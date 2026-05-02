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Curd Making Tips : दही जमाते समय कर लिए ये दो काम तो नहीं होगा खट्टा, जान लें तरीका

Curd Making Tips : अक्सर लोग एक समस्या से परेशान रहते हैं कि घर में जमा किया हुआ दही जल्दी खट्टा हो जाता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 May 2026 04:01 PM (IST)
Curd Making Tips : अक्सर लोग एक समस्या से परेशान रहते हैं कि घर में जमा किया हुआ दही जल्दी खट्टा हो जाता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है.

गर्मियों के मौसम में दही खाना लगभग हर घर की डाइट का हिस्सा होता है. यह शरीर को ठंडक देता है, पाचन में मदद करता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग एक समस्या से परेशान रहते हैं कि घर में जमा किया हुआ दही जल्दी खट्टा हो जाता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है. असल में गर्मी में तापमान ज्यादा होने की वजह से दूध में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया तेजी से सक्रिय हो जाते हैं. इससे दूध जल्दी लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है और दही का टेस्टी खट्टा हो जाता है. अगर आप कुछ आसान बातों का ध्यान रखें, तो दही लंबे समय तक ताजा और रह सकता है. नी

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गर्मियों में दही जमाते समय सबसे जरूरी बात यह है कि जामन कम मात्रा में डालें. सर्दियों की तुलना में गर्मियों में बैक्टीरिया पहले से ही तेजी से काम करते हैं. ज्यादा जामन डालने से दही जल्दी जम तो जाएगी लेकिन जल्दी खट्टा भी हो जाएगी. दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, न ज्यादा गर्म और न बहुत ठंडा. अगर दूध बहुत गर्म होगा तो दही का टेस्ट खराब हो सकता है, इसलिए सही तापमान का ध्यान रखना जरूरी है.
गर्मियों में दही जमाते समय सबसे जरूरी बात यह है कि जामन कम मात्रा में डालें. सर्दियों की तुलना में गर्मियों में बैक्टीरिया पहले से ही तेजी से काम करते हैं. ज्यादा जामन डालने से दही जल्दी जम तो जाएगी लेकिन जल्दी खट्टा भी हो जाएगी. दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, न ज्यादा गर्म और न बहुत ठंडा. अगर दूध बहुत गर्म होगा तो दही का टेस्ट खराब हो सकता है, इसलिए सही तापमान का ध्यान रखना जरूरी है.
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दही को खट्टा होने से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बहुत अच्छा तरीका है. मिट्टी के बर्तन प्राकृतिक रूप से ठंडक बनाए रखते हैं. ये दही में मौजूद अतिरिक्त पानी को भी थोड़ा सोख लेते हैं. इससे दही ज्यादा देर तक ताजा और कम खट्टा रहती है. इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में जमाई गई दही का टेस्ट भी ज्यादा अच्छा और प्राकृतिक लगता है.
दही को खट्टा होने से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बहुत अच्छा तरीका है. मिट्टी के बर्तन प्राकृतिक रूप से ठंडक बनाए रखते हैं. ये दही में मौजूद अतिरिक्त पानी को भी थोड़ा सोख लेते हैं. इससे दही ज्यादा देर तक ताजा और कम खट्टा रहती है. इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में जमाई गई दही का टेस्ट भी ज्यादा अच्छा और प्राकृतिक लगता है.
Published at : 02 May 2026 04:01 PM (IST)
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