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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच

How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच

Dry Fruits: ड्राई फ्रूट खरीदते समय सबसे पहले लोग उसके रंग और चमक पर ध्यान देते हैं. ज्यादा चमकदार और बिल्कुल साफ दिखने वाले काजू, बादाम या पिस्ते देखने में अच्छे लग सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Nov 2026 04:50 PM (IST)
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How To Identify Fake Dry Fruits Diwali: दिवाली का त्योहार आते ही घरों में मिठाइयों और ड्राई फ्रूट की खरीदारी शुरू हो जाती है. इस दौरान लोग अपने परिवार के लिए काजू, बादाम, पिस्ता और दूसरे ड्राई फ्रूट खरीदते हैं. लेकिन बाजार में मिलावट और खराब क्वालिटी की चिंता भी बनी रहती है. ऐसे में सिर्फ देखने में अच्छा लगने वाला ड्राई फ्रूट खरीदना सही फैसला नहीं हो सकता.

त्योहारों के समय मिठाइयों की क्वालिटी को लेकर चिंता बढ़ने के बाद कई लोग ड्राई फ्रूट को बेहतर और सुरक्षित विकल्प मानकर खरीद रहे हैं. हालांकि, ड्राई फ्रूट खरीदते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. खासकर काजू, बादाम और पिस्ता लेते समय उनके रंग, बनावट, ताजगी और पैकेट पर लिखी जानकारी को जरूर देखें. कुछ आसान तरीकों से आप खरीदने से पहले ड्राई फ्रूट की क्वालिटी को काफी हद तक समझ सकते हैं.

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सिर्फ चमक देखकर ड्राई फ्रूट न खरीदें

ड्राई फ्रूट खरीदते समय सबसे पहले लोग उसके रंग और चमक पर ध्यान देते हैं. ज्यादा चमकदार और बिल्कुल साफ दिखने वाले काजू, बादाम या पिस्ते देखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ चमक को अच्छी क्वालिटी की निशानी नहीं मानना चाहिए. कुछ ड्राई फ्रूट को ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए केमिकल पॉलिश का इस्तेमाल किया जा सकता है. नेचुरल ड्राई फ्रूट में हल्का रंग का अंतर, छोटे निशान या थोड़ी बहुत टूट-फूट दिखाई दे सकती है. इसलिए अगर काजू या बादाम बिल्कुल एक जैसे और जरूरत से ज्यादा चमकदार नजर आ रहे हैं, तो खरीदने से पहले थोड़ा ध्यान दें. हल्की प्राकृतिक रंगत और सामान्य सतह वाला ड्राई फ्रूट ज्यादा सामान्य लग सकता है.


How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच

ताजगी और बनावट जरूर देखें

ड्राई फ्रूट की ताजगी का अंदाजा उसकी बनावट से भी लगाया जा सकता है. बादाम, अखरोट और काजू अच्छे और ताजे हों तो उनमें मजबूती महसूस होती है. उनमें जरूरत से ज्यादा तेल जैसा एहसास नहीं होना चाहिए. इसी तरह खजूर और किशमिश में थोड़ी नरमी हो सकती है, लेकिन अगर वे बहुत ज्यादा चिपचिपे हैं, तो उनकी स्टोरेज या ताजगी पर सवाल उठ सकता है. खुले में बिक रहे ड्राई फ्रूट खरीदते समय उनके रंग और बनावट को ध्यान से देखना जरूरी है. सिर्फ कीमत या दिखने के आधार पर फैसला न करें.

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कहां से खरीद रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें

त्योहारों के समय ड्राई फ्रूट की मांग काफी बढ़ जाती है. ऐसे में बाजार में अलग-अलग दुकानदार और ब्रांड अपने प्रोडक्ट बेचते हैं. हर जगह क्वालिटी एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए ड्राई फ्रूट खरीदने से पहले दुकानदार या ब्रांड के बारे में थोड़ी जानकारी लेना फायदेमंद हो सकता है. अगर आप किसी पैक्ड ब्रांड का ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में ग्राहकों के रिव्यू देख सकते हैं. पैकेट पर कंपनी और प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी भी पढ़ें. कोशिश करें कि ऐसे विक्रेता या ब्रांड से खरीदारी करें जिनकी क्वालिटी को लेकर भरोसा हो और जो अपने प्रोडक्ट की जानकारी साफ तौर पर देते हों.


How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच

पैकेट पर लिखी सामग्री जरूर पढ़ें

पैक्ड ड्राई फ्रूट खरीदते समय सिर्फ सामने की तस्वीर या ऑफर देखकर पैकेट न खरीदें. पीछे दिए गए इंग्रीडिएंट्स और दूसरी जरूरी जानकारी को भी पढ़ें. कुछ ड्राई फ्रूट में अतिरिक्त चीनी, सल्फाइट या दूसरे पदार्थ मिलाए जा सकते हैं. इसलिए ऐसे ड्राई फ्रूट को प्राथमिकता देना बेहतर है जिनमें अनावश्यक चीजें कम हों और जिन्हें बहुत ज्यादा प्रोसेस न किया गया हो. खासकर अगर आप परिवार के लिए बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं, तो पैकेट पर दी गई जानकारी पढ़ने में कुछ मिनट जरूर लगाएं.

खुले ड्राई फ्रूट में ज्यादा सावधानी रखें

अगर आप बाजार से खुले काजू, बादाम या पिस्ता खरीद रहे हैं, तो उन्हें ध्यान से देखें. उनमें नमी, अजीब गंध, बहुत ज्यादा तेल जैसा एहसास या रंग में असामान्य बदलाव नजर आए, तो खरीदने से बचें. खुले ड्राई फ्रूट की स्टोरेज सही रही है या नहीं, यह भी समझना जरूरी है. एक साथ बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट खरीदने के बजाय जरूरत के हिसाब से खरीदना भी बेहतर हो सकता है. इससे लंबे समय तक स्टोर करके रखने की जरूरत कम होगी और ताजगी बनाए रखना आसान रहेगा.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 04:50 PM (IST)
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