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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsTermite Removal Tips: महंगे फर्नीचर को पाउडर बना रही है दीमक, इन असरदार तरीकों से आज ही करें जड़ से सफाया

Termite Removal Tips: महंगे फर्नीचर को पाउडर बना रही है दीमक, इन असरदार तरीकों से आज ही करें जड़ से सफाया

Home Remedies For Termites: घर में मिट्टी जैसी पतली सुरंगें दिखना, खिड़कियों के पास पंख गिरे मिलना या लकड़ी पर थपथपाने पर खोखली आवाज आना दीमक के आम संकेत माने जाते हैं. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 12 May 2026 12:03 PM (IST)
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Effective Ways To Remove Termites From Home: दीमक ऐसे छोटे कीड़े होते हैं जो चुपचाप लकड़ी को अंदर से खोखला कर देते हैं. शुरुआत में इनका पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये फर्नीचर, दरवाजों और घर की लकड़ी वाली दीवारों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. घर में मिट्टी जैसी पतली सुरंगें दिखना, खिड़कियों के पास पंख गिरे मिलना या लकड़ी पर थपथपाने पर खोखली आवाज आना दीमक के आम संकेत माने जाते हैं. 

दीमक को हटाना क्यों है जरूरी?

अगर घर में दीमक दिखे तो घबराने के बजाय तुरंत कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि ये 24 घंटे लगातार लकड़ी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं. खासकर नमी वाली जगहें जैसे बेसमेंट, लीकेज वाले कोने और पुरानी लकड़ी इनके लिए सबसे पसंदीदा ठिकाने होते हैं. इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि समस्या सच में दीमक की ही है.

इसके लिए लकड़ी को स्क्रूड्राइवर से हल्का दबाकर देखें. अगर लकड़ी आसानी से टूटने लगे या अंदर से नरम लगे तो यह दीमक का संकेत हो सकता है.  बेसमेंट या नम जगहों में छोटे दानों जैसे दीमक के मल भी दिखाई दे सकते हैं. समस्या की सही पहचान के बाद ही इलाज शुरू करना बेहतर माना जाता है. 

क्या है सबसे बढ़िया विकल्प?

दीमक खत्म करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. लिक्विड टरमिटिसाइड्स को घर की नींव या  लकड़ी के आसपास छिड़का जाता है. ये दीमक के लिए एक जहरीली दीवार की तरह काम करते हैं और उन्हें घर के अंदर आने से रोकते हैं. इसके अलावा टर्माइट बैट्स भी काफी असरदार माने जाते हैं. इन्हें घर के आसपास रखा जाता है और दीमक इन्हें अपने पूरे समूह तक पहुंचा देते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी खत्म हो सकती है.

बिना केमिकल के क्या है विकल्प?

जो लोग केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनके लिए कुछ बिना केमिकल वाले तरीके भी मौजूद हैं. हीट ट्रीटमेंट में संक्रमित हिस्से का तापमान इतना बढ़ाया जाता है कि दीमक मर जाएं. वहीं छोटे हिस्सों में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके दीमक को फ्रीज भी किया जाता है. हालांकि बड़े संक्रमण में ये तरीके हमेशा पूरी तरह कारगर नहीं होते. 

इसे भी पढ़ें- Cooler Bad Smell Solution: कूलर से आ रही गंदी स्मेल, ऐसे करें कमरे को फ्रेश और खुशबूदार

क्या एसिड का भी कर सकते हैं यूज?

घरेलू उपायों में बोरिक एसिड भी काफी लोकप्रिय है. इसे लकड़ी या दरारों में डालने से दीमक धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं. कुछ लोग नेमाटोड्स नाम के छोटे कीड़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, जो दीमक को मारने में मदद करते हैं. हालांकि ये तरीके छोटे इंफेक्शन में ज्यादा असरदार माने जाते हैं.

अगर दीमक घर की दीवारों, बीम या बड़े हिस्से तक फैल चुकी हो तो प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना सबसे सुरक्षित विकल्प होता है. एक्सपर्ट्स के पास ऐसे उपकरण और तकनीकें होती हैं जो दीमक को जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं.

इसे भी पढ़ें- Healthy Milk Choice: फुल क्रीम मिल्क और टोंड दूध में क्या अंतर होता है? खरीदने से पहले जान लें

Published at : 12 May 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Termite Removal Tips How To Get Rid Of Termites Termite Control At Home
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