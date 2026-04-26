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इस तरह से काटेंगे प्याज तो कभी नहीं आएंगे आंसू, जान लें बेस्ट तरीका
Onion Cutting Tips: प्याज काटते समय आंखों में आंसू आना एक आम समस्या है, लेकिन कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर इसे रोका जा सकता है. कुछ आसान टिप्स की मदद से आप बिना आंसू बहाए आराम से प्याज काट सकते हैं.
किचन में खाना बनाते समय सबसे मुश्किल काम अगर कोई लगता है तो वह है प्याज काटना. जैसे ही चाकू चलता है, आंखों से आंसू बहने लगतें हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं एक छोटी सी किचन ट्रिक से इसे आसानी से रोका जा सकता है. ऐसे में अगर आप सही तरीका अपना लें तो प्याज काटना भी आसान और बिना आंसू वाला काम बन सकता है.
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Published at : 26 Apr 2026 04:09 PM (IST)
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