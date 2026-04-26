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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome Tipsइस तरह से काटेंगे प्याज तो कभी नहीं आएंगे आंसू, जान लें बेस्ट तरीका

इस तरह से काटेंगे प्याज तो कभी नहीं आएंगे आंसू, जान लें बेस्ट तरीका

Onion Cutting Tips: प्याज काटते समय आंखों में आंसू आना एक आम समस्या है, लेकिन कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर इसे रोका जा सकता है. कुछ आसान टिप्स की मदद से आप बिना आंसू बहाए आराम से प्याज काट सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Apr 2026 04:09 PM (IST)
Onion Cutting Tips: प्याज काटते समय आंखों में आंसू आना एक आम समस्या है, लेकिन कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर इसे रोका जा सकता है. कुछ आसान टिप्स की मदद से आप बिना आंसू बहाए आराम से प्याज काट सकते हैं.

किचन में खाना बनाते समय सबसे मुश्किल काम अगर कोई लगता है तो वह है प्याज काटना. जैसे ही चाकू चलता है, आंखों से आंसू बहने लगतें हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं एक छोटी सी किचन ट्रिक से इसे आसानी से रोका जा सकता है. ऐसे में अगर आप सही तरीका अपना लें तो प्याज काटना भी आसान और बिना आंसू वाला काम बन सकता है.

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सबसे पहला और आसान तरीका है प्याज को काटने से पहले ठंडा करना. उसके लिए आप इसे करीब 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. ऐसा करने से प्याज के अंदर मौजूद रसायन कम सक्रिय हो जाते हैं जिससे आंखों में जलन कम होती है. यही वजह है कि ठंडा प्याज काटने पर आंसू लगभग नहीं आते हैं.
सबसे पहला और आसान तरीका है प्याज को काटने से पहले ठंडा करना. उसके लिए आप इसे करीब 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. ऐसा करने से प्याज के अंदर मौजूद रसायन कम सक्रिय हो जाते हैं जिससे आंखों में जलन कम होती है. यही वजह है कि ठंडा प्याज काटने पर आंसू लगभग नहीं आते हैं.
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दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है तेज धार वाला चाकू इस्तेमाल करना. जब आप कुंद चाकू से प्याज काटते हैं तो उसके सेल ज्यादा टूटते हैं और ज्यादा गैस निकलती है, जिससे आंखों में जलन होने लगती है. वहीं तेज चाकू से साफ कट लगता है और आंसू कम आते हैं.
दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है तेज धार वाला चाकू इस्तेमाल करना. जब आप कुंद चाकू से प्याज काटते हैं तो उसके सेल ज्यादा टूटते हैं और ज्यादा गैस निकलती है, जिससे आंखों में जलन होने लगती है. वहीं तेज चाकू से साफ कट लगता है और आंसू कम आते हैं.
Published at : 26 Apr 2026 04:09 PM (IST)
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