इस तरह से काटेंगे प्याज तो कभी नहीं आएंगे आंसू, जान लें बेस्ट तरीका

सबसे पहला और आसान तरीका है प्याज को काटने से पहले ठंडा करना. उसके लिए आप इसे करीब 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. ऐसा करने से प्याज के अंदर मौजूद रसायन कम सक्रिय हो जाते हैं जिससे आंखों में जलन कम होती है. यही वजह है कि ठंडा प्याज काटने पर आंसू लगभग नहीं आते हैं.