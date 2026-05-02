गर्मियों में दही जमाते समय सबसे जरूरी बात यह है कि जामन कम मात्रा में डालें. सर्दियों की तुलना में गर्मियों में बैक्टीरिया पहले से ही तेजी से काम करते हैं. ज्यादा जामन डालने से दही जल्दी जम तो जाएगी लेकिन जल्दी खट्टा भी हो जाएगी. दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, न ज्यादा गर्म और न बहुत ठंडा. अगर दूध बहुत गर्म होगा तो दही का टेस्ट खराब हो सकता है, इसलिए सही तापमान का ध्यान रखना जरूरी है.