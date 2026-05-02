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Curd Making Tips : दही जमाते समय कर लिए ये दो काम तो नहीं होगा खट्टा, जान लें तरीका
Curd Making Tips : अक्सर लोग एक समस्या से परेशान रहते हैं कि घर में जमा किया हुआ दही जल्दी खट्टा हो जाता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है.
गर्मियों के मौसम में दही खाना लगभग हर घर की डाइट का हिस्सा होता है. यह शरीर को ठंडक देता है, पाचन में मदद करता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग एक समस्या से परेशान रहते हैं कि घर में जमा किया हुआ दही जल्दी खट्टा हो जाता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है. असल में गर्मी में तापमान ज्यादा होने की वजह से दूध में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया तेजी से सक्रिय हो जाते हैं. इससे दूध जल्दी लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है और दही का टेस्टी खट्टा हो जाता है. अगर आप कुछ आसान बातों का ध्यान रखें, तो दही लंबे समय तक ताजा और रह सकता है. नी
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Published at : 02 May 2026 04:01 PM (IST)
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