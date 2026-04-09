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Home Gardening Tips: क्या मनी प्लांट की वजह से घर में बढ़ जाते हैं कीड़े? जानें इससे बचने के आसान तरीके

Home Gardening Tips: मनी प्लांट का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन क्या वह कीड़ों को आकर्षित करता है? चलिए आज जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 09 Apr 2026 10:30 AM (IST)
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Home Gardening Tips: मनी प्लांट काफी ज्यादा पसंद किए जाने वाला इंडोर प्लांट है. लोगों का मानना है कि इसे घर में लगाना काफी शुभ होता है. साथ ही, यह भी कहा जाता है कि मनी प्लांट कीड़ों को आकर्षित करता है, जिससे अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में यह कीड़ों को आकर्षित करता है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्या है इससे बचने का तरीका?

कीड़ों को आकर्षित नहीं करता मनी प्लांट

यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि मनी प्लांट कीड़ों को आकर्षित करता है. दरअसल, कीड़ों को आकर्षित करने का सही कारण है पौधे के आस-पास का वातावरण. कीड़े अधिकतर नमी (ह्यूमिडिटी) चाहते हैं और उन्हें रहने का स्थान चाहिए, और यह दोनों उन्हें मनी प्लांट के पास मिल जाता है. हालांकि सिर्फ मनी प्लांट ही नहीं, बल्कि बाकी इंडोर पौधे भी ऐसे ही वातावरण देते हैं जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं. तो यह बात साफ है कि मनी प्लांट घर में कीड़े आने का वास्तविक कारण नहीं है, बल्कि आस-पास का वातावरण है जो उन्हें आकर्षित करता है.

आखिर उस वातावरण से कीड़े क्यों आकर्षित होते हैं?

कीड़ों के पौधे के आसपास के वातावरण में आकर्षित होने के कुछ कारण होते हैं जैसे पौधे के आसपास नमी का वातावरण होता है जो उन्हें आकर्षित करता है, पौधे के तनों और पत्तों पर उन्हें रहने की जगह मिलती है, इनडोर पौधों को धूप कम लगती है जिससे कीड़े मरते नहीं, पानी काफी समय तक ठहरा रहता है जिससे फंगस भी बनने लगती है जिससे कीड़े और भी आकर्षित होते हैं.

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मनी प्लांट को कीड़ों से कैसे सुरक्षित रखें

अच्छी बात यह है कि इन कीड़ों को आसानी से कम या खत्म किया जा सकता है. सबसे पहले अधिक पानी न दें, जब ऊपर की मिट्टी सुख जाए तब ही पानी दें. नियमित धूप में रखते रहें पौधे को, पौधे के पत्तों को साफ करते रहें और समय-समय पर कीटनाशक दवाई छिड़कते रहें. मनी प्लांट को बिना मिट्टी के सीधे पानी में डालकर भी लगाया जाता है, समय-समय पर उसका पानी भी बदलते रहें जिससे पानी खराब न हो. इन तरीकों से आप कीड़ों को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं.

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Published at : 09 Apr 2026 10:30 AM (IST)
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