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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?

बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?

नेपाल सरकार के विवादों में बने रहने के बीच प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपना लुक बदल दिया है. शाह ने PM बनने के बाद से अबतक ना तो देश को संबोधित किया है ना ही मीडिया को इंटरव्यू दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 12 May 2026 11:55 AM (IST)
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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह एक बार फिर सुर्खियों में हैं हालांकि इस बार वो अपने लुक की वजह से चर्चा में आए हैं. काठमांडू के मेयर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक वो ब्लैक टी-शर्ट, ब्लैक कोट और काले चश्मे पहने ही दिखे हैं लेकिन इस बार वो अचानक पूरी तरह से सफेद लुक में नजर आए. 

बालेन शाह ने 10 मई को फेसबुक और टिकटॉक पर अपनी एक फोटो और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो सफेद शर्ट, धारीदार ट्राउजर और सफेद स्नीकर्स पहने नजर आए. खास बात यह रही कि उन्होंने इस पोस्ट के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा पर कुछ ही मिनटों में तस्वीर वायरल हो गई. नेपाल में सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लोगों ने उनके नए स्टाइल की जमकर चर्चा शुरू कर दी है.

अबतक कोई इंटरव्यू नहीं दिया
बालेन शाह प्रधानमंत्री बनने के बाद कई दिनों तक सार्वजनिक मंचों पर नजर नहीं आए. उन्होंने ना ही देश को संबोधित किया है ना मीडिया को इंटरव्यू दिया है. और ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. फिर भी उन्होंने अपने एक्शन से मीडिया में सुर्खियां बटोर रखी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेन शाह खामोश रहकर काम करना चाहते हैं.

टिकटॉक पर उनके जूतों की कीमत की चर्चा होने लगी. कुछ लोगों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के स्नीकर्स की कीमत सिर्फ 1200 नेपाली रुपये है. टिकटॉक यूजर लीला ने वीडियो में वही ब्रांड दिखाते हुए कहा कि ये जूते सिर्फ इसलिए वायरल हो रहे हैं क्योंकि बालेन ने इन्हें पहना है. वह बहुत साधारण इंसान हैं. प्रधानमंत्री बनने के लिए महंगे जूते जरूरी नहीं हैं. 

ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस में दिखते थे अबतक
बता दें कि राजनीति में कपड़ों और छवि का हमेशा महत्व रहा है. शाह पहले एक रैपर और परफॉर्मर भी रह चुके हैं इसलिए फैशन और विजुअल पहचान की समझ उनके व्यक्तित्व का हिस्सा मानी जाती है. काठमांडू के मेयर रहते हुए भी उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक ड्रेस कोड से दूरी बनाए रखी थी. औपचारिक कार्यक्रमों में भी वह अक्सर ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस में नजर आते थे. 

बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय पारंपरिक नेपाली पोशाक दौरा-सुरुवाल जरूर पहनी लेकिन उसका रंग भी काला ही था. इसलिए उनका अचानक सफेद कपड़ों में नजर आना कई तरह की राजनीतिक अटकलें पैदा कर रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि शाह का यह बदलाव महज फैशन नहीं बल्कि एक संकेत भी हो सकता है. 

विवादों में बनी है बालेन सरकार
हाल के दिनों में बालेन सरकार पर कई विवादों को लेकर सवाल उठे हैं. काठमांडू में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई नदी किनारे बसे भूमिहीन लोगों को हटाने और चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर उनकी आलोचना हुई. ऐसे में कुछ लोग उनके सफेद कपड़ों को सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं. हालांकि शाह ने खुद इस बदलाव पर कोई टिप्पणी नहीं की है. नेपाल में कई दुकानदारों ने बालेन शाह के स्टाइल वाले चश्मों और जूते बेचने शुरू कर दिए हैं. 

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Published at : 12 May 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
नेपाल Kathmandu Balen Shah
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