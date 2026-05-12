PM मोदी के खिलाफ सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर भड़की AIMIM, कहा- अखिलेश यादव दें जबाव

महोबा से समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है. इसे लेकर उनका विरोध हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता सपा सांसद का पुतला भी फूंक रहे हैं. इस मामले पर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रवक्ता शादाब चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है.

पीएम मोदी के खिलाफ सपा सांसद द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि निश्चित देश के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार से जनता के सवाल हो सकते हैं और विपक्ष के तौर पर हम लगातार कड़े सवाल पूछते हैं. चाहे वो महंगाई के संबंध में हो, चाहे बेरोजगारी के संबंध में हो, कानून व्यवस्था के संबंध में हो या लचर स्वास्थ्य सेवा के संबंध में हो या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें अगर नाकामी होती है तो उस पर भी सरकार को हम लोग सवाल करते हैं. हालांकि जब बात आती है दुश्मन देश के संबंध में तो पूरा देश एकजुट होकर के ऑपरेशन सिंदूर के समय में सरकार के साथ खड़े थे. हालांकि ये बात साफ है कि इस लोकतंत्र देश में जो भाषा का उपयोग किया गया है हम उस तरह की भाषा से पूरी तरा असहमत हैं.

अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए- AIMIM

AIMIM नेता ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना एकदम अनुचित है. हाँ सवाल तो ये है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे है टार्गेट का मामला हो या वक्फ के कानून का मामला हो या CAA जब आया था वो मामला हो या जो रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विषय हैं. उन विषयों को सरकार के समक्ष रखना और सरकार की अलोचना करना ये लोग नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा किसी को पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा. मैं समझता हूँ कि ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है, अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए.

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