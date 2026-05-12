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हिंदी न्यूज़शिक्षाPunjab Board 12th Result 2026: कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे

Punjab Board 12th Result 2026: कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे

पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार भी खत्म हो रहा है. बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर 12वीं के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है. पंजाब बोर्ड 13 मई 2026 को इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 May 2026 11:06 AM (IST)
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Punjab Board 12th Result 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कल यानी 11 मई को कक्षा दसवीं बोर्ड के नतीजे जारी किए थे. वहीं अब पंजाब बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है. बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर 12वीं के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है. पंजाब बोर्ड 13 मई 2026 को इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना स्कोर कार्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. इस साल पंजाब बोर्ड 12वीं परीक्षा में करीब 2.65 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था. परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल 2026 तक चली थी. राज्य भर में करीब 2200 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. वहीं अब रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों की नजर अपने अंकों और आगे की पढ़ाई पर टिकी हुई है. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होगा रिजल्ट 

पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बोर्ड अधिकारियों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के साथ पास प्रतिशत, जिलेवार प्रदर्शन और टॉपर्स की जानकारी भी शेयर किया जाएगी. हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने का सटीक समय नहीं बताया है. लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. वहीं छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी परेशानी के स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा सके. 

 
 
 
 
 
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कैसे चेक करें पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट?

  • पंजाब बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें. 
  • फिर पीएसईबी क्लास 12th रिजल्ट 2026 लिंक को सेलेक्ट करें. 
  • अब रोल नंबर और मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें. 
  • इसके बाद आपको अपना रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसे आप डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं. 

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रिजल्ट के साथ जारी होगी मेरिट लिस्ट 

पंजाब बोर्ड इस बार भी रिजल्ट्स के साथ टॉपर्स लिस्ट जारी करेगा. पिछले साल हरसिमरत ने 500 में से 500 अंक हासिल करके राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था. वहीं मनदीप कौर और अर्शित ने 498 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया गया था. इसके अलावा रिजल्ट के दौरान छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए पंजाब बोर्ड ने मनोवैज्ञानिक सहायता हेल्पलाइन भी शुरू की है. बोर्ड का कहना है कि जो छात्र तनाव चिंता या परीक्षा परिणाम को लेकर परेशान महसूस कर रहे हैं वे टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पॉजिटिव और शांत बनाए रखना है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 May 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Punjab Board 12th Result 2026 PSEB Class 12 Result Punjab Board Result Date
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