कूलर को 10 से 15 मिनट तक चलाएं. इससे टंकी में मौजूद बैक्टीरिया कम होते हैं और गंध भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. 

बेकिंग सोडा भी है फायदेमंद 

अगर बदबू ज्यादा आ रही है तो कूलर के पानी में दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं. बेकिंग सोडा दुर्गंध को सुखाने का काम करता है और पानी को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद करता है. इससे टंकी की हल्की सफाई भी हो जाती है. 

ये भी पढ़ें-Asthma Symptoms:क्या प्रदूषण से बढ़ रहे हैं अस्थमा के मरीज? घर से निकलने से पहले जान लें ये सच

नीम और नींबू से मिलेगी ताजगी 

नीम को पुराने समय में नेचुरल क्लीनर माना जाता है. कूलर की टंकी में नीम की पत्तियों की छोटी पोटली डालने से बदबू कम होती है और बैक्टीरिया भी पनपने नहीं पाते. चाहे तो नीम के तेल की कुछ बूंदे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं तेज गंध आने पर 4 से 5 नींबू का रस पानी में मिलाने से भी राहत मिलती है. नींबू की खुशबू पानी की बदबू को काम करती है और हवा को फ्रेश महसूस कराती है. 

कूलर की घास और टैंक की सफाई भी जरूरी 

सिर्फ पानी बदलना काफी नहीं होता है. कूलर के पैड्स यानी घास को समय-समय पर साफ करना भी जरूरी है. अगर घास बहुत पुरानी हो गई है, तो उसे बदल देना बेहतर होता है. बीच-बीच में इन्हें धूप में सुखाने से भी फंगस कम होती है. इसके अलावा टैंक, पंप और पाइप की सफाई भी करते रहना चाहिए. इनमें जमा गंदगी और काई बदबू बढ़ा सकती है.

ये भी पढ़ें-Parenting Tips: आपकी ये पांच बातें बिगाड़ रही हैं बच्चों की आदत, जल्द कर लें सुधार वरना भुगतने होंगे अंजाम

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 09 May 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Cooler Bad Smell Solution How To Clean Cooler Smell Cooler Cleaning Hacks Room Freshener Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Red Ants Home Remedies: गर्मी शुरू होते ही घर में लाल चीटियों ने बना लिया है घर, इन तरीकों से रख सकते हैं दूर
गर्मी शुरू होते ही घर में लाल चीटियों ने बना लिया है घर, इन तरीकों से रख सकते हैं दूर
Home Tips
How To Make Hair Thick Naturally: ये पांच तरीके आपके बालों को कर देंगे पहले जैसा घना, घर में ही मौजूद है सारा इलाज
ये पांच तरीके आपके बालों को कर देंगे पहले जैसा घना, घर में ही मौजूद है सारा इलाज
Home Tips
Healthy Milk Choice: फुल क्रीम मिल्क और टोंड दूध में क्या अंतर होता है? खरीदने से पहले जान लें
फुल क्रीम मिल्क और टोंड दूध में क्या अंतर होता है? खरीदने से पहले जान लें
Home Tips
Cooler Cooling Tips : कूलर के पानी में डाल देंगे ये चीज तो कूल-कूल हो जाएगी हवा, कमाल की है टिप्स
कूलर के पानी में डाल देंगे ये चीज तो कूल-कूल हो जाएगी हवा, कमाल की है टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल झंडे की नई घेराबंदी, CPM कर रहा है बतौर विपक्ष खुद को मजबूत करने की तैयारी, जानें क्या है प्लानिंग
लाल झंडे की नई घेराबंदी, CPM कर रहा है बतौर विपक्ष खुद को मजबूत करने की तैयारी, जानें क्या है प्लानिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
आईपीएल 2026
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? आखिर क्या है इस कहानी का सच?
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? क्या है इस कहानी का सच?
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
बॉलीवुड
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में खीरा खाने से पहले 100 बार सोचना, वीडियो में सामने आई घिनौनी सच्चाई; गुस्से में यूजर्स 
ट्रेन में खीरा खाने से पहले 100 बार सोचना, वीडियो में सामने आई घिनौनी सच्चाई; गुस्से में यूजर्स 
ऑटो
Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत
क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget