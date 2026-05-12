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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....

तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....

साल 2023 में स्टालिन की सरकार ने शराब से मौतों के बाद करीब 500 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया. बता दें कि तमिलनाडु में 5000 से ज्यादा सरकारी शराब की दुकानें हैं,

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 12 May 2026 08:52 AM (IST)
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तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही थलापति विजय ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में स्थित सरकार की ओर से संचालित 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि इसका पालन अगले दो हफ्तों में होना चाहिए. 

तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर अकसर चर्चा होती रहती है. वहां की जनता काफी दिनों से मांग कर रही थी कि स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए, लेकिन इनसे होने वाली कमाई को लेकर सरकारें इस पर कदम नहीं उठा पाती थीं. हालांकि हर पार्टी चाहे वो डीएमके हो या एआईएडीएमके, सबने तमिलनाडु में शराबबंदी  का वादा अपने चुनावी घोषणापत्र में किया था, लेकिन इस पर ठोक कदम नहीं उठाए जा सके.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में विजय की शपथ के बाद होगा बड़ा खेल! टूट जाएंगे AIADMK के विधायक, फ्लोर टेस्ट में बदल जाएगा नंबरगेम?

शराब की बिक्री से कितना कमाती है सरकार?

साल 2023 में एमके स्टालिन की सरकार ने शराब से मौतों के बाद करीब 500 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया. बता दें कि तमिलनाडु में 5000 से ज्यादा सरकारी शराब की दुकानें हैं, जिनसे करीब 40 हजार करोड़ का रेवन्यू है.

ये भी पढ़ें- हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?

 

 

Published at : 12 May 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Breaking News Abp News Vijay Thalapaty
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