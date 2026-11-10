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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPressure Cooker Cleaning: कुकर की सीटी में फंस गई है गंदगी? ऐसे करें 2 मिनट में साफ

Pressure Cooker Cleaning: कुकर की सीटी में फंस गई है गंदगी? ऐसे करें 2 मिनट में साफ

Pressure Cooker Care: खाना जल्दी और आसानी से पकाने के लिए प्रेशर कुकर काफी काम आता है. इससे गैस की बचत भी होती है और रसोई में लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत कम हो जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Nov 2026 01:19 PM (IST)
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How To Clean Burnt Pressure Cooker Bottom Fast: भारतीय रसोई में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल इतना आम है कि इसकी सीटी की आवाज घर के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन चुकी है. सुबह से लेकर दोपहर और शाम तक अलग-अलग घरों से कुकर की सीटी सुनाई देती है. खाना जल्दी और आसानी से पकाने के लिए प्रेशर कुकर काफी काम आता है. इससे गैस की बचत भी होती है और रसोई में लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत कम हो जाती है.

लेकिन रोजाना इस्तेमाल होने वाली इस चीज की भी समय-समय पर सफाई और देखभाल जरूरी है. खासकर कुकर के ढक्कन में मौजूद वेंट और सीटी को साफ रखना जरूरी है, क्योंकि खाना पकाते समय खाने के छोटे टुकड़े, तरल पदार्थ और गंदगी इसमें फंस सकती है. अगर वेंट ठीक तरह से साफ नहीं होगा, तो भाप और प्रेशर निकलने में परेशानी हो सकती है. इसलिए कुकर की सीटी या वेंट में गंदगी फंस जाए तो इसे साफ करते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

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कुकर की सीटी और वेंट को कैसे साफ करें?

कुकर का वेंट प्रेशर और अतिरिक्त भाप बाहर निकालने का काम करता है. इस्तेमाल के दौरान इसमें खाने के छोटे टुकड़े, पानी या दूसरी गंदगी जमा हो सकती है. इसे साफ करने के लिए पहले ढक्कन को अच्छी तरह देखें और सुनिश्चित करें कि कुकर पूरी तरह ठंडा हो. वेंट में फंसी गंदगी को निकालने के लिए टूथपिक की मदद ली जा सकती है. इससे जमा हुई गंदगी को धीरे-धीरे हटाएं. इसके बाद वेंट के आसपास मौजूद हिस्से को भी अच्छी तरह साफ करें, ताकि कोई खाना या दूसरी गंदगी वहां जमा न रह जाए.


Pressure Cooker Cleaning: कुकर की सीटी में फंस गई है गंदगी? ऐसे करें 2 मिनट में साफ

सफाई करते समय वेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. खासकर बहुत ज्यादा रगड़ने या धातु की स्क्रबर जैसी चीजों से सफाई करने पर कुकर की सतह पर खरोंच आ सकती है.

कुकर की सफाई में इन बातों का रखें ध्यान

प्रेशर कुकर को लंबे समय तक अच्छी हालत में रखने के लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले, खाली कुकर को कभी गर्म नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से कुकर को नुकसान पहुंच सकता है और उसकी सतह का रंग भी बदल सकता है. खाना पकाते समय कुकर में पर्याप्त मात्रा में पानी या दूसरी तरल चीज जरूर होनी चाहिए. कुकर में नमक मिला हुआ खाना रातभर छोड़कर रखना भी ठीक नहीं है. इससे स्टील की सतह पर असर पड़ सकता है.

कुकर के सभी वेंट को साफ और खाने की गंदगी से मुक्त रखना जरूरी है. अगर पानी में मिनरल्स ज्यादा हैं तो कुकर की सतह पर सफेद निशान दिखाई दे सकते हैं. इन्हें गर्म नींबू के रस या सिरके से धोकर हटाया जा सकता है. कुकर की सफाई के लिए मेटल स्क्रबर या स्टील वूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी सतह पर खरोंच आ सकती है. ब्लीच या तेज केमिकल वाले क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए.


Pressure Cooker Cleaning: कुकर की सीटी में फंस गई है गंदगी? ऐसे करें 2 मिनट में साफ

हर इस्तेमाल के बाद करें कुकर की सफाई

कुकर को हर बार इस्तेमाल करने के बाद साफ करना बेहतर रहता है. इसके लिए अंदर और बाहर की सतह को गर्म पानी और साबुन से धो सकते हैं. सामान्य किचन स्पंज और डिशवॉशिंग सोप इसके लिए पर्याप्त हैं. अगर अंदर जिद्दी दाग रह गए हैं, तो आधे नींबू का रस लेकर कुकर की अंदरूनी सतह पर रगड़ें. कुछ देर बाद इसे पानी से धो लें. जरूरत पड़ने पर सिरके के घोल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. सफाई के बाद कुकर को अच्छी तरह सुखाएं, ताकि पानी के निशान न बनें.

इसे भी पढ़ें- How To Clean Nonstick Pan: बगैर नुकसान पहुंचाए ऐसे धोएं नॉनस्टिक फ्राई पैन, काम आएगी यह तरकीब

जला हुआ खाना कुकर से कैसे निकालें?

कभी-कभी कुकर में खाना जल जाता है या नीचे खाना चिपक जाता है. ऐसी स्थिति में इसे तुरंत जोर लगाकर रगड़ने की जरूरत नहीं है. कुकर में पानी भरकर इसे धीमी आंच पर करीब 10 से 15 मिनट तक गर्म किया जा सकता है. इससे चिपका हुआ खाना नरम होने लगेगा और बाद में उसे आसानी से साफ किया जा सकेगा. एक दूसरे तरीके के तौर पर कुकर में पानी और एक कप सफेद सिरका डालकर रातभर रखा जा सकता है. अगली सुबह इसे सामान्य तरीके से धोकर अच्छी तरह सुखा लें. अगर कुछ अवशेष रह जाएं तो कुछ दिनों बाद इस प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है.

कुकर की रबर गैसकेट को भी करें साफ

कुकर की रबर गैसकेट भी इसका जरूरी हिस्सा है. खाना बनाने के बाद इसे ढक्कन से निकालकर धोना चाहिए और पूरी तरह सूखने देना चाहिए. कुकर के वेंट की तरह गैसकेट की भी नियमित सफाई जरूरी है. अगर इसमें खाने के कण या गंदगी जमा हो जाए तो इसे साफ करके अच्छी तरह सुखाएं. कुकर की सही सफाई और नियमित देखभाल से इसे लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है. हालांकि, हर प्रेशर कुकर का डिजाइन और उसके हिस्से अलग हो सकते हैं. इसलिए अपने कुकर के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ना भी जरूरी है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 01:19 PM (IST)
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