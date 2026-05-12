कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे

Punjab Board 12th Result 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कल यानी 11 मई को कक्षा दसवीं बोर्ड के नतीजे जारी किए थे. वहीं अब पंजाब बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है. बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर 12वीं के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है. पंजाब बोर्ड 13 मई 2026 को इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना स्कोर कार्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. इस साल पंजाब बोर्ड 12वीं परीक्षा में करीब 2.65 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था. परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल 2026 तक चली थी. राज्य भर में करीब 2200 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. वहीं अब रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों की नजर अपने अंकों और आगे की पढ़ाई पर टिकी हुई है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होगा रिजल्ट

पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बोर्ड अधिकारियों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के साथ पास प्रतिशत, जिलेवार प्रदर्शन और टॉपर्स की जानकारी भी शेयर किया जाएगी. हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने का सटीक समय नहीं बताया है. लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. वहीं छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी परेशानी के स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा सके.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Amarpal Singh (@official_dramarpalsingh)

कैसे चेक करें पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट?

पंजाब बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.

फिर पीएसईबी क्लास 12th रिजल्ट 2026 लिंक को सेलेक्ट करें.

अब रोल नंबर और मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

इसके बाद आपको अपना रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसे आप डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें-CBSE 12th Result 2026: अब हाथों से चेक हो रहीं CBSE 12वीं की कॉपियां, जानें कब तक आएगा रिजल्ट?

रिजल्ट के साथ जारी होगी मेरिट लिस्ट

पंजाब बोर्ड इस बार भी रिजल्ट्स के साथ टॉपर्स लिस्ट जारी करेगा. पिछले साल हरसिमरत ने 500 में से 500 अंक हासिल करके राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था. वहीं मनदीप कौर और अर्शित ने 498 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया गया था. इसके अलावा रिजल्ट के दौरान छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए पंजाब बोर्ड ने मनोवैज्ञानिक सहायता हेल्पलाइन भी शुरू की है. बोर्ड का कहना है कि जो छात्र तनाव चिंता या परीक्षा परिणाम को लेकर परेशान महसूस कर रहे हैं वे टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पॉजिटिव और शांत बनाए रखना है.

ये भी पढ़ें-CTET 2026 Registration: CTET 2026 के लिए आज से शुरू हुए आवेदन, जानें फॉर्म भरने की तारीख और जरूरी डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI