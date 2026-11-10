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आसमान से देखें पटना का छठ, 2100 में बुक करें हेलीकॉप्टर, जानें प्रोसेस

Chhath Puja 2026 Helicopter Service: हेलीकॉप्टर जॉय राइड की बुकिंग 10 नवंबर से शुरू हो गई है. प्रतिदिन सुबह आठ बजे से 10 बजे तक हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा. 

Written By : अमित पांडेय |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 04:53 PM (IST)
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पटना के छठ काफी महत्व माना जाता है. लोग दूसरे जिलों से आकर भी पटना में गंगा किनारे जाकर छठ पूजा करते हैं. इस बीच पटना के ऐतिहासिक छठ का नजारा अगर देखना है तो आप भीड़ से अलग होकर हेलीकॉप्टर से इसका आनंद ले सकेंगे. बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से यह सुविधा दी जा रही है. 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट हेलीकॉप्टर जॉय राइड का दायरा बढ़ा है. इसमें नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं. पर्यटन विभाग ने इस बार छठ के अवसर पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की विशेष सुविधा शुरू की है. महज 2100 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर लोग हेलीकॉप्टर से पटना के मनोरम दृश्यों का हवाई भ्रमण कर सकेंगे. 

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आज से शुरू हो गई बुकिंग

पर्यटन विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि हेलीकॉप्टर जॉय राइड की बुकिंग मंगलवार (10 नवंबर, 2026) से शुरू कर दी गई है. 10 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक यह विशेष सुविधा लोगों को मिलेगी. प्रतिदिन सुबह आठ बजे से 10 बजे तक हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा. 

यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिदिन छह स्लॉट निर्धारित किए गए हैं. इसके बाद 19 नवंबर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की नियमित सुविधा शनिवार और रविवार के साथ प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को भी उपलब्ध रहेगी.

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देख सकेंगे अर्घ्य और सजावट

बता दें कि छठ बिहार की सांस्कृतिक पहचान और लोकआस्था का सबसे बड़ा पर्व है. छठ व्रती गंगा सहित विभिन्न नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे लाखों श्रद्धालु अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. ऐसे में कई लोगों की इच्छा होती है कि वह इस छठ को घाट पर जाकर देखें. भीड़ भी अधिक होती है. ऐसे में इस बार पर्यटन विभाग की हेलीकॉप्टर सेवा से आप घाटों की सजावट, आकर्षक रोशनी और भक्तिमय माहौल का दर्शन कर सकेंगे. अर्घ्य देख सकेंगे. 

ऑनलाइन करा सकेंगे बुकिंग

हेलीकॉप्टर की जॉय राइड का आनंद लेने के इच्छुक लोग बिहार पर्यटन के आधिकारिक बुकिंग पोर्टल booking.tourism.bihar.gov.in के माध्यम से अपनी सीट आरक्षित करा सकते हैं. प्रति व्यक्ति किराया 2100 रुपये निर्धारित किया गया है.

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About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 04:51 PM (IST)
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Chhath Puja BIHAR NEWS Chhath 2026
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