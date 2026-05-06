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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Make Hair Thick Naturally: ये पांच तरीके आपके बालों को कर देंगे पहले जैसा घना, घर में ही मौजूद है सारा इलाज

How To Make Hair Thick Naturally: ये पांच तरीके आपके बालों को कर देंगे पहले जैसा घना, घर में ही मौजूद है सारा इलाज

Hibiscus For Hair Care: रोज कुछ बाल टूटना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब नए बाल उगने की रफ्तार कम हो जाए और बाल लगातार पतले होने लगें, तब ध्यान देने की जरूरत होती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 06 May 2026 05:10 PM (IST)
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How To Make Thin Hair Thick Again Naturally: आजकल कम उम्र में ही बाल झड़ने और पतले होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. कभी तकिए पर टूटे बाल दिखते हैं, तो कभी कंघी करते समय मुट्ठीभर बाल निकल आते हैं. ऐसे में लोग महंगे इलाज और तरह-तरह के उत्पादों का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन कई बार बालों को दोबारा घना बनाने का उपाय घर की रसोई और रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा होता है. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

pharmeasy के एक्सपर्ट के मुताबिक रोज कुछ बाल टूटना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब नए बाल उगने की रफ्तार कम हो जाए और बाल लगातार पतले होने लगें, तब ध्यान देने की जरूरत होती है. बाल झड़ने के पीछे बढ़ती उम्र, शरीर में पोषण की कमी, तनाव, हार्मोन असंतुलन और गलत खानपान जैसी कई वजहें हो सकती हैं. 

आंवला बेहद कारगर

बालों को फिर से घना और मजबूत बनाने के लिए आंवला बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. नारियल तेल में सूखा आंवला पकाकर लगाने से बालों को पोषण मिल सकता है. वहीं आंवले का रस और नींबू मिलाकर लगाने से भी बालों का झड़ना कम करने में मदद मिलती है. 

प्याज भी फायदेमंद

प्याज भी बालों के लिए किसी घरेलू औषधि से कम नहीं माना जाता. इसमें मौजूद गंधक और दूसरे तत्व बालों की जड़ों को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं. जिन लोगों के सिर में जगह-जगह से बाल उड़ने लगे हों, उनके लिए प्याज का रस उपयोगी माना जाता है. प्रभावित हिस्से पर प्याज का रस लगाने के बाद थोड़ा शहद लगाने की सलाह दी जाती है. 

अखरोट का तेल

इसके अलावा कई तरह के सुगंधित तेल भी बालों की जड़ों तक ब्लड फ्लो बेहतर करने में मदद कर सकते हैं. नियमित मालिश से सिर की त्वचा को आराम मिलता है और बालों की पकड़ मजबूत हो सकती है. अखरोट का तेल भी बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को भीतर से पोषण देने में मदद करते हैं.

गुड़हल के फूल और पत्तियां

गुड़हल के फूल और पत्तियां भी लंबे समय से बालों की देखभाल में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं. दही के साथ इसका लेप बनाकर बालों में लगाने से बाल मुलायम और घने दिख सकते हैं. वहीं हरी चाय का इस्तेमाल भी बालों की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है. 

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पुदीने के तेल

पांचवां उपाय है पुदीने के तेल की मालिश. इसे बालों की सेहत के लिए काफी असरदार माना जाता है. नियमित रूप से सिर की त्वचा पर इसकी हल्की मालिश करने से जड़ों तक ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है, जिससे बालों को मजबूती मिलने में मदद मिलती है.

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर अचानक तेजी से बाल झड़ने लगें, सिर में गोल चकत्ते दिखें या जलन और खुजली महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी माना जाता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 May 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Hair Growth Tips Thick Hair Home Remedies For Hair Fall
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