हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRed Ants Home Remedies: गर्मी शुरू होते ही घर में लाल चीटियों ने बना लिया है घर, इन तरीकों से रख सकते हैं दूर

Red Ants Home Remedies: गर्मी शुरू होते ही घर में लाल चीटियों ने बना लिया है घर, इन तरीकों से रख सकते हैं दूर

सफेद सिरका लाल चीटियों को दूर करने के सबसे आसान उपायों में गिना जाता है. चीटियां चलते समय एक तरह की गंध छोड़ती है, जिससे बाकी चीटियां उसी रास्ते पर चलती है. सिरका इस गंध को खत्म कर देता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 May 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

Red Ants Home Remedies: भारत में गर्मी का मौसम शुरू होते ही घरों में परेशानी तेजी से बढ़ने लगती है जो कि लाल चीटियों का आतंक है. खासकर किचन में चीटियों का दिखाई देना लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाती है. कभी चीनी के डिब्बे में, कभी ब्रेड पर तो, कभी खाने की प्लेट तक यह पहुंच जाती है. एक बार अगर चीटियों ने घर के अंदर आने का रास्ता बना लिया तो फिर उनकी लंबी लाइन लग जाती है और उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है. अक्सर लोग चीटियों से छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले स्प्रे या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये छोटे बच्चों, जानवरों और खाने पीने की चीजों के लिए खतरनाक हो सकता है.  ऐसे में कई लोग ऐसे घरेलू उपाय तलाशते हैं, जिससे बिना जहरीले केमिकल के चीटियों को दूर रखा जा सके. दरअसल घर में मौजूद कुछ आसान चीजें ही लाल चीटियों को भगाने में बहुत असरदार मानी जाती है. इनकी तेज गंध चीटियों के रास्ते को बिगाड़ देती है, जिससे वह दोबारा उस जगह पर नहीं आती. 

सिरका का इस्तेमाल 

सफेद सिरका लाल चीटियों को दूर करने के सबसे आसान उपायों में गिना जाता है. चीटियां चलते समय एक तरह की गंध छोड़ती है, जिससे बाकी चीटियां उसी रास्ते पर चलती है. सिरका इस गंध को खत्म कर देता है और उनकी लाइन टूट जाती है. इसके लिए एक स्प्रे बोतल में आधा पानी और आधा सफेद सिरका मिलकर उन जगहों पर छिड़काव करें, जहां चीटियां ज्यादा दिखाई देती है. दिन में एक दो बार इस्तेमाल करने पर ही असर दिखने लगता है. 

दालचीनी की तेज खुशबू 

दालचीनी की खुशबू इंसानों को भले पसंद आती हो, लेकिन चीटियां इससे दूर भागती है. इसकी तेज महक चीटियों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है. चीटियों के आने-जाने वाले रास्तों या बिल के आसपास दालचीनी पाउडर छिड़का जा सकता है. इसके अलावा दालचीनी के तेल में रुई भिगोकर भी उन जगहों पर रखा जा सकता है, जहां चीटियां ज्यादा आती है. ‌

नींबू और उसके छिलके 

नींबू में मौजूद खट्टापन और उसकी तेज गंध भी चीटियों को दूर करने में मदद करती है. नींबू का रस उस जगह पर डाला जा सकता है, जहां चीटियां दिखाई देती है. इसके अलावा नींबू के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर किचन के कोने में रखने से भी चीटियां दूर रहती है. कई लोग पोछा लगाते समय पानी में नींबू का रस मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं.

ये भी पढ़ें-Benefits Of Eating Liver: क्या कमजोरी दूर करने के लिए कलेजी खाना है सही? खाने से पहले जान लें ये सच

नमक और बेकिंग सोडा 

नमक भी चीटियों को रोकने का आसान तरीका माना जाता है. पानी में नमक मिलाकर गोल तैयार करें और उसे चीटियों के रास्ते पर डाल दें. सुखा नमक भी उनके आने जाने वाले रास्तों पर छिड़का जा सकता है. कुछ लोग नमक के साथ बेकिंग सोडा मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे चीटियां उस जगह से दूर रहने लगती है.

पुदीना भी है असरदार 

पुदीने की तेज खुशबू चीटियों को पसंद नहीं आती है. ऐसे में पुदीने की पत्तियां या उसका तेल उन जगहों पर रखा जा सकता है, जहां चीटियां ज्यादा दिखाई देती है. पुदीने के तेल की कुछ बूंदे पानी में मिलाकर स्प्रे करने से भी फायदा मिल सकता है. 

ये भी पढ़ें-Does Rice Cause Weight Gain: क्या चावल खाने से सच में बढ़ता है मोटापा, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 09 May 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
How To Get Rid Of Ants Red Ants Home Remedies Kitchen Ants Problem Natural Ant Repellent
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Red Ants Home Remedies: गर्मी शुरू होते ही घर में लाल चीटियों ने बना लिया है घर, इन तरीकों से रख सकते हैं दूर
गर्मी शुरू होते ही घर में लाल चीटियों ने बना लिया है घर, इन तरीकों से रख सकते हैं दूर
Home Tips
How To Make Hair Thick Naturally: ये पांच तरीके आपके बालों को कर देंगे पहले जैसा घना, घर में ही मौजूद है सारा इलाज
ये पांच तरीके आपके बालों को कर देंगे पहले जैसा घना, घर में ही मौजूद है सारा इलाज
Home Tips
Healthy Milk Choice: फुल क्रीम मिल्क और टोंड दूध में क्या अंतर होता है? खरीदने से पहले जान लें
फुल क्रीम मिल्क और टोंड दूध में क्या अंतर होता है? खरीदने से पहले जान लें
Home Tips
Cooler Cooling Tips : कूलर के पानी में डाल देंगे ये चीज तो कूल-कूल हो जाएगी हवा, कमाल की है टिप्स
कूलर के पानी में डाल देंगे ये चीज तो कूल-कूल हो जाएगी हवा, कमाल की है टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
महाराष्ट्र
'भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा...', शुभेंदु अधिकारी बने CM तो बोले संजय राउत
'भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा...', शुभेंदु अधिकारी बने CM तो बोले संजय राउत
इंडिया
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
बॉलीवुड
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
हेल्थ
Fitness Supplements Side Effects : फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
एग्रीकल्चर
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget